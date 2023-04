Hagen a.T.W. Ziel erreicht: Patrick Stühlmeyer hat bei Horses & Dreams meets Sweden den Großen Preis der Deutschen Kreditbank AG gewonnen und damit die erste von acht Etappen der BEMER Riders Tour.

“Das hatte nicht viel mit Drei-Sterne-Level zu tun, das war schon ein sehr schwerer Parcours hier,” merkte der 32 Jahre junge, gebürtige Osnabrücker durchaus stolz an. Drako de Maugre, der französische Hengst, den Paul Schockemöhle erst im vergangenen Jahr erwarb und dann seinem Bereiter anvertraute, bescherte dem Springreiter den ersehnten Sieg im Großen Preis der Deutschen Kreditbank AG bei seinem “Heimturnier”.

Die Begeisterung war riesig auf dem Borgberg in Hagen a.T.W., das Publikum auf den Tribünen und im VIP-Bereich, Stühlmeyers Eltern, Schwiegereltern und Ehefrau Caroline strahlten um die Wette nach dem furiosen Sieg des Springreiters, nur der kleine Sohn auf dem Arm seines Vaters schaute sich das alles etwas skeptisch an. “Ich bin hier schon mal Zweiter geworden und es war immer mein Ziel, hier diese Prüfung zu gewinnen”, räumte Patrick Stühlmeyer freimütig ein und schwärmte von dem Kannan Sohn: “Er ist ein sehr schnelles Pferd, ich glaube, ich habe noch nie ein so grundschnelles Pferd gehabt…”

Die Spannung war mit Händen greifbar, als nur zwei Paaren - Stefan Engbers und Pia Reich - fehlerfreie erste Umläufe gelangen. Im zweiten Umlauf glänzten dann gleich mehrere Paare dank fehlerfreier Durchgänge. Hinter Patrick Stühlmeyer freuten sich der Ire Eoin Mc Mahon mit der Casall-Tochter Chakra und der Japaner Eiken Sato mit Chadellano JRA auf den Plätzen zwei und drei.

Für die Veranstalter war Horses & Dreams ein weiterer Meilenstein, denn im Laufe der fünf Turniertage kamen rund 60.000 Besucher auf das Turniergelände. Aus dem Gastland für Horses & Dreams 2024 machte Francois Kasselmann schmunzelnd ein Geheimnis: “Ich kann aber schon sagen, dass es in Richtung Südeuropa geht.”

U25 Springpokal für Elisa Held

Die erste Etappe von Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport ist entschieden: die junge Reiterin Elisa Held aus dem südhessischen Pfungstadt setzte sich in der schweren klassischen Prüfung auf Edonja G an die Spitze und verwies damit die Siegerin der Auftaktprüfung, Vivien Blandfort auf Rang zwei. Elisa Held zählt zu den heranwachsenden jungen deutschen Talenten im Springsattel, die junge Amazone fiel bereits bei den Deutschen Jugendmeisterschaften auf. Bei Horses & Dreams meets Sweden fand die erste Station der angesehenen Jugendserie statt. Das Ziel ist das Finale im Rahmen des CHIO Aachen. In der dritten und für die Finalqualifikation wichtigen Runde am Sonntag im Stadion traten 17 Reiter/innen bis maximal 25 Jahre an, die zuvor für den U25 Springpokal nominiert wurden.

Beste Verbindung: Frederic Wandres und Bluetooth OLD

Die Grand Prix Kür unter Flutlicht im Preis der Nordpack GmbH gewann mit 81, 42 Prozent Frederic Wandres aus Hagen a.T.W. mit dem Oldenburger Wallach Bluetooth OLD vor dem Mannschafts-Weltmeister Daniel Bachmann-Andersen aus Dänemark mit Vayron. Wandres, der mit dem Pferd auf dem Hof Kasselmann zuhause ist, war sichtlich zufrieden. “Wir haben damit an die Erfolge in Wellington nahtlos angeknüpft. Das war eine sehr schöne Runde mit konstanter Leistung. Ich hatte lediglich in den Wechseln einen Fehler”, so Wandres, “aber es war eine tolle Atmosphäre unter Flutlicht in diesem Stadion, das hat man wirklich selten, ein solches Stadion.” Spätestens jetzt hat die Kombination Wandres - Bluetooth OLD unter Beweis gestellt, dass sie ein Paar sind, das man im Auge behalten muss.

Zwölf Paare traten in der Flutlicht-Kür an. Hinter Wandres reihten sich neben Daniel Bachmann-Andersen auch seine WM-Kollegin und Weltcup-Zweite Nanna Skodborg-Merrald ein, die in Hagen a.T.W. Blue Hors Don Olymbrio vorstellte.

Isabell Werth und Schüler dominieren

Die erste Finalistin für den NÜRNBERGER BURG-POKAL steht bereits fest: Isabell Werth gewann mit der feingliedrigen eleganten Stute Skovens Tzarina den St. Georg Special mit 76,00 Prozent. Die Stute gehört Victoria Max-Theurer, Schülerin von Werth. “Vici hat die Stute ein Jahr lang geritten und ich habe geflachst, dass sie die gerne bei mir lassen kann. Dann sagte sie - das mache ich doch gerne. Also ich habe sie gern übernommen.” Hinter der siebenmaligen Olympiasiegerin folgte die Finnin Emma Kanerva mit Don Domingo.

Im Louisdor-Preis für acht bis zehn Jahre alte Pferde musste sich die erfolgreichste deutsche Reiterin mit Platz zwei auf Gut Wettlkam`s Chuck Bass begnügen. Der guten Laune dürfte das keinen Abbruch getan haben, denn mit dem 29-jährigen Matthew Williams aus Australien gewann ein Mitarbeiter des Dressurstalls Werth auf dem Foundation-Nachkommen Freischütz mit 74,40 Prozent. Für das Finale des Louisdor-Preis qualifizieren sich die Top-Zwei der Qualifikationsstationen.

Ergebnisübersicht Horses & Dreams meets Sweden

9 CDI4* - FEI Grand Prix

1. Nicole Wego-Engelmeyer (Hagen) auf Citation 3 1655.50

2. Anabel Balkenhol (Rosendahl) auf High Five FRH 1620.50

3. Beata Stremler (Hagen/POL) auf FairPlay 1594.50

4. Maria Pais Do Amaral (POR) auf Hot Hit OLD 1585.50

5. Mathis Goerens (LUX) auf Riptide NRW 1574.00

6. Kiichi Harada (JPN) auf Sir Galanto 1556.00

13 CSI3* - Int. Springprüfung mit 2 Umläufen (1,55m)

1. Patrick Stühlmeyer (Mühlen) auf Drako de Maugre *0.00 / 43.48

2. Eoin Mcmahon (IRL) auf Chakra 9 *0.00 / 44.09

3. Eiken Sato (JPN) auf Chadellano JRA *0.00 / 44.18

4. Stefan Engbers (Rosendahl) auf Baju NRW *0.00 / 44.69

5. Maurice Tebbel (Emsbüren) auf Chacco's Light 3 *0.00 / 45.73

6. Rolf-Göran Bengtsson (SWE) auf Zuccero *0.00 / 46.22

20 CSI2* - Int. Springprüfung mit Stechen (1,45m)

1. Richard Vogel (Marburg) auf Evermeta *0.00 / 39.32

2. Philip Rüping (Mühlen) auf Miss Chacco PS *0.00 / 40.09

3. Frederick Troschke (Hagen) auf Camelot 143 *0.00 / 40.96

4. Simone Blum (Zolling) auf Ovanna DW *0.00 / 41.44

5. Finja Bormann (Harsum) auf Holland v.d. Valckenborg *0.00 / 41.60

6. Tobias Meyer (Löningen) auf Queentina *0.00 / 43.83

26 Springprüfung Kl. S*** mit Stechen

1. Elisa Held (Modautal) auf Edonja G *0.00 / 43.33

2. Vivien Blandfort (Titz) auf Chaccolette 3 *4.00 / 40.16

3. Fynn Müller-Rulfs (Ritterhude) auf Cool Edition *4.00 / 43.05

4. Emilia Löser (Niederneisen) auf Noah de Kalvarie *8.00 / 42.95

5. Mylen Kruse (Badbergen) auf Cha Mu 4 *8.00 / 46.45

6. Elisa Marlene von Hacht (Hamburg) auf Lancoon 4.00 / 72.58

31 St.Georg Special*

1. Isabell Werth (Rheinberg) auf Skovens Tzarina 1558.00

2. Emma Kanerva (Stade/FIN) auf Don Domingo 7 1506.00

3. Raphael Netz (Tuntenhausen) auf Finest Black Lady 1502.50

4. Lena Waldmann (Lienen) auf Belinda 217 1490.00

5. Benjamin Werndl (Tuntenhausen) auf Dallenio 1486.50

6. Florine Kienbaum (Lengerich) auf Nautilus 54 1468.00

33 Dressurprüfung Kl. S***

1. William Matthew (Dinslaken/AUS) auf Freischütz 5 1748.50

2. Isabell Werth (Rheinberg) auf Gut Wettlkam's Chuck Bass 1733.50

3. Anna Blomgren (Sassenberg/SWE) auf Toerveslettens Sunshine 1715.00

4. Isabell Werth auf Deneuve 12 1680.00

5. Yara Reichert (Buch a.E.) auf Springbank II VH 1671.00

6. Susan Pape (Hemmoor/GBR) auf Harmony's V-Plus 1648.50

