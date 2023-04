Katrin Eckermann und die Westfalen-Stute Cala Mandia (10) am Strand von Miami in Richtung Sieg im Grand Prix der Global Champions Tour

(Foto: Jan Tops/ Global Tour)

Miami Beach. Zum dritten und gleichzeitig zum zweiten Mal hintereinander in Miami Beach gewann Katrin Eckermann einen Grand Prix der Global Champions Tour. Die deutsche Meisterin, die erstmals einen solchen Wettbewerb 2014 in Hamburg für sich entschied, war im gleichen Jahr durch zwei schlimme Stürze während des CHIO von Deutschland in Aachen in die Schlagzeilen gerückt, dabei hatte sie sich am Schlusstag im Großen Preis von Aachen beim Aufprall auf den Boden einen Schlüsselbeinbruch zugezogen.

Der zweite Grand Prix der Global Champions Tour 2023 endete am Strand von Miami in Florida mit dem Erfolg der 32 Jahre alten Sassenbergerin Katrin Eckermann. Im Stechen um die 100.000 Euro-Siegprämie siegte die zehnmalige Nationen-Preis-Reiterin auf der Westfalen-Stute Cala Mandia (10) von Capistrano mit fast einer Sekunde Vorsprung auf den Spanier Eduardo Alvarez Aznar, den Sohn des früheren Olympiastarters Luis Alvarez Cervera 1992 in Barcelona in Springen und Vielseitigkeit, der den zwölfjährigen Wallach Ventley de Sury unter dem Statel hatte. Den dritten Platz belegte der niederländische Olympia-Dritte Maikel van der Vleuten (35) auf dem Wallach Beauville Z, der als Stay with Me auf der Auktion von Holger Hetzel 2016 für 110.000 Euro von der Spanierin Marta Ortega ersteigert worden war. Ebenfalls ohne Fehler im Stechen blieb auf dem rheinischen Wallach Dicas (11) die bereits 65 Jahre alte Margie Goldstein-Engle, die 1981 ihren ersten Preis der Nationen für die USA geritten hatte. Bestzeit im Stechen erzielte David Will (Dagobertshausen) mit dem belgischen Wallach My Prins van Dorpertheide, ao blieb aufgr7und eines Abwurfs nur der fünfte Platz.

In der Gesamtwertung nach den Wettbewerben in Doha und Miami führt Maikel van der Vleuten mit 63 Punkten vor der schwedischen Team-Olympiasiegerin Mlain Baryard-Johnsson (62) und dem Südbadener Hansi Dreher (Weil am Rhein), der bisher auf 54 Zähler kommt. Christian Kukuk (Riesenbeck) ist bisher Vierter (53 Punkte), der Ägypter Abdel Said (49) Fünfter und Katrin Eckermann (40) Sechste. Das nächste Global Champions-Turnier findet am kommenden Wochenende in Mexiko City statt.