San Juan Capistrano/ USA. Den mit 200.000 Schweizer Franken dotierten Großen Preis des us-amerikanischen Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) gewann in San Juan Capistrano/ Kalifornien McLain Ward (47). McLain Ward, der amerikanische zweimalige Team-Olympia-Silbermedaillengewinner mit dem Team in Rio 2016 und Tokio 2021 sowie Weltcupsieger 2017, entschied das Stechen um den Sieg des CSIO der USA in San Juan Capistrano klar für sich. Auf dem belgischen Hengst Kasper van het Hellehof war er gegen den einzigen Gegner, Jose Antonio Chedraui Eguia (56) auf der Stute H-Lucky Retto, im letzten Ritt derPrüfung fast eine Sekunde schneller als der Mexikaner und kassierte 66.000 Schweizer Franken als Prämie, der Mitbesitzer einer Supermarktkette erhielt 40.000. Beide waren fehlerlos geblieben. Den dritten Platz belegte der Brasilianer Cassio Rivetti auf Nadale van Dorperheide. Deutsche Reiter waren nicht am Start.