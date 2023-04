Hagen a.T.W. Ab diesem Mittwoch ist Hagen am Teutoburger Wald die vorübergehende Heimat von Spitzenstars in Dressur und Springen, erwartet werden zu „Horses and Dreams“ 300 Reiter mit etwa 600 Pferden. Spitzenreiter aus der ganzen Welt auf dem Hof Kasselmann im April, das kann nur eines bedeuten: Horses & Dreams in Hagen am Teutoburger Wald. In nur wenigen Tagen läutet ein hochkarätiges Programm aus internationalen Dressur- und Springprüfungen für Weltranglisten-Reiter sowie wichtigen nationalen Serien für Nachwuchsreiter- und Pferde den Start in die Freiluft-Saison im Reitsport ein. Mit Isabell Werth, Therese Nilshagen, Patrik Kittel (beide Schweden), Marcus Ehning (Borken), Rolf-Göran Bengtsson (Sschweden), Richard Vogel (Dagobertshausen) und Robert Whitaker (Ggroßbritannien) haben sich einige internationale Stars angekündigt. Insgesamt sind es über 300 Reiter mit rund 600 Pferden aus 30 Nationen. Stars in Parcours und Dressurviereck Am Mittwoch (19. April) beginnt das dichte Sportprogramm mit der ersten internationalen Dressurtour auf Drei-Sterne Niveau, der Qualifikation für das ADC Amateur Cup Finale und einem CSI2* Springen. Das top-besetzte Starterfeld unterstreicht wieder einmal die Popularität und Qualität der Veranstaltungen auf dem Hof Kasselmann und lässt auf ein sehr spannendes Turnierwochenende hoffen. Neben dem 19. der Weltrangliste, Marcus Ehning, dreimal Weltcupsieger und Team-Olympiasieger in Sydney 2000, und Rolf-Göran Bengtsson, Reitsport-Idol seiner Heimat Schweden werden auch Top-Reiter wie Richard Vogel, Sophie Hinners (Dagobertshausen), Jana Wargers (Greven), Aachen-Sieger Gerrit Nieberg (Sendenhorst), Exweltmeisterin Simone Blum (Zolling), Sandra Auffarth (Ganderkesee-Bergedorf), Irma Karlsson (Schweden)und Gert-Jan Bruggink (Niederlande) am Start sein. Höhepunkte im Springstadion sind sicherlich der Preis der LVM Versicherung, 1.55m Springen mit Stechen am Samstag, und der Große Preis der Deutschen Kreditbank AG, das 1.60m Finale mit zwei Umläufen am Sonntag, gleichzeitig Auftakt für die 22. Auflage von Deutschlands bekanntester Springserie, der BEMER Riders Tour. Erfahrene Championatsreiter wie Frederic Wandres (Hagen) mit Bluetooth OLD oder Therese Nilshagen mit Dante Weltino OLD stehen jungen Championatshoffnungen wie Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Fendi und Matchball OLD gegenüber. Isabell Werth (Rheinberg) und Patrik Kittel satteln ebenfalls ihre Nachwuchspferde Budhi und Forever Young HRH. Dressurfans können sich auch auf die dänischen Team-Weltmeister Nanna Skodborg Merrald und Daniel Bachmann Andersen freuen. Neben den internationalen Touren stehen die ersten Finalqualifikationen für den Nürnberger Burg-Pokal und den Louisdor Preis an. Beide Prüfungen haben ein hochkarätiges Starterfeld angelockt, die Auftaktetappen in Hagen gelten nicht umsonst als extrem konkurrenzstark. Ein Blick auf die vorläufige Nennungsliste verspricht mit Isabell Werth, Benjamin Werndl, Raphael Netz, Natalie Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein und Lena Waldmann zumindest ganz viel Finalerfahrung. Benjamin Werndl (Aubenhausen) wird in beiden Qualifikationen mit zwei interessanten Pferden vertreten sein, dem zehnjährigen Rheinländer Discover und dem achtjährigen Halbbruder von Superstar TSF Dalera BB, Dallenio. Auch das Rahmenprogramm kommt nicht zu kurz: Am Mittwochabend gibt es auf der traditionellen Eröffnungsfeier bereits Vorführungen von Hobby Horse Sportlern und Voltigierern sowie einen ökumenischen Gottesdienst. Freitag ist Kindertag, wenn Schulen und Kindergärten das Reitsportevent hautnah erleben dürfen. Der Samstag bietet mit dem einzigartigen Reit-Biathlon, Showabend und der Grand Prix Kür unter Flutlicht spannende und atemberaubende Unterhaltung. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Tageskasse. Tickets+++Tickets+++Tickets+++ Tickets für Horses & Dreams meets Sweden gibt es bei Ticketmaster online. Mehr Informationen zum Programm stehen auf www.horses-and-dreams.de.