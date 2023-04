Wassenberg. Im Gegensatz zum Springreiten wurde die Serie um den Dressur-Weltcup erst 1985 initiiert, nachdem die Springreiter bereits 1979 ihr erstes Endturnier austrugen. Die Liste der bisherigen Dressur-Weltcupgewinner: Hinweis: Von 1986 bis 2001 wurden die Punkte aus Grand Prix und Kür addiert, ab 2002 zählte nur noch die Kür zur Cupwertung. Die Erfolgsliste und Austragungsorte ab dem ersten Finale 1986: 1. 1986 Anne-Grethe Jensen (Dänemark) Marzog/ s`Hertogenbosch 2. 1987 Christine Stückelberger (Schweiz) Gauguin de Lully/ Essen 3. 1988 Christine Stückelberger (Schwiez)Gaugin de Lully/ s`Hertogenbosch 4. 1989 Margit Otto-Crepin (Frankreich) Corlandus/ Göteborg 5. 1990 Sven Rothenberger (Bad Homburg) Andiamo/ s`Hertogenbosch 6. 1991 Kyra Kyrklund (Finnland) Matador/ Paris 7. 1992 Isabell Werth (Deutschland) Fabienne/ Göteborg 8. 1993 Monica Theodorescu (Deutschland) Ganimedes/ s`Hertogenbosch 9. 1994 Monica Theodorescu (Deutschland) Ganimedes /Göteborg 10. 1995 Anky van Grunsven (Niederlande) Bonfire/ Los Angeles 11. 1996 Anky van Grunsven (Niederlande) Bonfire/ Göteborg 12. 1997 Anky van Grunsven (Niederlande) Bonfire/ s`Hertogenbosch 13. 1998 Louise Nathhorst (Schweden) Walk on Top/ Göteborg 14. 1999 Anky van Grunsven (Niederlande) Bonfire/ Dortmund 15. 2000 Anky van Grunsven (Niederlande) Bonfire/ s`Hertogenbosch 16. 2001 Ulla Salzgeber (Deutschland) Rusty/ Aarhus 17. 2002 Ulla Salzgeber (Deutschland) Rusty/ s`Hertogenbosch 18. 2003 Debbie McDonald (USA) Brentina/ Göteborg 19. 2004 Anky van Grunsven (Niederlande) Salinero/ Düsseldorf 20. 2005 Anky van Grunsven (Niederlande) Salinero/ Las Vegas 21. 2006 Anky van Grunsven (Niederlande) Salinero/ Amsterdam 22. 2007 Isabell Werth (Deutschland) Warum Nicht/ Las Vegas 23. 2008 Anky van Grunsven (Niederlande) Salinero/ s`Hertogenbosch 24. 2009 Steffen Peters (USA) Ravel/ Las Vegas 25. 2010 Edward Gal (Niederlande) Totilas/ s`Hertogenbosch 26. 2011 Adelinde Cornelissen (Niederlande) Parzival/ Leipzig 27. 2012 Adelinde Cornelissen (Niederlande) Parzival/ s`Hertogenbosch 28. 2013 Helen Langehanenberg (Deutschland) Damon Hill/ Göteborg 29. 2014 Charlotte Dujardin (Großbritannien) Valegro/ Lyon 30. 2015 Charlotte Dujardin auf Valegro/ Lyon 31. 2016 Hans Peter Minderhoud (Niederlande) Flirt/ Göteborg 32. 2017 Isabell Werth (Deutschland) Weihegold OLD/ Omaha 33. 2018 Isabell Werth (Deutschland) Weihegold OLD/ Paris 34. 2019 Isabell Werth (Deutschland) Weihegold OLD/ Göteborg 2020 und 2021 wegen Corona-Pandemie ausgefallen 35. 2022 Jessica von Bredow-Werndl (Deutschland) Dalera BB/ Leipzig 36. 2023 Jessica von Bredow-Werndl (Deutschland) Dalera BB/ Omaha/