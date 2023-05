Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Meisterschaften der Vierspänner vom 27. April bis 1. Mai in Lähden



Deutsche Meisterschaft Vierspänner

Gold: Michael Brauchle (Aalen); 153,45 (Dressur 50,18/Marathon 97,27/Hindernisfahren 6)

Silber: Georg von Stein (Modautal); 153,60 (48,31/102,29/3)

Bronze: Anna Sandmann (Lähden); 156,98 (42,72/111,26/3)



Kombinierte Wertung Vierspänner 3*

1. Ijsbrand Chardon (NED); 146,70 (Dressur 43,52/Marathon 103,18/Hindernisfahren 0)

2. Michael Brauchle (Aalen); 153,45 (50,18/97,27/6)

3. Georg von Stein (Modautal); 153,60 (48,31/102,29/3)



Kombinierte Wertung Zweispänner 3*

1. Max Berlage (Nettetal); 139,37 (Dressur 50,65/Marathon 88,72/Hindernisfahren 0)

2. Dennis Schneiders (Rieste); 147,72 (53,49/91,23/3)

3. Marcel Luder (SUI); 147,86 (57,58/90,28/0)



Kombinierte Wertung Pony-Vierspänner 3*

1. Marijke Hammink (NED); 143,94 (Dressur 47,43/Marathon 96,51/Hindernisfahren 0)

2. Jan De Boer (NED); 145,46 (49,33/94,71/1,52)

3. Steffen Brauchle (Pfalzgrafenweiler);150,44 (51,96/98,48/0)



Kombinierte Wertung Pony-Zweispänner 3*

1. Rodinde Ruthens (NED); 146,28 (Dressur 51,81/Marathon 91,47/Hindernisfahren 3)

2. Christoph Weihe (Minden); 147,03 (53,35/90,68/3)

3. Pieter van den Broeck (BEL); 147,19 (53,93/93,26/0)



Kombinierte Wertung Zweispänner 2*

1. Eline Mentink (NED); 152,00 (Dressur 50,71/Marathon 89,29/Hindernisfahren 12)

2. Anja Sander (Schermbeck); 170,07 (69,10/90,62/10,35)

3. Ruby Lawrence (AUS); 181,16 (65,46/94,70/21)



Kombinierte Wertung Pony-Zweispänner 2*

1. Sarah Reinking (Haren); 158,25 (Dressur 72,90/Marathon 85,12/Hindernisfahren 0,23)

2. Denny Petke (Zettlitz); 160,43 (79,52/80,91/0)

3. Normen Eggeling (Martfeld); 173,34 (71,23/96,11/6)



Kombinierte Wertung Pony-Vierspänner 2*

1. Nick Weytjens (BEL); 157,28 (Dressur 64,16/Marathon 84,12/Hindernisfahren 9)

2. Nicky Paluszek (Borsdorf); 192,24 (73,97/105,48/12,79)

3. Ferdinand Grams (Osterburg); 193,34 (78,51/105,93/8,90) Informationen: https://www.psg-laehden.de/ Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 26. bis 30. April in Gorla Minore/ITA



Nationenpreis

1. Frankreich; 0

2. Portugal; 4

3. Belgien; 8

4. Deutschland; 9 (Michael Jung (Horb) mit Fischerchelsea/Marcel Marschall (Altheim) mit Coolio/Sven Schlüsselburg (Ilsfeld) mit Bud Spencer/Pia Reich (Bad Bellingen) mit PB Chaconie)



Großer Preis

1. Giulia Martinengo Marquet (ITA) mit Scuderia 1918 Calle Deluxe; 0/0/38,18

2. Rodrigo Giesteira Almeida (POR) mit Quirados Z; 0/0/40,35

3. Adir Dias De Abreu (POR) mit Dartanion; 0/0/40,73

…

12. Marcel Marschall (Altheim) mit Coolio; 4/73,40 Weitere Informationen unter: www.equieffe.it Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOY/J/P/Ch/CSIU25/P) vom 27. bis 30. April in Compiegne/FRA



Nationenpreis Children

1. Belgien; 9

2. Frankreich; 12

3. Spanien; 16

…

5. Deutschland; 22 (Charlotte Boeken (Viersen) mit Kaischa/Joy Anna Meinicke (Egestorf) mit Touman/Collin Wenz (Sersheim) mit GRC Acapella/Maximiliane Fimpel (Kißlegg) mit Cartagena)



Großer Preis Children

1. Melina Bouillot (FRA) mit Canabis D’Albin; 0/0/36,34

2. Uxue Arruza Rodriguez (ESP) mit Clarin de Llamosas; 0/0/37,29

3. Lou Darioli (SUI) mit Enno W; 0/0/38,92

…

12. Maximiliane Fimpel (Kißlegg) mit Cartagena; 0/4/42,51



Nationenpreis Pony

1. Irland; 8

2. Frankreich; 12

2. Großbritannien; 12

2. Belgien; 12

5. Deutschland; 20 (Leonie Pander (Bad Zwischenahn) mit Indimilla/Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Black Pearl SH NRW/Antonia Häsler (Chemnitz) mit Clarissa NRW/Franca Clementine Kröly (Isernhagen) mit Karim van Orchid S)



Großer Preis Pony

1. Izabella Rogers (GBR) mit Neil 55; 0/0/34,22

2. James Derwin (IRL) mit Rincoola Babog; 0/0/35,12

3. Lou Ann Beraud (FRA) mit Ungaro of Qofanny; 0/0/37,82

…

15. Franca Clementine Kröly (Isernhagen) mit Karim van Orchid S; 4/80,11



Nationenpreis Junioren

1. Schweden; 12/0/113,91

2. Deutschland; 12/0/117,63 (Max Paschertz (Cloppenburg) mit Sem Semper/Paula Pahl (Jülich) mit Cascade 37/Emile Baurand (München) mit Champ/Max Merschformann (Laer) mit Stroller 16)

3. Spanien; 16



Großer Preis Junioren

1. Maisy Williams (GBR) mit Devil v.d. to Jo Pe Hoeve; 0/0/37,06

2. Ludo Fournier (FRA) mit Energie du Banney; 0/0737,92

3. Lou Puch (SUI) mit Leave the Light on; 0/0/37,99

…

7. Max Paschertz (Cloppenburg) mit Sem Semper; 0/0/40,04



Großer Preis U25

1. Anastasia Nielsen (MON) mit Tailormade Contou; 0/0/41,54

2. Josephine Olsson (SWE) mit Je M’Appele GLN; 0/0/44,72

3. Heloise Fourgeot (FRA) mit Calypso De L’Aubois; 0/4/40,29

…

17. Max Paschertz (Cloppenburg) mit Captain Jack 49; 5/84,26 Weitere Informationen unter: https://grandprix-events.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 27. bis 30. April in St Tropez/FRA



Großer Preis

1. Lorenzo de Luca (ITA) mit Carslon 86, 0/0/40,93

2. Angelica Augustsson Zanotelli (SWE) mit Kalinka van de Nachtegaele; 0/0/41,01

3. Gregory Wathelet (BEL) mit Argentina de la Marchette; 0/0/41,14

…

Weitere Informationen unter



Großer Preis

1. Morgan Bordat (FRA) mit Dancing de L’Enclos; 0/0/42,79

2. Jennifer Hochstadter (LIE) mit Golden Lady; 0/0/43,04

3. Ugo Berrittella (BEL) mit Picobello Jasmine; 0/El.

…

Weitere Informationen unter



CCI5*-L

1. Tamra Smith (USA) mit Mai Baum; 24,2 (Dressur 24,2/Gelände 0/Springen 0)

2. Tom McEwen (GBR) mit JL Dublin; 27,8 (22,6/5,2/0)

3. Elisabeth Halliday-Sharp (USA) mit Miks Master C; 28,5 (26,9/1,6/0)

4. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant Du Matz; 30,4 (30,4/0/0) Weitere Informationen unter: https://www.kentuckythreedayevent.com/ Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) vom 27. bis 30. April in Sopot/POL



CCI3*-S

1. Mia Hastrup (DEN) mit Foxfire 3; 30,8 (Dressur 30,8/Springen 0/Gelände 0)

2. Ruy Fonseca (BRA) mit Ballypatrick SRS; 34,2 (31,4/0/2,8)

3. Zuzanna Spolowicz (POL) mit Bankier; 34,4 (34,4/0/0)

…

6. Andreas Ostholt (Warendorf) mit Hoehenflug TSF; 38,2 (33,8/0/4,4)



CCI2*-S

1. Anselmi Laiho (FIN) mit Krogarden Tenor; 31,5 (Dressur 31,5/Springen 0/Gelände 0)

2. Karolina Mis (POL) mit Go Jack; 31,6 (31,6/0/0)

3. Pawel Spisak (POL) mit Safran; 31,8 (31,8/0/0)

…

7. Andreas Ostholt (Warendorf) mit Iolanthe; 34,4 (34,4/0/0) Weitere Informationen unter: www.hipodrom.sopot.pl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 27. bis 30. April in Saumur/FRA



CCI3*-S

1. Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf) mit Very Special; 27,1 (Dressur 27,1/Springen 0/Gelände 0)

2. Camille Lejeune (FRA) mit Dior du Leou; 28,5 (28,5/0/0)

3. Luc Chateau (FRA) mit Degas Galotiere; 29,4 (25,4/4/0) Weitere Informationen unter: https://www.saumur.org/en/ Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S/1*-Intro/P2-S) vom 28. bis 30. April in Ede/NED



CCI2*-S

1. Willemina van der Goes-Petter (NED) mit Lancelot; 30,2 (Dressur 30,2/Springen 0/Gelände 0)

2. Sanne de Jong (NED) mit Jersey Mbf N.O.P.; 31,1 (31,1/0/0)

3. Tine Magnus (BEL) mit Dia van het Lichterveld Z; 31,5 (31,5/0/0)

…

5. Luisa Sophie Welsch (Hamm) mit Pur La Rubin; 32,5 (32,5/0/0)



CCIP2*-S

1. Kane van Houte (NED) mit Fernhill Frist Lady; 34,2 (Dressur 34,2/Springen 0/Gelände 0)

2. Lieve van Houte (NED) mit Tullibards Sixth Sense AC; 34, 5(34,1/0/0,4)

3. Julie Geurts (BEL) mit Umelia-V; 37,2 (33,2/4/0)

…

7. Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina; 40,6 (40,6/0/0)



CCI1*-Intro

1. Merel Blom (NED) mit Gem’Stone Z; 26,3 (Dressur 26,3/Springen 0/Gelände 0)

2. Renske Kroeze (NED) mit Frimeur de La Brasserie; 27,0 (27,0/0/0)

3. Justin Maarse (NED) mit Spiderman XX; 28,3 (28,3/0/0)

…

5. Christel Heyl (Uedem) mit Emery Thc; 30,4 (30,4/0/0) Weitere Informationen unter: www.horsetrialsede.nl Internationales Fahrturnier (CAI3*-H2/3*-P1/3*-P2/3*-P4/J2*-P1) vom 24. bis 30. April in Selestat/FRA



Kombinierte Wertung Pony-Einspänner 3*

1. Cedric Scherrer (SUI); 125,20 (Dressur 48,91/Marathon 76,29/Hindernisfahren 0)

2. Gilles Pirotte (BEL); 138,70 (50,91/83,19/4,6)

3. Linus Berther (SUI); 144,39 (54,44/86,95/3)

…

6. Edwin Kiefer (Horb); 155,17 (48,64/91,14/15,39)



Kombinierte Wertung Pony Zweispänner 3*

1. Birgit Kohlweiss (Grafenau); 143,99 (Dressur 52,25/Marathon 90,48/Hindernisfahren 1,26)

2. Leon Zacharias Reinhardt (Bischoffen-Wilsbach); 146,56 (53,05/83,59/9,92)

3. Antoine Jeanson (FRA); 151,63 (61,74/86,89/3)



Kombinierte Wertung Vierspänner 3*

1. Yannik Scherrer (SUI); 139,10 (Dressur 48,89/Marathon 87,21/Hindernisfahren 3)

2. Anne Hürster (Neuried); 207,03 (65,03/121,11/20,89)

3. Carine Peontis (FRA); 234,83 (60,57/131,55/42,71)



Kombinierte Wertung Zweispänner 3*

1. Alexander Bösch (AUT); 142,08 (Dressur 47,29/Marathon 85,79/Hindernisfahren 9)

2. Laura Oberlin (Ludwigshafen); 169,95 (47,36/108,02/14,57)

3. Diane Delmas (FRA); 191,68 (61,38/121,30/9)



Kombinierte Wertung Junioren Pony-Einspänner 2*

1. Bice Castelli (ITA); 123,23 (Dressur 55,44/Marathon 64,22/Hindernisfahren 3,57)

2. Laura Hüsges (Willich); 128,93 (52,96/66,97/9)

1. Bice Castelli (ITA); 123,23 (Dressur 55,44/Marathon 64,22/Hindernisfahren 3,57)

2. Laura Hüsges (Willich); 128,93 (52,96/66,97/9)

3. Nuno Aillaud (FRA); 129,54 (63,44/64,64/1,46) Weitere Informationen unter