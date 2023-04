Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Dressur- und Springturnier „Horses and Dreams“ (CDI4*/CSI3*) mit Bemer Riders Tour, Nürnberger Burg-Pokal, Louisdor-Preis und U25-Springpokal vom 19. bis 23. April in Hagen a.T.W.



Großer Preis

1. Patrick Stühlmeyer (Steinfeld) mit Drako de Maugre; 0/0/43,48

2. Eoin Mcmahon (IRL) mit Chakra 9; 0/0/44,09

3. Eiken Sato (JPN) mit Chadellano JRA; 0/0/44,18



U25 Springpokal

1. Elisa Held (Modautal) mit Edonja G; 0/75,20

2. Vivien Blandfort (Titz) mit Chaccolette 3; 0/72,79

3. Fynn Müller-Rulfs (Ritterhude) mit Cool Editon; 0/76,62



Grand Prix 3*

1. Lyndal Oatley (AUS) mit Elvive; 73,304 Prozent

2. Anabel Balkenhol (Rosendahl) mit High Five FRH; 70,696

3. Laura Strobel (Cappeln) mit Valparaiso 2; 69,587



Grand Prix Special 3*

1. Lyndal Oatley (AUS) mit Elvive; 73,745 Prozent

2. Anna Zibrandtsen (DEN) mit Quel Filou; 73,340

3. Laura Strobel (Cappeln) mit Valparaiso 2; 70,426



Grand Prix 4*

1. Sönke Rothenberger (Kronberg) mit Fendi; 77,152 Prozent

2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors St. Schufro; 75,848

3. Patrik Kittel (SWE) mit Forever Young HRH; 75,674



Grand Prix Special 4*

1. Sönke Rothenberger (Kronberg) mit Fendi; 78,341 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Forever Young HRH; 75,808

3. Theresa Nilshagen (SWE) mit Dante Weltino OLD; 75,277



Grand Prix 4*

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Bluetooth OLD; 76,065 Prozent

2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 74,565

3. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mir Vayron; 74,152



Grand Prix Kür 4*

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Bluetooth OLD; 81,425 Prozent

2. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mir Vayron; 80,760

2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 79,485



Grand Prix 4*

1. Nicole Wego-Engelmeyer (Hagen) mit Citation; 71,978 Prozent

2. Anabel Balkenhol (Rosendahl) mit High Five FRH; 70,457

3. Beata Stremler (POL) mit FairPlay; 69,326



Louisdor-Preis

1. William Matthew (AUS) mit Freischütz 5; 74,404 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Gut Wettlkam’s Chuck Bass; 73,765

3. Anna Blomgren (SWE) mit Toerveslettens Sunshine; 72,978 Weitere Informationen unter: https://horses-and-dreams.de Internationales Fahrturnier (CAI3*/2*) vom 21. bis 23. April in Wettringen



Kombinierte Wertung Einspänner Pferde 3*

1. Marie Schiltz (LUX); 114,55 (Dressur 46,45/Marathon 64,55/Hindernisfahren 3,55)

2. Kelly Houtappels-Bruder (CAN); 116,20 (37,57/69,60/9,03)

3. Anne Unzeitig (Greifenstein); 117,54 (51,55/65,99/0)



Kombinierte Wertung Pony-Einspänner 3*

1. Lisa Marie Tischer (Neu-Isenburg); 119,77 (Dressur 52,22/Marathon 64,04/Hindernisfahren 3,51)

2. Karina Blaabjerg (DEN); 123,65 (51,89/63,83/7,93)

3. Emma Gustavsson (SWE); 123,88 (57,33/66,55/0)



Kombinierte Wertung Einspänner 2*

1. Christian Prinz (Gecsher); 112,61 (Dressur 54,99/Marathon 55,26/Hindernisfahren 2,36)

2. Heinz Heitkötter (Neuenkirchen); 113,15 (44,23/61,04/7,88)

3. Jens Larsson (SWE); 114,05 (50,81/59,69/3,55)



Kombinierte Wertung Pony-Einspänner 2*

1. Stefan Averbeck (Metelen); 107,89 (Dressur 46,63/Marathon 53,47/Hindernisfahren 7,79)

2. Simone Haag (Knittelsheim); 114,21 (55,63/56,57/2,01)

3. Niels Grundmann (Fredenbek); 116,05 (53,98/58,61/3,46) Weitere Informationen unter: www.turnierdienst-brinkmann.de Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 19. bis 23. April in Mexico City/MEX



Großer Preis

1. David Will (Marburg) mit My Prins van Dorperheide; 0/0/43,16

2. Malin Baryard-Johnsson (SWE) mit H&M Indiana; 0/0/43,57

3. Laura Kraut (USA) mit Baloutinue; 0/0/44,26 Weitere Informationen unter: www.gcglobalchampions.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 19. bis 23. April in Fontainebleau/FRA



Großer Preis

1. Roger Yves Bost (FRA) mit Cassius Clay VDV Z; 0/0/35,24

2. Wilma Hellström (SWE) mit Quinti von Hof; 0/0/36,31

3. Reynald Angot (FRA) mit Chrome D’Ivraie; 0/0/36,54

…

11. Kendra Claricia Brinkop (Neumünster) mit In Time; 0/4/38,03 Weitere Informationen unter: www.leprintempsdessportsequestres.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 18. bis 23. April in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Richard Howley (IRL) mit Consulent de Prelet Z; 0/0/37,33

2. Teresa Blazquez-Abascal (ESP) mit Nasa de Toxandria; 0/0/38,28

3. Michael G Duffy (IRL) mit Clitschko 17; 0/0/38,84

…

8. Cedric Wolf (Buchholz) mit DSP Chicitio; 0/4/37,89 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 19. bis 23. April in Gorla Minore/ITA



Großer Preis

1. Nicola Pohl (Marburg) mit Catz de Sulpice; 0/0/46,90

2. Jenny Krogsaeter (NOR) mit Delphi M Z; 0/0/49,95

3. Mouda Zeyada (EGY) mit IF Looks Could Kill O.H.; 4/71,43 Weitere Informationen unter: www.equieffe.it Internationales Offizielles Jugendspring-Turnier (CSIOCh/J/Y) vom 19. bis 23. April in Zduchovice/CZE



Nationenpreis Children

1. Tschechien; 0

2. Ungarn; 4

3. Italien; 8

…

5. Deutschland; 15 (Jessica Wittkopp (Jahnsdorf) mit Callia S/Fynn Hobitz (Emsbüren) mit Vancouver/Tyler Broich (Nettetal) mit Nalak/Luise Konle (Küps) mit Zivia H)



Großer Preis Children

1. Nadia Lehmann (POL) mit Silver Star; 0/0/31,40

2. Elodie Hanselmann (SUI) mit Kaluno Ter Dolen; 0/0/31,49

3. Palma Sophie Gry Jansson-Christensen (DEN) mit Lyndon;M 0/0/31,53

…

5. Luise Konle (Küps) mit Zivia H; 0/0/32,49



Nationenpreis Junioren

1. Italien; 0

2. Tschechien; 5

3. Deutschland; 9 (Ava Ferch (Stegen) mit Chacco-Mo/Hendrik Greve (Rodenwalde) mit Helene/Paula Fischer (Nuthetal) mit Captain Foxx/Vieca Sofie Bade (Braderup) mit Chades of Grey)



Großer Preis Junioren

1. Lola Brunet (SUI) mit Conny-Blue; 0/0/39,73

2. Vieca Sofie Bade (Braderup) mit Chades of Grey; 0/0/40,35

3. Vittoria Calabr (ITA) mit Eros Cityhorse Z;M 0/0/40,40



Nationenpreis Junge Reiter

1. Ungarn; 8

2. Tschechien; 12

3. Dänemark; 14

…

6. Deutschland; 28 (Teresa Häsler (Chemnitz) mit Celtique/Sophia Burgtorf (Holzkirchen) mit Constantin 88/Julien Golle (Königs Wusterhausen) mit Santa Sophia/Anna Jurisch (Nuthetal) mit Daghestani)



Großer Preis Junge Reiter

1. Iga Biegalska (POL) mit Doravella; 0/0/35,60

2. Mariana Michlickova (CZE) mit Claire 159; 0/0/36,58

3. Tereza Svobodova (CZE) mit I Will be Famous; 0/0/38,89

4. Julien Golle (Königs Wusterhausen) mit Santa Sophia; 0/0/39,10 Weiter Informationen unter: www.zavody-zduchovice.cz Internationales Dressurturnier (CDI5*) vom 19. bis 23. April in Fontainebleau/FRA



Grand Prix

1. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 79,935 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit First Romance 3; 75,000

3. Juan Antonio Jimenez Cobo (ESP) mit Euclides Mor; 73,696



Grand Prix Kür

1. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 89,360 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit First Romance 3; 82,250

3. Juan Antonio Jimenez Cobo (ESP) mit Euclides Mor; 78,970 Weitere Informationen unter: https://www.leprintempsdessportsequestres.com/ Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L/4*-S/3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro) vom 19. bis 23. April in Strzegom/POL



CCI4*-L

1. Merle Bloom (NED) mit Vesuve d’Aveyron; 35,7 (Dressur 35,7/Gelände 0/Springen 0)

2. Peter T. Flarup (DEN) mit Fascinatin; 36,3 (33,4/2,8/0)

3. Esteban Benitze Valle (ESP) mit Utrera AA 35 1; 41,9 (37,1/4,8/0)

…

6. Calvin Böckmann (Warendorf) mit The Phantom of the Opera; 51,5 (35,9/11,6/4)



CCI4*-S

1. Sanna Siltakopri (FIN) mit Bofey Click; 40,6 (Dressur 35,4/Springen 5,2/Gelände 0)

2. Arne Bergendahl (Hamminkeln) mit Checkovich; 40,6 (34,2/0,8/5,6)

3. Julia Krajewski (Warendorf); Nickel 21; 40,8 (30,8/0/10)



CCI3*-L

1. Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit D’Accord 70; 30,0 (Dressur 30,0/Gelände 0/Springen 0)

2. Joaquim Grave (POR) mit Let’s Win; 35,2 (34,4/0,8/0)

3. Valentine Emsens (BEL) mit Esther du Maillet; 37,4 (37,4/0/0)



CCI3*-S

1. Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Asha P; 25,5 (Dressur 25,5/Springen 0/Gelände 0)

2. Felix Etzel (Warendorf) mit TSF Polartanz; 28,1 (28,1/0/0)

3. Sophie Leube (Hamm) mit Sweetwaters Ziethen TSF; 28,8 (28,8/0/0)



CCI2*-L

1. Peter T. Flarup (DEN) mit H.carald Z; 35,1 (Dressur 31,1/Gelände 0/Springen 4)

2. Marie Füntmann (Recklinghausen) mit Butt’s Azahar; 42,4 (34,4/0/8)

3. Luna Richter (DEN) mit Lilliffe AJK; 45,1 (32,3/4,8/0/8)



CCI2*-S

1. Bernhard Reemtsma (Westensee) mit Catelan; 30,5 (Dressur 29,7/Springen 0/Gelände 0,8)

2. Jerome Robine (Warendorf) mit Avatar 42; 31,2 (29,2/0/2)

3. Charlotte Whittaker (Ampfing) mit Isa; 31,8 (29,8/0,8/1,2)



CCI1*-Intro

1. Julia Krajewski (Warendorf) mit Chilli Morning II; 34,5 (Dressur 33,3/Springen 0/Gelände 1,2)

2. Leni Lehnard (Warendorf) mit Cobec; 36,8 (32,0/4/0,8)

3. Weronika Zrzecka (POL) mit First Kiss, 37,4 (35,0/0/2,4) Weitere Informationen unter: www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4 WCupQ/3*-H2/3*-H1/3*-P2/2*-H2) vom 20. bis 23. April in Kladruby nad Labem/CZE



Kombinierte Wertung Vierspänner 3*

1. Boyd Exell (AUS); 135,15 (Dressur 33,86/Marathon 98,29/Hindernisfahren 3)

2. Chardon (NED); 142,98 (44,91/97,54/0,53)

3. Jiri Nesvacil jr. (CZE); 159,26 (48,38/102,48/8,40)

…

11. Uwe Engel (Ballenstedt); 216,90 (Dressur 69,22/Marathon 121,22/Hindernisfahren 26,46)



Kombinierte Wertung Zweispänner 2*

1. Jozsef Dobrovitz jr. (HUN); 142,02 (Dressur 56,55/Marathon 85,47/Hindernisfahren 0)

2. Gerald Rössler (AUT); 154,68 (53,57/93,46/7,65)

3. Miha Tavcar (SLO); 154,94 (60,47791,47/3)

4. Sandro Koalick (Drebkau); 161,98 (64,25/88,71/9,02)



Kombinierte Wertung Einspänner 3*

1. Laure Philippot (BEL); 140,78 (Dressur 47,31/Marathon 90,47/Hindernisfahren 3)

2. Martin Stötzer (Erfurt); 143,32 (54,57/88,75/0)

3. Martin Stötzer (Erfurt); 148,32 (48,24/89,43/10,65



Kombinierte Wertung Pony-Zweispänner 3*

1. Lothar Zebisch (AUT); 147,72 (Dressur 53,93/84,05/9,74)

2. Veronika Kirmaier (Kirchdorf am Inn); 166,91 (62,94/89,97/14)

3. Silke Zenkel (Heßdorf); 171,92 (59,31/98,07/14,54)



Kombinierte Wertung Zweispänner 2*

1. Jiri Nesvacil jr. (CZE); 145,96 (Dressur 63,33/Marathon 79,63/Hindernisfahren 3)

2. Bence Miko (HUN); 160,57 (68,34/82,32/9,91)

3. Peter Trommler (Weimar); 170,02 (62,64/101,38/6) Weitere Informationen unter: www.nhkladruby.cz Internationales Voltigierturnier (CVI3*/3*Pas de Deux/3*Gruppen/Y2*/J2*/Ch2*/2* Gruppen/J2*Gruppen/1*/J1*/J1*Pas de Deux/) vom 20. bis 23. April in Peer/Grote Bogel/BEL



Senioren Damen 3*

1. Alina Roß (Userin) mit Baron R; 8,263

2. Averill Saunders (CAN) mit Rockemotion; 8,191

3. Seme Hornberg (Neuss) mit Rockemotion; 8,052



Senioren Herren 3*

1. Leon Huesgen (Neuss) mit Diamond Sky 9; 7,938

2. Viktor Brüsewitz (Wulfen) mit Vertigo Von Der Itzehoer Dbb; 7,514

3. Ruben Delaunay (FRA) mit Oriof de Conde; 7,227



Senioren Gruppen 3*

1. Team NORKA Automation VV Köln Dünnewald mit Calidor 10; 7,994

2. Pegasus Voltigier- und Reitverein Mühlacker mit Daeumling 14; 7,099

3. De Wittegheit 1 (NED) mit Wim; 7,067



Junioren Gruppen 2*

1. Juniorteam VV Köln Dünnwald mit Ecuador 28; 7,439

2. VZ Meerbusch Juniorteam 1; 6,979

3. VKT Junior (DE) mit Ak’s Carelato; 6,810



Children 2*

1. Evie Jessett (GBR) mit River of Thyme; 7,453

2. Mona Mertens (Korschenbroich) mit Formle 1 D.c.; 7,430

3. Jennifer Reichert (Zörbig) mit Samor; 7,158



Junioren 2*

1. Sam Dos Santos (NED) mit Doemaar; 8,160

2. Josephine Vedel Sondergaard Nielsen (DEN) mit Tophoejs Geleto Lieto; 8,055

3. Milly Jessett (GBR) mit River of Thyme; 7,506

4. Leonel Gelke (Leipzig) mit Dr. Grunow; 7,428



Junge Voltigierer 2*

1. Ronja Kähler (Stahnsdorf) mit Busta Rhymes Mk; 8,068

2. Bela Lehnen (Moers) mit Formel 1 D.c.; 8,059

3. Ida Welander (SWE) mit Klintholms Ramstein; 7,443



Senioren 1*

1. Rik Bierling (NED) mit Escape 7,648

2. Naja Panduro (DEN) mit Hornbeck’s Crixus; 6,644

3. Sophie Klein (Mühlheim) mit San Felice Z; 6,452



Individual 1*

1. Rik Bierling (NED) mit Escape; 7,648

2. Juna Heinrich (Münster) mit Silmana 2; 7,190

3. Lilly Richter (Schkopau) mit Samor; 7,133 Weitere Informationen unter: www.breugelhoevemm.be Internationales Para-Dressurturnier (CPEDI3*) vom 21. bis 23. April in Waregem/BEL



Mannschaftswertung

1. Niederlande; 439,229

2. Deutschland; 432,730 (Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Horse24 Dooloop/Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy/Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Patamon/Isabell Nowak (Apelern) mit Siracusa OLD)

3. Italien, 427,750



Kür Grade 2

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Horse24 Dooloop; 77,880 Prozent

2. Fiona Howard (USA) mit Jagger; 75,187

3. Loes Cevaal (NED) mit Happy Hero II; 72,800



Kür Grade 3

1. Chiara Zenati (FRA) mit Swing Royal IFCE; 76,767 Prozent

2. Maud de Reu (NED) mit Webron; 75,214

3. Lotte Krinjsen (NED) mit Rosenstolz N.O.P.; 74,420

…

6. Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy; 72,540



Kür Grade 5

1. Britney de Jong (NED) mit Caramba; 79,315 Prozent

2. Lena Malmström (SWE) mit Fabulous Fidelie; 76,430

3. Isabell Nowak (Apelener) mit Siracusa OLD; 74,715 Weitere Informationen unter: www.quadrille.bz