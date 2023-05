Laura Hetzel (23) auf der westfälischen Stute Angel d`Or - Siegerin im Großen Preis von Goch im Reitsportzentrum ihres Vaters Holger Hetzel (Foto: Thomas Hartwig) Goch. Laura Hetzel war beim Turnier ihres Vaters Holger Hetzel in Goch Siegerin im Großen Preis nach Stechen vor Markus Renzel. 32 Reiterpaare waren am Start. Das Stechen um den Großen Preis von Goch im Reitsportzentrum von Holger Hetzel war ein Finale so recht nach dem Geschmack des

Publikums. Lediglich drei der 32 Paare des Normalumlaufs konnten den von Peter Schumacher äußerst anspruchsvoll gestalteten Parcours des S-Springens auf Drei-Sterne-Niveau fehlerfrei absolvieren. Im Stechen selbst lieferte die 23-jährige Laura Hetzel (Goch) mit ihrer westfälischen Askari-Tochter Angel d ́Or in 40,86 Sekunden die

schnellste Nullrunde ab, womit sich Markus Renzel (Oer-Erkenschwick) mit Canmore (null Strafpunkte in 42,66 Sekunden mit Platz zwei begnügen musste. Dritte wurde die Niederländerin Jody van Gerwen, die mit Bright Side im Stechen zwei Abwürfe hatte. Das wohl schönste Kompliment bekam Siegerin Laura Hetzel vom hinter ihr platzierten Markus Renzel, der mit Com Es Ta den Grand Prix von Goch 2022 gewonnen hatte: „Ich hätte ja gerne meinen Vorjahreserfolg wiederholt, aber Laura war heute einfach nicht zu schlagen.“ Besonders bemerkenswert am Sieg der Tochter von Gastgeber Holger Hetzel: Laura und ihr Goldengel“ sind erst seit einem Monat ein Team. Das Finale der U25-Tour, ein S-Springen mit Stechen, ging an Malin Reipert (Linnich) mit der Stute Nikita. Das zweitwichtigste Springen des Turniers sicherte sich Johannes Ehning (Stadtlohn) mit dem Holsteiner C-Jay. Höchst zufrieden war Holger Hetzel nicht nur mit der Leistung von Laura und Angel d`Or: „Ich glaube, dass wir mit unseren zielgerichteten Prüfungen für Profis, Amateure und Nachwuchsreiter aus dem In- und Ausland über fünf Tage ein sehr gutes Programm als Einstieg in die Grüne Saison geboten haben.“ Nächstes Event mit internationaler Beteiligung im Reitsportzentrum von Holger Hetzel ist das „Hetzel Young Horse Masters“, ein hochkarätiges Springturnier für junge Pferde Ende Juli. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen im Reitsportzentrum von Holger Hetzel unter: www.holger-hetzel.de