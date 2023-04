Wellington/ Florida. Zum Abschluss des Winterfestivals 2023 in Florida feierte der Schwabe Richard Vogel mit einem Sieg im Großen Preis seinen bisher größten Erfolg als Springreiter. Der aus Binzwangen bei Sigmaringen stammende Richard Vogel (26) hatte mehr oder minder auf Verdacht den neunjährigen Wallach Cepano Baloubet DSP für den Großen Preis von Wellington genannt, „denn bisher war er noch nie ein 5-Sterne-Springen gegangen, aber er er hatte sich vorher gut angefühlt und ich sagte mir, versuchen kann man es ja“, so der Springreiter vom Hofgut Dagobertshausen bei Marburg. Immerhin stand der Große Preis zum Abschluss des dreimonatigen Turniersport-Festivals in Wellington an mit einer Dotierung von 500.000 US-Dollar, umgerehcnet rund 460.000 Euro. Das Wagnis lohnte sich. Vogel, der seine Bereiterlehre im Reiter-Verein Mannheim absolvierte, auch zweieinhalb Jahre bei Ludger Beerbnaum Erfahrung sammelte und nun seit 2020 mit David Will bei Nicola Pohl im Turnierstall Dagobertshausen arbeitet, setzte im entscheidenden Stechen die Zeit. Nach 40,53 Sekunden war er hinter der Ziellinie. Diese Zeit knackte keiner der sechs Konkurrenten, und nur einer war dazu auch fehlerfrei wie der Sieger, der 20 Jahre ältere Kolumbianer Roberto Teran Tafur auf dem holländischen Hengst Dez`Ooktoff. An Vogel, der bisher erst zwei Nationen-Preise ritt, gingen umgerechnet rund 152.000 Euro, an den Südamerikaner etwa 92.000. Den dritten Platz mit einem Abwurf, aber Bestzeit der drei mit vier Strafpunkten, belegte der Ire Bertram Allen (27) auf Pacino Amiro (70.000 €). Von den weiteren deutschen Teilnehmern hatten Europameister Andre Thieme (Plau am See) auf Chakaria und Daniel Deußer (Reijmenam) auf Killer Queen das Stechen nach jeweils einem Abwurf im Normalumlauf nicht erreicht, Thieme war jedoch als Achter (etwa 11.000 €) noch im Geld der insgesamt zwölf Platzierten Starter. Großer Preis (500.000 US-Dollar)