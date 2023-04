Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Meisterschaft Vierkampf/Bundesnachwuchsvierkampf vom 14. bis 16. April in Elmshorn



Deutsche Meisterschaft Vierkampf Mannschaftsergebnis

Gold: Sachsen; 16797 Punkte (Luise Volkmer (Falkenstein)/Cora Kropf (Lengenfeld/)/Ferry Neubert (Striegistal)/Ricardo Belke (Falkenstein)

Silber: Westfalen; 16532 (Mia Ketteler (Bocholt)/Lotta Schulze Wierling (Altenberge)/Lukas Wilhelm Sühling (Borken)/Ana Selina Oppitz (Schloß Holte-Stukenbrock)

Bronze: Rheinland; 16242 (Charlotte Kersten (Geldern)/Henriette Katharina Joosten (Rees)/Emma Buschheuer (Wesel)/Sarah Julie Behrens (Wesel)

Deutsche Meisterschaft Vierkampf Einzelwertung

Gold: Lisa Gebhardt (Scheinfeld); 5872 Punkte (Laufen 958/Schwimmen 964/Dressur 2310/Springen 1640)

Silber: Lientje Waidlein (Gammfelby); 5773 (1000/863/2190/1720)

Bronze: Mia Ketteler (Bocholt); 5751 (848/823/2400/1680)



Bundesnachwuchsvierkampf Mannschaftswertung

Gold: Westfalen; 17051 Punkte (Lotta Sohlmann (Emsdetten)/Carla Lindner (Emsdetten)/Paul Suttorp (Everswinkel)/Thekla Hüwe (Nottuln)

Silber: Rheinland; 16062 (Mia Tappe (Oberhausen)/Anna-Lena Wolters (Sonsbeck)/Lina Benninghoff (Hünxe)/Anna Schmieder (Mülheim)

Bronze: Sachsen; 16002 (Sohpie Morgner (Auerbach)/Lenja Heckel (Auerbach)/Neela Marie Vogel /Lina-Sophie Rödel (Bobenneukirchen)

Bundesnachwuchsvierkampf Einzelwertung

Gold: Lotta Sohlmann (Emsdetten); 5857 Punkte (Laufen 880/Schwimmen 957/Dressur 2400/Springen 1620)

Silber: Henrike Beckmann (Friedrichskoog); 5667 (818/829/2250/1760)

Bronze: Paul Suttorp (Everswinkel); 5617 (852/785/1700) Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/spitzensport/jugendchampionate/bundesvierkampf Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S, CCI3*-S) vom 14. bis 16. April in Radolfzell



CCI3*-S

1. Felix Vogg (SUI) mit Dao de L’Ocean; 25,7 (Dressur 21,7/Gelände 0/Springen 4)

2. Pia Leuwer (Wachtberg) mit Jard; 26,1 (24,5/1,6/0)

3. Felix Vogg mit Colero; 26,9 (21,7/5,2/0)



CCI3*-S U25 Förderpreis

1. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Lagona OLD; 27,8 (Dressur 25,8/Gelände 2/Springen 0)

2. Anna Lena Schaaf mit Lorsandos; 31,0 (24,6/2,4/4)

3. Carla Hanser (Wasserburg) mit Castagnola; 35,5 (30,7/0,8/4)



CCI2*-S

1. Michael Jung (Horb) mit Ignatz H; 27,9 (Dressur 25,9/Gelände 2/Springen 0)

2. Laura Birkiye (BEL) mit Falcon Crown Z; 28,9 (28,5/0,4/0)

3. Eveline Bodenmüller (SUI) mit Watermill Giorgio Rs; 29,5 (23,9/5,6/0) Weitere Informationen unter: www.rechenstelle.de/de/veranstaltungen/2023/radolfzell/ Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 12. bis 15. April in Miami/USA



Großer Preis

1. Katrin Eckermann (Sassenberg) mit Cala Mandia; 0/0/40,26

2. Eduardo Alvarez Aznar (ESP) mit Bentley de Sury; 0/0/41,22

3. Maikel van der Vleuten (NED) mit Beauville Z N.O.P.; 0/0/41,35 Weitere Informationen unter: www.globalchampionstour.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 13. bis 16. April in St Tropez/FRA



Großer Preis

1. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Chalou 0/0/36,85

2. Kevin Staut (FRA) mit Dialou Blue PS; 0/0//38,14

3. Bruno Garez (FRA) mit United Sunheup; 0/0/38,65

Großer Preis

1. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Chalou 0/0/36,85

2. Kevin Staut (FRA) mit Dialou Blue PS; 0/0//38,14

3. Bruno Garez (FRA) mit United Sunheup; 0/0/38,65

4. Philip Houston (Solingen) mit Sandros S Bella, 0/0/38,71 Weitere Informationen unter



Großer Preis

1. Jörne Sprehe (Fürth) mit Hot Easy; 0/0/39,91

2. Frank Schuttert (NED) mit Hero; 0/0/40,42

3. Marcel Marschall (Altheim) mit Coolio 42; 0/0/42,96



Großer Preis Junioren

1. Henrieta Selkova (SVK) mit Corrada; 0/0/41,11

2. Maxima Schweiger (AUT) mit Coupe D’Or; 0/4/40,46

3. Eliza Cholakova (BUL) mit Animinute; 0/8/43,12

…

5. Emma Bachl (Postmünster) mit Donald 567; 8/82,58 Weitere Informationen unter: www.oxersport.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 13. bis 16. April in Busto Arsizio/ITA



Großer Preis

1. Nicola Pohl (Marburg) mit Catz de Sulpice; 0/0/41,68

2. Fabio Crotta (SUI) mit Calgary L; 0/0/42,55

3. Annina Züger-Hächler (SUI) mit Dicannus; 0/0/42,91 Weitere Informationen unter: www.etrea.it Internationales Springturnier (CSI3*) vom 11. bis 16. April in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Hannah Akerblom (SWE) mit Chodec; 0/0/41,89

2. Mariano Martinez Bastida (ESP) mit Elixir de Hus; 0/0/42,56

3. Santiago Nunez Riva (ESP) mit Valentino de Hus Z; 0/0/43,72

…

7. Nina Piasecki (Mönchengladbach) mit Sheikh; 0/7/50,57 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 27. März bis 02. April in Arezzo/ITA



Großer Preis

1. Jessica Burke (IRL) mit Express Trend; 0/0/39,38

2. Massimo Grossato (ITA) mit Tinkabelle RS, 0/4/39,51

3. Kristaps Neretnieks (LAT) mit Palladium Kjv; 0/4/39,92

…

26. Katharina Offel (Deutschland) mit Hearst DB; 9/82,15 Weitere Informationen unter: www.arezzoequestriancentre.com Internationales Jugend-Springturnier (CSIU25/P) vom 14. bis 16. April in Lier/BEL



Großer Preis U25

1. Mathis Burknouf (FRA) mit Nouvelle v.H. Veldhof; 0/0/36,55

2. Fleur Holleman (NED) mit Cataque du Haut Breil; 0/0/40,40

3. Emilie Conter (BEL) mit Onslow De Roju; 0/0/41,35

4. Mia-Charlotte Becker (Sendenhorst) mit Lasse K; 0/4/37,35



Großer Preis Pony

1. Laure Tijskens (BEL) mit Navayo; 0/0/36,92

2. Renske van Middendorp (NED) mit Dollar Boy IL; 0/4/37,31

3. Sophie Wicks (GBR) mit Korado; 0/4/45,04

…

9. Margarita Hilger (Sickte) mit Oh Fiona; 8/82,40 Weitere Informationen unter: www.azelhof.be Internationales Dressurturnier (CDI3*/J/P/Ch) vom 13. bis 16. April in Tolbert/NED



Grand Prix 3*

1. Carl Hester (GBR) mit Fame; 75,891 Prozent

2. Emma Kanerva (FIN) mit Feldrose FRH; 71,630

3. Severo Jurado Lopez (ESP) mit Fuerstenglory; 71,609

…

6. Antonia von Dungern (Betzendorf) mit DSP Queen Rubin; 68,869



Grand Prix Kür

1. Severo Jurado Lopez (ESP) mit Fuerstenglory; 78,510 Prozent

2. Yuko Kitai (JPN) mit Amandori; 74,300

3. Abigail Lyle (IRL) mit Farrell; 72,475

…

5. Antonia von Dungern (Betzendorf) mit DSP Queen Rubin; 71,645



Grand Prix Special

1. Carl Hester (GBR) mit Fame; 76,936 Prozent

2. Emma Kanerva (FIN) mit Feldrose FRH; 72,255

3. Hugo Pereira (POR) mit Falsario LS; 71,596

4. Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer) mit Queolito; 68,787



Children Team

1. Jayda Vermeer (NED) mit Kendrick; 78,200 Prozent

2. Elive Verstappen (NED) mit Happy Feet; 73,050

3. Danai Giannopoulou (GRE) mit Svenson 5; 72,775

…

5. Lilli Helldorff (Oerel) mit Fanta 7 v.h.; 72,375



Children Individual

1. Danai Giannopoulou (GRE) mit Svenson 5; 73,158 Prozent

2. Esmae Niessen (NED) mit Dadona Diva; 66,889

3. Lilli Helldorff (Oerel) mit Fanta 7 v.h.; 66,482



Pony Team

1. Lilli Helldorf (Oerel) mit Dobbi Dobsen; 73,286 Prozent

2. Feline Niessen (NED) mit Diamond Blue 69,952

3. Virginia Spönle (ITA) mit Coer Noble; 69,524



Pony Individual

1. Lilli Helldorf (Oerel) mit Dobbi Dobsen; 74,009 Prozent

2. Virginia Spönle (ITA) mit Coer Noble; 70,360

3. Isabella Karajkovic (NED) mit First Hummer; 69,595



Pony Kür

1. Lilli Helldorf (Oerel) mit Dobbi Dobsen; 76,800 Prozent

2. Virginia Spönle (ITA) mit Coer Noble; 74,600

3. Feline Niessen (NED) mit Diamond Blue; 73,267



Junioren Team

1. Yasmin Westerink (NED) mit Dibert L; 72,172 Prozent

2. Sophia Boje Obel Jorgensen (DEN) mit Askari Pilekaer; 70,909

3. Sophia Boje Obel Jorgensen (DEN) mit Zouzo Majishan; 70,859

…

8. Kenya Schwierking (Barver) mit Cecil; 68,788



Junioren Individual

1. Yasmin Westerink (NED) mit Dibert L; 71,225 Prozent

2. Sophia Boje Obel Jorgensen (DEN) mit Askari Pilekaer; 70,931

3. Kenya Schwierking (Barver) mit Cecil; 70,735



Junioren Kür

1. Yasmin Westerink (NED) mit Dibert L; 75,367 Prozent

2. Kenya Schwierking (Barver) mit Cecil; 73,642

3. Karla Marillo Skov (DEN) mit Barbylon D; 72,533 Weitere Informationen unter: https://topdressagetolbert.nl Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4 WCupQ/3*-H2/3*-H1/3*-P4/3*-P2/3*-P1/2*-H2/2*-P2/2*-P1) vom 13. bis 16. April in Kronenberg/NED



Kombinierte Wertung Vierspänner 3*

1. Ijsbrand Chardon (NED); 138,60 (Dressur 40,67/Marathon 97,93/Hindernisfahren 0)

2. Koos de Ronde (NED); 140,83 (54,66/86,17/0)

3. Georg von Stein (Modautal); 150,58 (52,11/98,47/0)



Kombinierte Wertung Zweispänner 3*

1. Martin Hölle (HUN); 125,61 (Dressur 36,14/Marathon 83,57/Hindernisfahren 5,9)

2. Francois Dutilloy (FRA); 133,67 (48,80/84,87/0)

3. Ewoud Boom (NED); 133,93 (52,32/81,61/0)

…

5. Max Berlage (Nettetal); 135,76 (54,27/78,28/3,21)



Kombinierte Wertung Einspänner 3*

1. Frank van der Doelen (NED); 135,13 (Dressur 53,99/Marathon 79,17/Hindernisfahren 1,97)

2. Ingrid Berit Henriksson (NOR); 136,79 (46,11/85,23/5,45)

3. Linnea Kristiansen (SWE); 137,94 (48,00/83,14/6,80)

…

6. Ulrike Schmidt (Plön); 144,21 (55,77/84,03/4,41)



Kombinierte Wertung Pony-Vierspänner 3*

1. Tinne Bax (BEL); 154,08 (Dressur 51,47/Marathon 96,61/Hindernisfahren 6,0)

2. Bert van den Bosch (BEL); 156,73 (51,47/92,96/12,30)

3. Julien Vanhoenacker (BEL); 158,71 (68,26/90,45/0)

…

9. Patrick Harrer (Straubenhardt); 207,98 (59,38/134,92/13,68)



Kombinierte Wertung Pony-Zweispänner 3*

1. Sietske Flobbe (NED); 138,33 (Dressur 54,51/Marathon 83,82/Hindernisfahren 0)

2. Nathalie van der Ende (NED); 138,34 (55,61/82,68/0,05)

3. Anouk de Haas (NED); 140,74 (61,08/79,66/0)

…

7. Sven Böcking (Bickenbach); 142,63 (54,27/88,36/0)



Kombinierte Wertung Pony-Einspänner 3*

1. Berengere Cressent (FRA); 127,63 (Dressur 48,33/Marathon 76,30/Hindernisfahren 3)

2. Brent Janssen (NED); 128,19 (48,44/76,75/3)

3. Karin Huser (SUI); 128,44 (44,34/81,62/2,48)

…

8. Jörn Wintgens (Heinsberg); 135,40 (55,66/75,97/3,77)



Kombinierte Wertung Zweispänner 2*

1. Eline Mentink (NED); 134,30 (Dressur 49,93/Marathon 79,21/Hindernisfahren 5,16)

2. Peter Gerborn (SWE); 152,94 (61,33/77,74/13,87)

3. Anja Sander (Schermbeck); 163,15 (65,38/79,82/17,95)



Kombinierte Wertung Pony-Einspänner 2*

1. Kay Goosenaerts (BEL); 135,78 (Dressur 65,13/Marathon 66,17/Hindernisfahren 4,48)

2. Kai Maria Schleicher (Krefeld); 138,25 (52,21/76,00/10,04)

3. Dirk Basstiaansen (NED); 139,80 (69,94/65,18/4,68) Weitere Informationen unter: www.horsedrivingkronenberg.nl