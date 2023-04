Mexiko City. Das dritte Springen der Global Champions Tour endete in Mexiko City mit dem Erfolg von David Will. Nicht am Start war Christian Ahlmann, der am Abend zuvor bei einem Sturz einen Armbruch erlitt…

David Will (Dagobertshausen) ist bereits für das Finale in Prag Mitte November qualifiziert, dank des Sieges im Großen Preis von Mexiko City. Und wer auf der Global Champions Tour einen Grand Prix für sich entscheidet – löst gleichzeitig auch das Einlassticket für die Geldscheinparty im Springreitsport an der Moldau. Der 35 Jahre alte Team-Vizeeuropameister siegte in der mexikanischen Hauptstadt im mit 330.000 Euro dotierten Hauptspringen auf dem Wallach My Prins van Dorperheide mit knapp einer halben Sekunde Vorsprung auf Team-Olympiasiegerin Malin Baryard-Johnsson (Schweden) auf der Stute Indiana, Dritte wurde Laura Kraut (USA) auf Baloutinue. Preisgeld für Will, der bereits 22 Nationen-Preise für Deutschland ritt und auch den überaus begehrten Großen Preis 2021 in Rom gewann: 108.000 Euro.

Außer David Will hatte es kein deutscher Reiter ins Stechen des Großen Preises geschafft. Philipp Schulze-Topphoff kassierte mit seinem westfälischen Wallach Clemens de la Lande (v. Comme il faut) einen Abwurf und wurde Elfter, Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) und Elysium, Daniel Deußer (Rijmenam/Belgien) und Killer Queen sowie Katrin Eckermann (Sassenberg) und Cala Mandia schlossen mit jeweils acht Fehlerpunkten den Großen Preis ab.

Vermisst wurde sicher von den Insidern der Name Christian Ahlmann (Marl) auf der Starterliste. Doch der frühere Weltcupsieger und ehemalige Doppel-Europameister hatte sich am Abend zuvor im letzten Springen des Samstags bei einem Sturz mit dem elfjährigen Hengst Solid Gold von Stakkato Gold einen Armbruch zugezogen, „nur“, muss man sagen, es hätte schlimmer ausgehen können. Stargold riss an einem Oxer nicht nur die hintere Stange, sondern nahm auch den Fangständer mit, was verboten werden müsste, wie sich ein international erfahrener Springreiter im Bezug auf die Fangständer äußerte.Mit Glück begrub das zentnerschwere Pferd den Reiter nicht unter sich und erdrückte ihn.

