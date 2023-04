Hagen a.T.W. Der ganz große Freilandsport der Reiter beginnt in Deutschland am 19. April auf dem Kasselmannhof mit „Horses & Dreams“ mit dem Partnerland Schweden in Hagen am Teutoburger Wald, erwartet werden rund 70.000 Besucher – große Namen garantieren auch großen Sport. Seit mehr als 25 Jahren gibt es schon Weltklasse-Turniere auf dem 25 Hektar großen Veranstaltungsgelände am Teutoburger Wald. Das Reitsport-Festival Horses & Dreams erfährt stets gewaltigen Publikumszuspruch und begeistert regionale, nationale und internationale Fans. Die faszinierende Anziehungskraft für Aktive und Zuschauer resultiert aus der bewährten Mischung aus hochkarätigem Sport, einem attraktiven Unterhaltungsprogramm und der Nähe zu den Protagonisten. Besucher können Reiter und Pferde hautnah erleben. Das unterstreicht auch Veranstalter Francois Kasselmann: “Für Reiter, Pferde und Zuschauer ist alles bestens organisiert. Der Vorverkauf hat bereits begonnen und wir erwarten bis zu 70.000 Personen. Dieses Jahr beinhaltet jede Eintrittskarte auch Zugang zu den offenen Tribünen am Spring- und Dressurstadion. Bei freier Platzwahl lässt sich das sportliche Geschehen aus nächster Nähe verfolgen. Das Public Restaurant bietet ebenfalls beste Aussichten auf den Springparcours.” Der CHI läuft vom 19. bis 23. April. Vom ‘Young Rider of the Year’ zur ‘Dressur-Königin’ Das alles verspricht beste Publikumsstimmung auf dem Borgberg — eine der vielen Gemeinsamkeiten, die Horses & Dreams mit den Reitsport-Events in Schweden teilt. Eine andere ist natürlich der Fokus auf Top-Sport bis CDI4* und CSI3* Niveau. Olympiateilnehmerin Therese Nilshagen (Schweden) und der amtierende ‘Young Rider of the Year’ und frühere U21-Europameister, Matthis Westendarp (Wallenhorst) sind beste Garanten dafür, dass alles, was im Dressur- und Springsport Rang und Namen hat, auf dem Borgberg dabei ist. Zum Start der Freiluft-Saison wollen viele Paare einen ersten Formcheck für anstehende Championate liefern oder ihre Qualifikation für Paris 2024 erreichen. Insgesamt werden rund 300 Sportler aus 31 Nationen erwartet. Auf der vorläufigen Teilnehmerliste stehen bereits prominente Namen wie Dressur-Königin Isabell Werth (Rheinberg), die WM Mannschafts-Bronzemedaillengewinner Frederic Wandres (Hagen) und Benjamin Werndl (Aubenhausen), Patrik Kittel (Schweden) und Lyndal Oatley (Australien) sowie Nanna Skodborg-Merrald und Daniel Bachmann Andersen aus dem dänischen WM-Gold Team. Im Springlager darf man sich unter anderem auf Marcus Ehning (Borken), Douglas Lindelöw (Schweden), die für Polen reitende Hamburger Derbysiegerin Cassandra Orschel und Richard Vogel (Dagobertshausen) freuen. Der frisch gebackene Rolex Grand Prix Sieger von Wellington wird wahrscheinlich auch seinen vierbeinigen Star Cepano Baloubet mitbringen. Seit einigen Jahren beginnt in Hagen auch die BEMER Riders Tour, die in ihrer 22. Auflage nichts an Faszination verloren hat. Als Gesamtsieger der BEMER Young Riders Tour 2022 hat Springreiter Matthis Westendarp seinen Startplatz bei der Auftaktetappe und drei weiteren Etappen der Riders Tour sicher: “Die Möglichkeit in Hagen zu starten erleichtert den Schritt ins Seniorenlager. Wenn es hier gut läuft, möchte ich auch auf den Etappen von Ommen, Münster und Neumünster starten,” sagt der junge Wallenhorster, der seine Top-Pferde Stalido FRH und Chillert Blue sowie einen Youngster an den Start bringen wird. Traditionell stehen bei Horses & Dreams auch viele nationale Nachwuchsprüfungen für Reiter und Pferde auf dem Programm. NÜRNBERGER BURG-POKAL und Louisdor-Preis machen hier ebenso Station wie der U25 Springpokal. Das regionale Reitsportpublikum schätzt auch den Fokus auf den Breitensport: Die jüngsten Teilnehmer messen sich im Finale des Cups der Sparkasse Osnabrück, ihre älteren Kollegen treten im Finale des ADC Amateur Cup an. Showtime & Zimtschnecken Große Begeisterung löst auch immer wieder das attraktive Schauprogramm aus. Neben dem einzigartigen Reit-Biathlon präsentieren sich auch passionierte Hobby Horse Sportler von Vereinen aus der Umgebung und das Showteam Mirage mit seinen Iberischen Schimmelhengsten. Für eine Portion Schweden-Nostalgie sorgen die Pippi-Langstrumpf Quadrille der Reitsport Akademie Osnabrück e.V. und das Voltigier-Schaubild von Reitsport Burg Gretesch. Als geborene Schwedin verrät Therese Nilshagen, welche Stände in der Lifestyle-Ausstellung auf jeden Fall einen Besuch wert sind: “Ich freue mich schon auf die Dalapferde und was gar nicht fehlen darf, sind natürlich die typisch schwedischen Zimtschnecken.” Nilshagen hat auch einen Tipp für alle Köttbullar Fans: "Kött", das schwedische Wort für Fleisch, wird "Schött" ausgesprochen. Das schwedische Wort für Brötchen, "Bullar" klingt korrekt "Büllar". "Köttbullar" wird folglich "Schöttbüllar" ausgesprochen. Tickets+++Tickets+++Tickets+++ Tickets für Horses & Dreams meets Sweden gibt es bei Ticketmaster online. Mehr Informationen zum Programm stehen auf www.horses-and-dreams.de.