Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Maimarkt-Turnier (CSIO/CDI4*) mit Piaff-Förderpreis und U25-Springpokal vom 5. bis 9. Mai in Mannheim



Nationenpreis Springen/ Europaliga

1. Niederlande; 0

2. Deutschland; 2 (Patrick Stühlmeyer (Steinfeld) mit Drako de Maugre/Stefan Engbers (Rosendahl) mit Baju NRW/Marion Stevens (Molbergen) mit Starissa/Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Clemens de la Lande).

3. Spanien; 8



U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport

1. Franziska Müller (Hückeswagen) mit Cornado’s Queen; 0/0/41,31

2. Lucas Wenz (Sersheim) mit Chandon de Blue; 0/0/42,81

3. Anna-Maria Grimm (Carlsberg) mit Lord Al Bahar; 0/0/46,80



Grand Prix 4*

1. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Matchball OLD: 73,065 Prozent

2. Franziska Stieglmaier (Roth) mit Samurai; 70,326

3. Renate Voglsang (AUT) mit Fürst Ferdinand Zur Fasanenhöhe; 70,217



Grand Prix Special 4*

1. Stefan Lehfellner (AUT) mit Roberto Carlos MT; 71,808 Prozent

2. Renate Voglsang (AUT) mit Fürst Ferdinand Zur Fasanenhöhe; 70,979

3. Sandra Nuxoll (Dinklage) mit Bonheur de La Vie; 70,958



Grand Prix 4*

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio; 73,718 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sisters Act MT OLD; 73,217

3. Jasmin Schaudt (Albstadt) mit Fano; 71,652



Piaff-Förderpreis

1. Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Farrington; 73,410 Prozent

2. Helen Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH; 72,564

3. Alina Schrader (Hamburg) mit Paola OLD; 72,077



Mannschaftswertung Para

1. Deutschland; 430,705 Prozent (Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika/Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Horse24 Dooloop/Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy/Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s).

2. Österreiche; 420,418

3. Frankreich; 413,865



Overall-Sieger Grade I

1. Gemma Rose Jen Foo/SGP mit Banestro, 224, 883 (GP A 74,514 %, GP B 75,347 %, Kür 75,022 %)

2. Julia Sciancalepore/AUT mit Heinrich IV, 219,17 (72,639 %, 72,986 %, 73,545 %)

3. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika, 217,746 (71,667 %, 72,500 %, 73,579 %)



Overall-Sieger Grade II

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Horse24 Dooloop, 222,205 (GP A 72,816 %, GP B 72,278 %, Kür 77,111 %)

2. Fiona Howard/ USA mit Jagger, 217,144 (71,322 %, 70,778 %, 75,044 %)

3. Julia Porzelt (Prien am Chiemsee) mit Bruno; 210,678 (70,000 %, 68,667 %, 72,011 %)



Overall-Sieger Grade III

1. Roberta Sheffield/CAN mit Fairuza; 217,656 (GP A 71,056 %, GP B 72,111 %, Kür 74,489 %)

2. Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony's Loverboy, 214,410 (71,222 %, 70,222 %, 72,966%)

3. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Patamon, 209,622 (69,278 %, 69,222 %, 71,122 %)



Overall-Sieger Grade IV

1. Kate Shoemaker/USA mit Quiana, 228,042 (GP A 75,556 %, GP B 78,153 %, Kür 74,333%)

2. Melissa Janssen/NED mit Royal Rubinstein, 215,836 (68,657 %, 74,504 %, 72,675 %)

3. Monika Bartys/POL mit Caspar, 209,908 (68,380 %, 69,820 %, 71,708 %)

4. Noah Kuhlmann (Rielasingen-Worblingen) mit Staatslegende; 208,464 (64,953 %, 64,775 %, 75,808 %)



Overall-Sieger V

1, Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight's, 212,350 (GP A 65,513 %, GP B 72,412 %, Kür 74,350 %)

2. Valentina Strobl/AUT mit Bequia Simba, 201,328 (68,804 %, 69,474 %, 72,050 %)

3. Nicole Geiger/SUI mit Amigo; 206,579 (67,051 %, 66,886 %, 72,642 %) Weitere Informationen unter: www.maimarkt-turnier.de Internationales Dressur- und Springturnier (CDI3*/CSI3*) vom 5. bis 7. Mai in Redefin



Großer Preis

1. Michael Kölz (Leisnig) mit Cellato; 0/0/39,65

2. Andre Thieme (Plau am See) mit Candid 14; 0/0/41,56

3. Eiken Sato (JPN) mit Chadellano JRA; 0/0/42,76



Grand Prix 3*

1. Isabel Freese (NOR) mit Total Hope OLD; 72,804 Prozent

2. Emma Kanerva (FIN) mit Greek Air; 72,478

3. Maria Pais do Amaral (POR) mit Hot Hit OLD; 70,022

…

6. Antonia von Dungern (Betzendorf) mit DSP Queen Rubin; 68,522



Grand Prix Kür 3*

1. Isabel Freese (NOR) mit Total Hope OLD; 78,775 Prozent

2. Emma Kanerva (FIN) mit Greek Air; 77,390

3. Maria Pais do Amaral (POR) mit Hot Hit OLD; 73,805

4. Antonia von Dungern (Betzendorf) mit DSP Queen Rubin; 71,495



Grand Prix CDN

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Harrods FRH; 73,633 Prozent

2. Emma Kanerva (FIN) mit Feldrose FRH; 72,033

3. Senta Kirchhoff (Menden) mit L’Arbuste OLD; 69,667



Grand Prix Special CDN

1. Emma Kanerva (FIN) mit Feldrose FRH; 76,438 Prozent

2. Senta Kirchhoff (Menden) mit L’Arbuste OLD; 71,895

3. Ants Bredemeier (Grönwohld) mit Download 2; 68,301 Weitere Informationen unter: https://pferdefestival-redefin.de Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 6. bis 7. Mai in Münster



CCI3*-S

1. Julia Krajewski (Warendorf) mit Great Twist d’Ive Z; 30,8 (Dressur 23,6/Springen 4/Gelände 3,2)

2. Jarno Debusschere (BEL) mit Star Connection FRH; 32,8 (26,0/0/6,8)

3. Resnke Kroeze (NED) mit Lux Like Cruise; 34,0 (32,0/0/2) Weitere Informationen unter: www.wrfs.de Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOY/J/P/Ch) vom 3. bis 7. Mai in Lamprechtshausen/AUT



Nationenpreis Chrildren

1. Italien; 4

2. Deutschland; 8 (Colin Sorg (Fronhofen) mit Casillas 11/Brianne Beerbaum (Thedinghausen) mit Carlucci 20/Konstantin Haag (München) mit Commander Mc Garrett/Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit Dialo)

3. Ungarn; 12



Großer Preis Children

1. Paulina Sloniec (POL) mit Die Kleine Lady; 0/0/35,48

2. Julia Hantke (AUT) mit Kleons Absinth 2; 0/0/36,16

3. Vaclav Humplik (CZE) mit Kinshasa de Goedereede, 0/0/37,50

…

6. Brianne Beerbaum (Thedinghausen) mit Balotelli 5; 0/0/41,80



Nationenpreis Junioren

1. Ungarn; 8

2. Deutschland; 15 (Emma Bachl (Postmünster) mit Classic White 2/Sebastian Honold (Memmingen) mit Lacrosse 10/Emile Baurand (München) mit Global Clockwise/Eva Kunkel (Langenselbold) mit DSP Anpowikapi)

3. Belgien; 18



Großer Preis Junioren

1. Sophie Evans (GBR) mit CSIO BEL; 0/0/41,35

1. Kasper De Boeck (BEL) mit Nepal S, 0/0/41,35

2. Katerina Bubakova (CZE) mit merlot de Muze; 0/0/41,68

…

14. Leo Renner (Gräfelfing) mit Ludwig 267; 4/0/



Nationenpreis Junge Reiter

1. Österreich; 33

2. Großbritannien; 39

3. Deutschland; 45 (Annika Betz (Laichlingen) mit Mr Fuchs/Tabea Markgraf (Gräfelfing) mit Camila Cabello/Julian Holzmann (Schriesheim) mit Iberia 30/Luis Jobst (Obertraubling) mit Chaccobet)



Großer Preis Junge Reiter

1. Jessica Hewlett (GBR) mit Ilmar HBC; 0/0

1. Marie Christine Sebesta (AUT) mit Gaffney; 0/0

1. David Moser (AUT) mit Chocolat Blanc 2; 0/0

1. Sophia Kelly (GBR) mit Horinde H; 0/0

1. Red Morgan (GBR) mit Golia; 0/0

…

11. Luis Jobst (Obertraubling) mit Chaccobet; 4/0



Nationenpreis Pony

1. Belgien; 12/4/112,14 Jump Off

2. Großbritannien, 12/87111,12 Jump Off

3. Italien; 32

4. Deuschland; 48 (Jona Jolie Schamborn (Wipperfürth) mit Pauli SG/Hannah Blandfort (Linnich) mit Chiko Chacker SP WE/Allegra Elisabeth Hüttig (Hohenstein) mit Sietlands Gustav/Laura Hertz-Eichenrode (Wedemark) mit Holstud's Olijifje)



Großer Preis Pony

1. Madison Seedhouse (GBR) mit Vaughann de Vuzit; 0/77,90

2. Tilly Bamford (GBR) mit Lapislazuli; 0/79,13

3. Ludovia Camerlengo (ITA) mit Orchi’s Anucia; 1/82,08

…

6. Margarita Hilger (Sickte) mit Jango 30; 4/78,94 Weitere Informationen unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Internationales Springturnier (CSI3*) vom 4. bis 7. Mai in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Michael Hughes (USA) mit Melodiw-K van’t Kattenheye; 0/0/38,35

2. Sacha Beghuin (BEL) mit Elcup van Beek II Z; 0/0/41,29

3. Erika Lickhammer-Van Helmond (SWE) mit I. Comme Tessa Vhl; 0/0/42,61

…

22. Katharina Offel (Deutschland) mit Hearst DB; 5/81,77 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 4. bis 7. Mai in St Tropez/FRA



Großer Preis

1. Pedro Veniss (BRA) mit Boeckmanns Lord Pezi Junior; 0/0/37,51

2. Kim Emmen (NED) mit Delvaux; 0/0/37,78

3. Trevor Breen (IRL) mit Highland President; 0/0/38,62

…

9. Jana Wargers (Emsdetten) mit Nevado de Toluca; 4/71,64 Weitere Informationen unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Internationales Offizielles Dressurturnier (CDIO5*-NC/CDI3*/U25/J/P) vom 4. bis 7. Mai in Compiègne/FRA



Nationenpreis

1. Dänemark; 36

2. Niederlande; 41

3. Deutschland; 45 ( Evelyn Eger (Hagen) mit Westminster 71/Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH/Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer) mit Florine OLD)



Grand Prix 5*

1. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Danciera; 78,674 Prozent

2. Charlotte Fry (GBR) mit Everdale; 77,413

3. Matthias Alexnder Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 74,870



Grand Prix Special 5*

1. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Danciera; 76,107 Prozent

2. Lynne Maas (NED mit Electra; 74,596

3. Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer) mit Florine OLD; 73,234



Grand Prix Kür 5*

1. Charlotte Fry (GBR) mi Everdale; 85,675 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Touchdown; 82,875

3. Thamar Zweistra (NED) mit Hexagon’s Ich Weiss; 79,445

…

6. Evelyn Eger (Hagen) mit Westminster 71; 77,025



Grand Prix 3*

1. Charlotte Fry (GBR) mit Lars van de Hoenderheide; 75,783 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Well Done de la Roche CMF; 73,826

3. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Thiago GS; 73,500



Grand Prix Special 3*

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Thiago GS; 74,936 Prozent

2. Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer) mit Queolito; 71,979

3. Claudio Castilla Ruiz (ESP) mit Hi-Rico Do Sobral; 69,574



Grand Prix U25

1. Daphne van Peperstraten (NED) mit Greenpoint’s Cupido; 69,205 Prozent

2. Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Ferrero D; 68,282

3. Juan Jose Gonzalez de las Cuevas PI (ESP) mit Denksport; 67,282



Grand Prix Kür U25

1. Daphne van Peperstraten (NED) mit Greenpoint’s Cupido; 74,808 Prozent

2. Adrian Roldan Narvaez (ESP) mit Floyd; 73,225

3. Alexandre Cheret (FRA) mit Bambona; 72,308

…

6. Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Ferrero D; 69,900



Pony Team

1. Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 73,476 Prozent

2. Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Tovdals Godlen Future Imperi; 71,952

3. Emilie Herweyers (BEL)L mit Vercingetorix VB; 70,952



Pony Individual

1. Lilly Marie Colloin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 75,270 Prozent

2. Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Tovdals Godlen Future Imperi; 72,838

3. Timothe Viaud (FRA) mit Dazzling Kid D’Herbord; 70,766



Pony Kür

1. Lilly Marie Colloin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 81,025 Prozent

2. Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Tovdals Godlen Future Imperi; 75,840

3. Anna Peeters (BEL) mit Balotelloi; 73,250



Junioren Team

1. Anna Dupuy Pelardy (FRA) mit jarina des Vallees; 72,424 Prozent

2. Ines de Konick (FRA) mit Feuerdorn VB; 71,717

3. Clara Collard (BEL) mit Escape; 71,061

4. Phelina Marzynski (Pettensen) mit Knight Rider; 68,889



Junioren Individual

1. Anna Dupuy Pelardy (FRA) mit jarina des Vallees; 72,206 Prozent

2. Ines de Konick (FRA) mit Feuerdorn VB; 71,961

3. Clara Collard (BEL) mit Escape; 69,804

4. Phelina Marzynski (Pettensen) mit Knight Rider; 69,166 Weitere Informationen unter: www.compiegne-equestre.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y/P/YH) vom 4. bis 7. Mai in Exloo/NED



Grand Prix 3*

1. Marlies van Baalen (NED) mit Habibi DVB; 73,978 Prozent

2. Marlies van Baalen (NED) mit Go Legend; 72,522

3. Hans Peter Minderhoud (NED) mit Invictus; 72,239

…

10. Meike Lang (Murrhardt) mit Ferrabeau; 68,957



Grand Prix Kür 3*

1. Dvenda Dijkstra (NED) mit Hero; 73,475 Prozent

2. Meike Lang (Murrhardt) mit Ferrabeau; 71,485

3. Karoline Louise Skot (DEN) mit Midtgqaards Zamir; 70,820



Junge Reiter Team

1. Robin Heiden (NED) mit Gasmonkey; 71,275 Prozent

2. Chiel van Bedaf (NED) mit Key-West Texel, 70,294

3. Margje Janssen (NED) mit Elma; 69,804

…

16. Shona Benner (Billerbeck) mit Velvet 117; 65,490



Junge Reiter Individual

1. Robin Heiden (NED) mit Gasmonkey; 72,990 Prozent

2. Micky Schelstraete (NED) mikt Donovan; 69,706

3. Shanna Baars (NED) mit Farzang G; 69,510

…

10. Shona Benner (Billerbeck) mit Velvet 117; 66,619



Junge Reiter Kür

1. Robin Heiden (NED) mit Gasmonkey; 77,308 Prozent

3. Shanna Baars (NED) mit Farzang G; 75,367

3. Chil van Bedaf (NED) mit Key-West Texel; 73,708

…

12. Shona Benner (Billerbeck) mit Velvet 117; 68,333



CDI U 25

1. Marten Luiten (NED) mit Fynona; 72,265 Przent

2. Thea Bech (DEN) mit Dionisos; 72,008

3. Quinty Vossers (NED) mit Hummer; 70,000

…

12. Henriette Schmidt (Naumburg) mit Royal Rubiniro; 66,196



Pony Team

1. Nina van Rooij (NED) mit le Formidable; 71,875 Prozent

2. Isabella Karajkovic (NED) mit First Hummer; 71,191

3. Kyra Hingstman (NED) mit Goldwyn; 70,666

…

7. Carolin Ehrich (Quickborn) mit Dancing Daylight NRW; 69,714



Pony Individual

1. Carolin Ehrich (Quickborn) mit Dancing Daylight NRW; 72,703 Prozent

2. Nina van Rooij (NED) mit le Formidable; 72,387

3. Isabella Karajkovic (NED) mit First Hummer; 71,892



Pony Kür

1. Isabella Karajkovic (NED) mit First Hummer; 75,433 Prozent

2. Lotta Beckmanns (Holzkirchen) mit Grenzhoehes Dragon Kiss; 74,283

3. Nina van Rooij (NED) mit le Formidable; 74,033 Weitere Informationen unter: www.hippischcentrumexloo.nl Internationales Dressurturnier (CDIJ/P) vom 4. bis 7. Mai in Aalborg/DEN



Junioren Team

1. Josephine Gert Nielsen (DEN) mit Bravio Bianco; 71,364 Prozent

2. Sophia Boje Obel Jorgensen (DEN) mit Askari Pilekaer; 71,010

3. Johanne Kofod Jensen (DEN) mit Frida Gold 5; 70,859

…

10. Janne Marie David (Stockelsdorf) mit Deejay 3; 68,485



Junioren Individual

1. Sophia Boje Obel Jorgensen (DEN) mit Askari Pilekaer; 72,059 Prozent

2. Annabelle Rehn (DEN) mit Vestervangs Garson; 71,422

3. Victoria Toft Waksvik (DEN) mit Dancing Boy; 71,324

…

6. Janne Marie David (Stockelsdorf) mit Deejay 3; 70,686



Pony Team

1. Hubertus Stallmeister (Hamburg) mit Adriano B; 73,762 Prozent

2. Sofie Aagaard Buur-Thomsen (DEN) mit Noerlunds Vincente; 71,762

3. Andrea Hamann Sand (DEN) mit Golden Spring GH; 70,190



Pony Individual

1. Hubertus Stallmeister (Hamburg) mit Adriano B; 73,378 Prozent

2. Maya Leisted Groenbech (DEN) mit Giotto N; 70,495

3. Ingeborg Elizabeth Schou (DEN) mit Fs Calimero; 70,090



Pony Kür

1. Hubertus Stallmeister (Hamburg) mit Adriano B; 78,134 Prozent

2. Rikke Maria Schoubye Johansen (DEN) mit Lykkesholms Cyperb; 75,550

3. Sofie Aagaard Buur-Thomsen (DEN) mit Noerlunds Vincente; 74,483 Weitere Informationen unter: https://sao.dk/DK/ADE.aspx Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-L) vom 4. bis 7. Mai in Sopot/POL



CCI4*-L

1. Anna Siemer (Salzhausen) mit Lillybelle EA; 33 (Dressur 31,4/Gelände 1,6/Springen 0)

2. Marcio Carvalho Jorge (BRA) mit Castle Howard Casanvoa; 33,1 (33,1/0/0)

3. Marcio Carvalho Jorge (BRA) mit Kilcoltri, Kit Kat; 36 (32,0/0/4)



CCI4*-S

1. Andreas Ostholt (Warendorf) mit Hoehenflug TSF; 30,6 (Dressur 29,4/Springen 0/Gelände 1,2)

2. Christoffer Forsberg (SWE) mit Hippo’s Sapporo; 31,4 (31,4/0/0)

3. Frida Andersen (SWE) mit Boy Leo; 36,7 (35,5/0/1,2)



CCI2*-L

1. Anna Siemer (Salzhausen) mit Pirate Smile; 32,8 (Dressur 32,8/Gelände 0/Springen 0)

2. Julia Nikkanen (FIN) mit Duchess Jeanne D’Arc, 34,5 (34,5/0/0)

3. Signe Kvarnstrand (SWE) mit Allan V; 35,7 (31,7/0/4) Weitere Informationen unter: www.hipodrom.sopot.pl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 4. bis 7. Mai in Jardy/FRA



CCI3*-S

1. Herve Letheux (FRA) mit Dagara de Peyraud; 34,7 (Dressur 31,9/Springen 0/Gelände 2,8)

2. Fabrice Lucas (FRA) mit Facebook du vinnebus; 34,9 (30,5/4/0,4)

3. Korntawat Samran (THA) mit uster de Chanay; 35,3 (30,5/47/,8)

…

16. Anna Lena Schaaf (Voede) mit Lagona OLD; 41,7 (23,7/0/18) Weitere Informationen unter: www.harasdejardy.com Internationales Fahrturnier (CAI3*-H1) vom 3. bis 7. Mai in Morkov-Raevebjerg/DEN



Kombinierte Wertung Einspänner

1. Talvikki Järvienen (FIN); 126,04 (Dressur 47,40/Marathon 78,64/Hindernisfahren0)

2. Mie Mosegaard Nielsen (DEN); 129,00 (48,07/71,93/9)

3. Ulrike Schmidt (Plön); 131,54 (53,33/72,04/6,17) Weitere Informationen unter: www.dansk-koere-selskab.com Internationales Voltigierturnier (CVI3*/3*Pas de Deux/3*Gruppen/2*/2*Gruppen/Y2*/J2*/J2*Pas de Deux/J2*Gruppen) vom 5. bis 7. Mai in Ermelo/NED



Damen Senioren 3*

1. Kathrin Meyer () mit San Classico S/Longenführer Sonja Meyer; 8,100

2. Alina Ross (Köln) mit Baron R/Volker Ross; 8,017

3. Sema Hornberg (Neuss) mit Rockemotion/Nina Vorberg; 7,674



Pas-de-Deux Senioren 3*

1. Li Laffer/Ilona Hannich (SUI) mit Gitano des Monods/Longenführer Alana Sohm; 7,735

2. Zoe Maruccio/Syra Schmid (SUI) mit Latino V. Forst CH/Michael Heuer; 7,667

3. Daria Gallo/Celine Hofstetter (SUI mit Saitiri/Sandra Muller; 7,544

…

5. Linda Otten (Lilienthal)/Gesa Sternberg (Osterholz-Scharmbeck) mit Espresso 23/Cornelia Ammermann; 7,104



Gruppen Senioren 3*

1. VV Ingelsberg e.V. I mit Fider Rock/Longenführer Alexander Hartl; 8,243

2. Team Norka VV Köln-Dünnwald mit Calidor 10/Ines Nawrtoh; 8,107

3. Lutisburg Senior (SUI) mit Acardi van de Kapel/Monika Winkler-Bischofberger; 8,002



Junge Damen 2*

1. Alice Layher (Brackenheim) mit Lambic van Strokappeleken/Longenführer Andrea Blatz; 8,220

2. Ronja Kahler () mit Busta Rhymes MK/Josephine Kahler; 7,675

3. Annemie Szemes (Baiersdorf) mit Herby 50/Nina Vorberg; 7,640



Gruppen Senioren 2*

1. VV Köln-Dünnwald 2 mit Barneby 36/Longenführer Ines Nawroth; 6,707

2. Uppsala Voltige (SWE) mit Caramba/Linda Jenvall; 6,611

3. Wittegheit 2 mit Zidane B/Ingrid lammers; 6,237



Junioren Damen 2*

1. Nora Sandberg Muller (SWE) mit Freilene Fifija/Longenführer Annelie Lundgren; 7,880

2. Hannah Wildermuth (USA) mit Wallis/Nieke de Wolff; 7,545

3. Eva Carraro (SUI) mit Black Beauty VI/Miriam Degiorgi; 7,479

…

13. Sarah Liersch (Planegg) mit Stirling 3/Alexander Hartl; 7,100



Junioren Team 2*

1. Juniorenteam VV Köln-Dünnwald mit Ecuador 28/Longenführer Alexandra Knauf; 7,950

2. Juniorteam Fredenbeck mit Capitain Claus/Gesa Burig; 7,920

3. Voltige Tosstal (SUI) mit Lagrima/Corinne Bosshard; 7,682 Weitere Informationen unter: www.cviermelo.nl