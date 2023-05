San Juan/ USA. Den Preis der Nationen des CSIO der USA in San Juan Capistrano/ Kalifornien gewannen die USA, doch wahrlich nicht gerade überlegen wie erwartet… Den mit 250.000 Schweizer Franken dotierten Preis der Nationen der Serie für den Nord- und Mittelamerika-Bereich sowie die Karibik gewann in San Juan/Kalifornien die US-Equipe in der Besetzung Lillie Keenan auf Argan de Beliard (4 und 4 Fhelerpunkte/ jeweils Streichresultat), Karl Cook auf Kalinka (4 und 4), Laura Kraut auf Dorado (4 und 0) und McLain Ward auf Contagious (0 und 0) mit insgesamt 12 Strafpunkten vor der Gastmannschaft Irlands (17), Mexiko (33) und Kanada (42). In der Gesamtwertung der genannten Liga führen die USA nach den Erfolgen in San Miguel/ Mexiko und San Juan mit der optimalen Punktzahl von 200 Zählern vor Mexiko (170) und Kanada (150). Der dritte und letzte Wettbewerb der genannten Zone findet in Vancouver (30. Mai bis 4. Juni) statt. Die beiden erstplatzierten Teams der Gesamtwertung nehmen am Finale der besten Nationen-Preis-Mannschaften in Barcelona (28. September bis 1. Oktober) teil. Länder, die nicht zu den einzelnen festgelegten Zonen gehören, können jedoch Teams auf Einladung zu den jeweiligen Internationalen Offiziellen Turnieren (CSIO) entsenden, erhalten aber keine Wertungspunkte, jedoch Preisgeld. So kam Irland in San Juan Capistrano zu einer Prämie von 50.000 Franken, die US-Auswahl erhielt 74.000, Mexiko 42.000 und Kanada 34.000 Schweizer Franken.