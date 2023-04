Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Spring-, Dressur- und Voltigierturnier (CSI-W Finale, CDI-W Finale, CVI-W Finale) vom 3. bis 8. April in Omaha NE/USA



Finale Springen

1. Henrik von Eckermann (SWE) mit King Edward; 5 (Final II 1/Round A 4/Round B 0)

2. Harrie Smolders (NED) mit Monaco N.O.P.; 9 (5/0/4)

3. Hunter Holloway (USA) mit Pepita Con Spita; 11 (3/8/0)

…

8. Richard Vogel (Marburg) mit United Touch S; 15 (2/12/1)

…

15. Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi van’t Ruytershof; 20 (12/4/4)

…

21. Marcus Ehning (Borken) mit Priam du Roset; 23 (19/4)

…

26. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Blues d’Aveline CH; 26 (22/4)



Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 79,922 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 77,485

3. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zepter; 76,165

4. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus FRH; 75,543



Grand Prix Kür

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 90,482 Prozent

2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zepter; 87,146

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 85,761



Finale Voltigieren Damen

1. Kathrin Meyer (Hamburg) mit San Classico S/Longenführer Sonja Meyer; 8,428

2. Danielle Bürgi (SUI) mit Best Brew/Andrea Selch; 8,346

3. Julia Sophie Wagner (Leipzig) mit DSP Sir Laulau/Hendrik Falk; 8,019



Finale Voltigieren Herren

1. Jannik Heiland (Wulfsen) mit San Classico S/Longenführer Sonja Meyer; 8,551

2. Sam Dos Santos (NED) mit Max/Sarah Krauss; 8,052

3. Andrin Müller (SUI) mit Max/Sarah Krauss; 7,514

4. Julian Wilfling (Untermeitingen) mit Aragorn 102/Alexander Zebrak; 7,398



Finale Voltigieren Pas-de-Deux

1. Chiara Congia (Köln)/Justin van Gerven (Köln) mit Max/Longenführer Alexandra Knauf; 8,341

2. Diana Harwardt (Bernau)/Peter Künne (Berlin) mit DSP Sir Laulau/Hendrik Falk; 7,876

3. Romana Hintner/Eva Nagiller (AUT) mit Killian/Mary McCormick; 7,832 Weitere Informationen unter: www.omahaequestrian.org

Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOY/J/P/Ch) vom 5. bis 9. April in Gorla Minore/ITA



Nationenpreis Children

1. Deutschland; 0/121,80 (Maximiliane Fimpel (Kißlegg) mit Cartagena/Luise Konle (Küps) mit Dressed for Success/Colin Sorg (Fronhofen) mit Casillas 11/Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit Dialo)

2. Irland; 4/121,26

3. Italien; 4/127,52



Großer Preis Children

1. Melina Bouillot (FRA) mit Canabis D’Albain; 0/0/37,11

2. Mathilda Hansson (SWE) mit Hello HX; 0/0/37,36

3. Haizea Garmendia Ajuria (ESP) mit Tescari’Jac; 0/0/38,22

…

6. Luise Konle (Küps) mit Dressed for Success; 0/0/39,25



Nationenpreis Pony

1. Deutschland; 8/0/142,22 (Jona Julie Schwamborn (Wipperfürth) mit Pauli SG/Jonna Esser (Hückeswagen) mit Linda/Ava Ferch (Stegen) mit Chessy 18/Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit Del Piero II)

2. Irland; 8/8/125,32

3. Belgien; 8/12/133,61



Großer Preis Pony

1. Bethany Vos (NED) mit Still Got me; 0/0/36,60

2. Myla Moulin Teste (FRA) mit D’Zeus des Chesnaies; 0/0/38,35

3. Enrico Santoni (ITA) mit Maddalena; 0/0/38,91

…

5. Leonie Assmann (Sigmarszell) mit Hankifax H; 0/0/40,61



Nationenpreis Junioren

1. Irland; 4/217,96

2. Belgien; 5/222,30

3. Deutschland; 8/219,04 (Romy Rosalie Tietje (Osterby) mit Cascadino/Julius Bleser (Krefeld) mit Arramis FAP/Fabio Thielen (Losheim) mit Stakaya/Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Cordetto 3)



Großer Preis Junioren

1. Greta Lepartti (ITA) mit Mercy van’t Ruytershof; 0/0/35,15

2. Anna Marie Vitek (CZE) mit Black Jack Ixe; 0/0/38,05

3. Timmy Brennan (IRL) mit Diadema Della Caccia; 0/0/38,36

…

14. Fabio Thielen (Losheim) mit Clarino de Luxe; 2/81,10



Nationenpreis Junge Reiter

1. Frankreich; 8/0/106,49

2. Italien; 870/112,61

3. Polen; 12/212,33

3. Deutschland; 12/215,85 (Lea-Sophia Gut (Biberach an der Riß) mit Canturia 2/Magnus Schmidt (Naumburg) mit Miss Balou/Mick Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Cirano 6/Johanna Beckmann (Löningen) mit Emelie van de Mirania Stam)



Großer Preis Junge Reiter

1. Geraldine Straumann (SUI) mit Casalor; 0/0/39,89

2. Ebba Danielsson (SWE) mit Equus Tame; 0/0/40,13

3. Leon Pieyre (SUI) mit Verona VZ; 0/0/40,86

…

16. Johanna Beckmann (Löningen) mit Emelie van de Mirania Stam; 4/75,36 Weitere Informationen unter: www.equieffe.it

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 4. bis 9. April in Arezzo/ITA



Großer Preis

1. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) mit Harwich VDL; 0/0/42,36

2. Steve Guerdat (SUI) mit Albfuehren’s Maddox; 0/0/43,94

3. Francois Xavier Boudant (FRA) mit Brazyl du Mezel; 0/0/44,37

…

6. Katharina Offel (Deutschland) mit Hearst DB; 0/6/53,52 Weitere Informationen unter: www.arezzoequestriancentre.com

Internationales Dressurturnier (CDI4*/3*/U25/Y) vom 6. bis 9. April in Stadl Paura/AUT



Grand Prix 4*

1. Christian Schumach (AUT) mit Te Quiero SF; 71,565 Prozent

2. Franz Trischberger (Waakirchen) mit DSP James Bond; 70,500

3. Astrid Neumayer (AUT) mit Zap Zap; 70,413



Grand Prix Kür 4*

1. Franz Trischberger (Waakirchen) mit DSP James Bond; 78,325 Prozent

2. Christian Schumach (AUT) mit Te Quiero SF; 77,040

3. Franziska Stieglmaier (Roth) mit Samurai 504; 72,105



Grand Prix Special 4*

1. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s D’avie FRH; 70,553 Prozent

2. Nicole Wego-Engelmeyer (Hagen) mit Citation; 70,404

3. Stefan Lehfellner (AUT) mit Deliza; 68,958



Grand Prix 3*

1. Rudolf Widmann (Grafrath) mit Revenant; 70,196 Prozent

2. Young-Shik Hwang (KOR) mit Delmonte 7; 70,130

3. Andrina Suter (SUI) mit Fibonacci; 68,261



Grand Prix Special 3*

1. Young-Shik Hwang (KOR) mit Delmonte 7; 71,447 Prozent

2. Evelny Eger (Hagen) mit Tabledance 3 68,681

3. Astrid Neumayer (AUT) mit Sir Simon NRW; 67,851



Junge Reiter Team

1. Emily Levien (Osnabrück) mit Flanagan Dream; 68,971 Prozent

2. Robynne Graf (SUI) mit Seventh Sky; 68,529

3. Mary Sophie Haid Bondergaard (SWE) mit Adora Nightingale; 68,186



Junge Reiter Individual

1. Robynne Graf (SUI) mit Seventh Sky; 71,372 Prozent

2. Karoline Mathilde Ravnsbo (DEN) mit Atterupgaards Kawasaki; 69,608

3. Mary Sophie Haid Bondergaard (SWE) mit Adora Nightingale; 68,137

…

7. Emily Levien (Osnabrück) mit Flanagan Dream; 63,196



Junge Reiter Kür

1. Robynne Graf (SUI) mit Seventh Sky; 74,125 Prozent

2. Amelie Wagner (SI) mit Cariba 22; 70,808

3. Karoline Mathilde Ravnsbo (DEN) mit Atterupgaards Kawasaki; 70,333



Grand Prix U25

1. Thomas Trischberger (Lenggries) mit Liverpool 58; 70,470 Prozent

2. Selina Söder (Nürnberg) mit Zaire-E; 69,530

3. Charlotta Rogerson (SUI) mit Famora; 68,675 Weitere Informationen unter: www.pferde-stadlpaura.at

Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y/J) vom 6. bis 8. April in Sint Truiden/BEL



Grand Prix 3*

1. Fie Christine Skarsoe (LUX) mit Imperador dos Cedros; 72,043 Prozent

2. Katharina Hemmer (Erwitte) mit Denoix PCH; 71,478

3. Remy Bastings (NED) mit Glamouraline; 68,630



Grand Prix Kür 3*

1. Fie Christine Skarsoe (LUX) mit Imperador dos Cedros; 74,915 Prozent

2. Remy Bastings (NED) mit Glamouraline; 72,050

3. Judy Reynolds (IRL) mit For Fun 51; 71,165

…

5. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Carismo 2; 69,870



Grand Prix Special 3*

1. Katharina Hemmer (Erwitte) mit Denoix PCH; 72,277 Prozent

2. Jennifer Harnett (IRL) mit Eximio; 68,085

3. Kirsten Teeuwen (NED) mit Camorkus; 64,808



Junioren Team

1. Virginia Spönle (IITA) mit Bob Marley 10; 70,859 Prozent

2. Johanne Kofod Jensen (DEN) mit Frida Gold 5; 70,606

3. Victoria Toft Waksvik (DEN) mit Dancing Boy; 69,849

…

8. Charlotte Venschott (Witten) mit Calino 61; 66,717



Junioren Individual

1. Victoria Toft Waksvik (DEN) mit Dancing Boy; 72,549 Prozent

2. Virginia Spönle (IITA) mit Bob Marley 10; 71,471

3. Johanne Kofod Jensen (DEN) mit Frida Gold 5; 70,784

…

6. Charlotte Venschott (Witten) mit Calino 61; 68,627



Junioren Kür

1. Johanne Kofod Jensen (DEN) mit Frida Gold 5; 73,542 Prozent

2. Dominique van Dalsen (NED) mit Just Johnson; 72,742

3. Virginia Spönle (ITA) mit Bob Marley 10; 72,733

…

7. Charlotte Venschott (Witten) mit Calino 61; 68,542



Junge Reiter Team

1. Hedda Thunberg (SWE) mit Diva; 71,323 Prozent

2. Zoe Niessen (BEL) mit Paco Rabanne; 69,706

3. Tindra Alricsson (SWE) mit Adobe MB; 68,970

4. Sofie Stollberger (Remlingen) mit Choco Jumbo; 67,745



Junge Reiter Individual

1. Sofie Stollberger (Remlingen) mit Choco Jumbo; 70,343 Prozent

2. Hedda Thunberg (SWE) mit Diva; 70,294

3. Zoe Niessen (BEL) mit Paco Rabanne; 69,657



Junge Reiter Kür

1. Hedda Thunberg (SWE) mit Diva; 75,058 Prozent

2. Zoe Niessen (BEL) mit Paco Rabanne; 71,833

3. Tindra Alricsson (SWE) mit Adobe MB; 68,983

4. Sofie Stollberger (Remlingen) mit Choco Jumbo; 68,742



Grand Prix U25

1. Karoline Rohmann (DEN) mit Aagaardens Lianne; 69,231 Prozent

2. Emma Caecilia Lienert (Mülheim a.d. Ruhr) mit Dutchman; 68,675

3. Caroline T. Elsner (DEN) mit Alskenz Firfod; 65,983



Kür U25

1. Karoline Rohmann (DEN) mit Aagaardens Lianne; 72,058 Prozent

2. Caroline T. Elsner (DEN) mit Alskenz Firfod; 71,058

3. Emma Caecilia Lienert (Mülheim a.d. Ruhr) mit Dutchman; 70,933 Weitere Informationen unter: www.stalgravenhof.com

Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25/Y) vom 7. bis 9. April in Samorin/SVK



Junge Reiter Team

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 75,000 Prozent

2. Eszter Sedlmayer (HUN) mit Ciacon; 67,441

3. Maria Stelmaszyk (POL) mit Galapagos; 67,059



Junge Reiter Individual

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 75,392 Prozent

2. Maria Stelmaszyk (POL) mit Galapagos; 69,755

3. Eszter Sedlmayer (HUN) mit Ciacon; 69,167 Weitere Informationen unter: www.ridersanddreams.sk

Internationales Offizielles Pony-Vielseitigkeitsturnierturnier und internationales Vielseitigkeitsturnier (CCIOP2-L/CCI4*-S/3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro) vom 6. bis 9. April in Oudkarspel/NED



Nationenpreis Pony

1. Deutschland; 122,9 (Sina Brügger (Ascheberg) mit Next Generation/Theresa Isabell Welsch (Selm) mit Shannon’s Hero/Pita Schmid (Bocholt) mit Sietlands Catrina/Friedrich Quast (Bruchhausen-Vilsen) mit Maruto)

2. Irland/Belgien; 128,7

3. Belgien; 132,5



CCIOP2-L

1. Sina Brügger (Ascheberg) mit Next Generation; 32,7 (Dressur 26,7/Gelände 6/Springen 0)

2. Sina Brügger (Ascheberg) mit Golden Girl’s Nelly; 33,1 (29,1/0/4)

3. Emi Douwen (BEL) mit Cindy; 36,6 (35,0/1,6/09



CCI4*-S

1. Arne Bergendahl (Hamminkeln) mit Checkovich; 41,2 (Dressur 35,2/Gelände 6/0)

2. Elora De Artola (FRA) mit Seven de Nouvolieu Ene HN; 48,8 (40,0/8,8/0)

3. Elena Otto-Erley (Warendorf) mit Finest Fellow; 50,5 (37,7/12,8/0)



CCI3*-S

1. Noemi Viola Doerfer (HUN) mit Serengethi; 30,8 (Dressur 29,2/Springen 0/Gelände 1,6)

2. Felix Vogg (SUI) mit Dao de l’Ocean; 36,0 (26,0/0/10)

3. Anna Siemer (Salzhausen) mit Lillybelle Ea; 38,6 (28,2/0/10,4)



CCI2*-L

1. Kristy Snepvangers (NED) mit Gambler van Hc de Hoeve; 27,6 (Dressur 27,6/Gelände 0/Springen 0)

2. Jarno Debusschere (BEL) mit Star Connection FRH; 31,3 (27,7/3,6/0)

3. Tim Lips (NED) mit Janeiro de la Croix Renard Z; 32,0 (31,6/0/0,4)

…

8. Pita Schmid (Bocholt) mit Favorita V; 41,7 (37,7/0/4)



CCI2*-S

1. Maxime Karman (NED) mit Dupon; 27,3 (Dressur 27,3/Springen 0/Gelände 0)

2. Florinoor Hoogland (NED) mit Hontoni; 27,5 (27,5/070)

3. Hanna Knüppel (Elsfelth) mit Rock Me Baby OLD; 30,0 (29,2/0/0,8)



CCI1*-Intro

1. Alice Naber-Lozeman (NED) mit Huub; 31,3 (Dressur 31,3/Springen 0/Gelände 0)

2. Maximilia Knaak (Düsseldorf) mit Kriggy; 34,0 (34,0/0/0)

3. Charlotte von Buttlar (Köln) mit Casiraghi 5; 34,7 (31,1/0/3,6) Weitere Informationen unter: www.nhht.nl

Internationales Vielseitigkeitsturnierturnier (CCI3*-L/P1-L) vom 6. bis 9. April in Ravenna/ITA



CCI3*-L

1. Robert Powala (POL) mit Quirino del Castegno; 45,3 (Dressur 31,7/Gelände 13,6/Springen 0)

2. Alessio Proia (ITA) mit Gatto Salta D’O; 46,8 (33,2/9,6/4,0)

3. Anna Baracca (ITA) mit Exclusief; 51,70 (30,10/13,60/8)

…

5. Fabian Held (Massenhausen) mit Alisha 110; 74,3 (33,9/40,4/0)



CCI1*-Intro

1. Beatrice Maggi (ITA) mit Charlotte 238; 31,0 (Dressur 31,0/Gelände 0/Springen 0)

2. Andrea Gaia Dissette (ITA) mit Luvis; 31,7 (31,7/0/0)

3. Rebecca Chiappero (ITA) mit Cassiblue; 31,9 (26,7/0/5,2)

…

17. Sophie Grieger (Massenhausen) mit Isar; 40,5 (28,5/0/12) Weitere Informationen unter: www.ciravennate.com

Internationales Vielseitigkeitsturnierturnier (CCI3*-S/2*-S) vom 8. bis 10. April in Kristianstad/SWE



CCI2*-S

1. Mathies Rüder (Fehmarn) mit Bon Ton; 20,6 (Dressur 20,6/Springen 0/Gelände 0)

2. Milla Bjervig (NOR) mit Stellor Quick Change; 30,6 (30,6/0/0)

3. Wynja Eriksdotter Rubin (SWE) mit Fly Away V/D N.Ranch; 31,3 (30,1/0/1,2)



CCI3*-S

1. Peter T. Flarup (DEN) mit Gamegirl Impe; 32,2 (Dressur 32,2/Springen 0/Gelände 0)

2. Peter T. Flarup (DEN) mit Impressed; 33,3 (30,5/0/2,8)

3. Pontus Hugosson (SWE) mit Zin Fire; 34,1 (33,3/0/0,8)

…

14. Kai Rüder (Fehmarn) mit Hare Chaser; 47,0 (34,2/0/12,8) Weitere Informationen unter: www.kristianstadinternationaleventing.se

Internationales Voltigierturnier (CVI3*/2*/Y2*/J2*/Ch2*/2*Gruppen /J2*Gruppen/1*/J1*/Ch1*/1*Gruppen) vom 6. bis 9. April in Saumur/FRA



CVI3* Damen

1. Sema Hornberg (Neuss) mit Rockemotion/Longenführer Nina Vorberg; 7,829

2. Annebeth Kubbe (NED) mit Evermore R/Roos Wemmers; 7,701

3. Celine Kaag (NED) mit Golden Wonder K/Maurits De Vries; 7,033



CVI3* Herren

1. Quentin Jabet (FRA) mit Ronaldo 200/Longenführer Andrea Boe; 8,819

2. Theo Gardies (FRA) mit Sir Sendation/Sebastian Langlois; 8,539

3. Viktor Brüsewitz (Wulfsen) mit Goldjunge/Jaqueline Schoenteich, 8,268



CVI2* Herren

1. Philipp Stippel (Münster) mit Symphonys Divano vd Wilgenhoe/Longenführer Birgit Stippel; 6,556

2. Felix Morton (GBR) mit Cairo/Claudia Dolle-Ossenberg-Engels; 5,859



CVI2* Damen

1. Annemie Szemes (Baiersdorf) mit Herby 50/Longenführer Nina Vorberg; 7,596

2. Araminta Younger (GBR) mit Bankey Moon/Rebecca Hewit; 7,435

3. Caroline Morse (USA) mit Lightning Jack 12/Thordis Thoroe; 7,011



CVI2* Junioren Gruppen

1. Juniorteam Fredenbeck (Fredenbeck) mit Capitain Claus/Longenführer Gesa Buhrig; 8,162

2. Ecuries du Cercle D’Or 1 (FRA) mit Irkos/Maud Bosignac-Dumont; 7,429

3. Meaux 1 (FRA) mit Dada de Lieffroy/Marina Dupon Joosten; 7,112



CVI2* Children Damen

1. Lara Andrew (Schriesheim) mit Bartelino/Longenführer Lisa Huber; 7,345

2. Evie Jessett (GBR) mit River of Thyme/Suzi Cusick; 7,182

3. Maeva Renaud (FRA) mit Venturi d’Horset/Yannik Kersulec; 6,820



CVI2* Children Herren

1. Henry Frischmuth (Fredenbeck) mit True Tempter/Longenführer Gesa Buhrig; 6,865

2. Paul Giroux (FRA) mit Red Boy/Marina Dupon Joosten, 6,669

3. Adrien Mc Nulty (FRA) mit Venturi d’Horset/Yananick Kersulec; 6,200



CVI1* Damen

1. Yara Zomer (NED) mit Golden Wonder K/Longenführer Maurits De Vries; 7,091

2. Anna Ehrenberg (Lübeck) mit Goldjunge/Jaqueline Schoenteich; 6,650

3. Louise Runneburger (FRA) mit Le Sandro de Massa/Laurent Lafont; 6,486



CVI1* Junioren Damen

1. Mirja Luise Krohne (Drochtersen) mit Capitain Claus/Longenführer Gesa Buhrig; 7,800

2. Marit Van den Brand (NED) mit Cidem de Wiseminka/Nikki Profittlich; 6,820

3. Anica De Boer (NED) mit Golden Wonder K/Maurits De Vries; 6,669



CVI1* Children Damen

1. Lara Andrew (Schriesheim) mit Bartelino/Longenführer Lisa Huber; 7,481

2. Alisha Hirschi (SUI) mit Corano/Corina Klager; 7,103

3. Lise Arts (NED) mit Doemaar/Rian Perik; 6,934 Weitere Informationen unter: www.saumur.org

Internationales Voltigierturnier (CVI3*Gruppen/Y2*/J2*/2*Gruppen/J2*Gruppen /1*/J1*/Ch1*/1*Pas de Deux/1*Gruppen/) vom 6. bis 9. April in San Giovanni/ITA



CVI3* Gruppen

1. Gilching I (Gilching) mit Amontillado 9/Longenführer Julia Handel; 7,472

2. UVT Salzburg Wals Schullergut (AUT) mit Fabis/Barbara Unterweger; 7,216

3. UVRV Badhaus (AUT) mit Aragorn Elmar XV/Sabine Frauenschuh; 6,925



CVI2* Junioren Gruppen

1. VV Ingelsberg Junior I (Ingelsberg) mit Elias 75/Longenführer Michelle Arcori; 7,067

2. VG Pill TU Spk Schwaz (AUT) mit Pli Oreille/Niclle Voithofer; 6,902

3. Hungary (HUN) mit Cornetto/Eilika Hasburg-Lothringen; 5,902



CVI2* Young Damen

1. Giorgia Fanucci (ITA) mit Bambola/Longenführer Elettra lambardi; 7,740

2. Giada Samiolo (ITA) mit Rosenstolz 99/Laura Carnabuci; 7,679

3. Oceane Schattleitner (Reichertshofen) mit Amontillado 9/Julia Handel; 7,563



CVI2* Junioren Damen

1. Clara Ludwiczek (AUT) mit Lavalino/Longenführer Klaus Haidacher; 7,832

2. Giorgia Varisco (ITA) mit Rosenstolz 99/Laura Carnabuci; 7,417

3. Sarah Platt (AUT) mit Lavalino/Klaus Haidacher; 7,390

…

6. Laura Seemüller (Bad Wörishofen) mit Levin38/Petra Niemeyer; 7,083



CVI1* Damen

1. Joana Daria Bachmann (SUI) mit Zidane/Longenführer Albert Stump; 6,906

2. Lena Gaedtke (Gräfelfing) mit Wildcard/Josephine Storey; 6,851

3. Giorgia Ferrari (ITA) mit Adonis/Silvia Lucchesi; 6,623



CVI1* Junioren Damen

1. Lea Hollaus (AUT) mit Lavalino/Longenführer Klaus Haidacher; 7,123

2. Sarah Platt (AUT) mit Lavalino /Klaus Haidacher; 7,107

3. Marlene le Bris (Langenbach) mit Elias 75/Michelle Arcori; 6,890



CVI1* Children Damen

1. Mathilde Resente (ITA) mit Robert Redfort 5/Longenführer Nelson Alcides Vidoni; 7,064

2. Maria Vittoria Vanin (ITA) mit Tempesta/Emanauele Righetto, 6,803

3. Giulia Scattolin (ITA) mit Chelswa/Marta Varago; 6,312

…

5. Kaja Stropek (Leingarten) mit Dark Magnum/Hannelore Leiser; 5,919 Weitere Informationen unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.