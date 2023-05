Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S/CCI4*-S) mit Berufsreiter-Championat vom 11. bis 14. Mai in Marbach



Deutsches Berufsreiter Championat

1. Michael Jung (Horb) mit fischerChipmunk FRH; 32,3 (Dressur 24,3/Gelände 6,4/Springen 1,6)

2. Julia Krajewski (Warendorf) mit Ero de Cantraie; 35,4 (29,8/5,6/0)

3. Felix Vogg (SUI) mit Dao de L’Ocean; 36,4 (28,8/3,6/4)



CCI4*-S

1. Michael Jung (Horb) mit fischerChipmunk FRH; 32,3 (Dressur 24,3/Gelände 6,4/Springen 1,6)

2. Julia Krajewski (Warendorf) mit Ero de Cantraie; 35,4 (29,8/5,6/0)

3. Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Carlitos Quidditch K; 35,5 (32,3/2,8/0,4)



CCI2*-S – Section 1

1. Andrew Hoy (AUS) mit Cadet de Beliard; 30,2 (Dressur 30,2/Gelände 0/Springen 0)

2. Katharina Woodland (Gerlingen) mit Ebony I; 33,2 (29,6/3,6/0)

3. Nele Mader (Trochtelfingen) mit Joliemare TH; 34,0 (34,0/0/0)



CCI2*-S – Section 2

1. Emma Hartmann (Mechernich) mit Baloucor; 32,5 (Dressur 28,9/Springen 0/Gelände 3,6)

2. Konstantin Harting (Königswinter) mit Caspara 6; 34,9 (30,5/0/4,4)

3. Zuzanna Soplowicz (POL) mit Bankier; 36,0 (31,6/0/4,4) Weitere Informationen unter: https://marbacher-vielseitigkeit.de Internationales Springturnier (CSI4*) "DKB Pferdewochen" vom 10. bis 14. Mai in Hohen Wieschendorf



Großer Preis

1. Teike Carstensen (Sollwitt) mit Greece 5; 0/77,45

2. Johannes Ehning (Stadtlohn) mit Classic Donna; 0/79,30

3. Tim Gredley (GBR) mit Medoc de Toxandria; 0/77,71 Weitere Informationen unter: www.glantz-reitsportevents.de Internationales Offizielles Fahrturnier und internationales Spring- und Dressurturnier (CAIO4*-H4/CSI5*/CDI4*) vom 08. bis 14. Mai in Windsor/GBR



Großer Preis

1. Martin Fuchs (SUI) mit Conner Jei; 0/0/33,37

2. Ben Maher (GBR) mit Explosion W; 0/0/33,77

3. Bertram Allen (IRL) mit Pacino Amiro; 0/0/34,50

…

11. Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge; 4/70,66



Grand Prix

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Imhotep; 77,261 Prozent

2. Gareth Hughes (GBR) mit Classic Briolinca; 75,435

3. Emile Faurie (GBR) mit Bellevue; 71,826

…

7. Kathleen Kröncke (Appen) mit San Royal 3; 68,043



Grand Prix Kür

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Imhotep; 83,200 Prozent

2. Gareth Hughes (GBR) mit Classic Briolinca; 80,510

3. Lewis Carrier (GBR) mit Diego V; 77,405

4. Kathleen Kröncke (Appen) mit San Royal 3; 76,365



Nationenpreis Fahren

1. Niederlande; 310,78

2. Deutschland; 322,48 (Mareike Harms (Negernbötel); Anna Sandmann (Lähden).

3. Frankreich; 367,74



Kombinierte Wertung Vierspänner

1. Boyd Exell (AUS); 135,90 (Dressur 36,72/Marathon 94,81/Hindernisfahren 4,37)

2. Ijsbrand Chardon (NED); 144,33 (44,32/99,93/0,08)

3. Mareike Harms (Negernbötel); 159,92 (46,91/110,01/3) Weitere Informationen unter: www.rwhs.co.uk Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 10. bis 14. Mai in Madrid/ESP



Großer Preis

1. Edwina Tops-Alexander (AUS) mit Fellow Castlefield; 0/77,25

2. Andreas Schou (DEN) mit Darc de Lux; 1/78,03

3. Jur Vrieling (NED) mit Long John Silver 3 N.O.P.; 1/78,82

4. Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Clemens de la Lande; 3/80,23 Weitere Informationen unter: www.oxersport.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 9. bis 13. Mai in Lexington, KY/USA



Großer Preis

1. Conor O’Regan (IRL) mit Manchester; 0/0/36,3

2. Tiffany Fosgter (USA) mit Figor; 0/0/38,24

3. Richie Moloney (IRL) mit Ermes di Tai; 0/0/41,9

…

12. Rupert Winkelmann (Drensteinfurt) mit Quinn 33; 4/72,7 Weitere Informationen unter: www.kentuckyhorseshows.com Internationales Dressurturnier (CDIP) vom 11. bis 14. Mai in Olomouc/CZE



Pony Team

1. Veronica Pawluk (POL) mit D’Artagnan 187; 75,048 Prozent

2. Veronica Pawluk (POL) mit Golden Diamond W; 71,095

3. Pola Guerquin-Koryzma (POL) mit Milky Way PP; 70,524

4. Viktoria Schudak (Grünwald) mit Deep Beat Diamond; 70,190



Pony Individual

1. Veronica Pawluk (POL) mit D’Artagnan 187; 75,856 Prozent

2. Pola Guerquin-Koryzma (POL) mit Milky Way PP; 70,946

3. Veronica Pawluk (POL) mit Golden Diamond W; 70,315

4. Viktoria Schudak (Grünwald) mit Deep Beat Diamond; 68,559



Pony Kür

1. Veronica Pawluk (POL) mit D’Artagnan 187; 77,042 Prozent

2. Pola Guerquin-Koryzma (POL) mit Milky Way PP; 72,992

3. Selina Staufer (AUT) mit Pearcy Jackson; 70,483

…

8. Viktoria Schudak (Grünwald) mit Deep Beat Diamond; 62,425 Weitere Informationen unter: www.escolomouc.cz Internationales Fahrturnier (CAI3*-H1/3*-P2/2*-H1/2*-P1) vom 11. bis 14. Mai in Stadl Paura/AUT



Kombinierte Wertung 3* Einspänner

1. Marlen Fallak (Bad Langensalza); 127,97 (Dressur 47,11/Marathon 72,66/Hindernisfahren 8,20)

2. Jessica Wächter (Aschaffenburg); 128,16 (53,44/74,72/0)

3. Marlen Fallak (Bad Langensalza); 130,82 (50,78/74,97/5,07)



Kombinierte Wertung 3* Pony-Zweispänner

1. Christof König (SUI); 127,21 (Dressur 51,11/Marathon 72,71/Hindernisfahren3,39)

2. Vera Bütikofer (SUI); 128,47 (49,28/76,12/3,07)

3. Lothar Zebisch (AUT); 141,54 (57,07/75,83/8,64)

4. Veronika Kirmaier (Kirchdorf am Inn); 164,44 (60,72/86,71/17,01)



Kombinierte Wertung 2* Einspänner

1. Franz Feichtinger (AUT); 124,62 (Dressur 61,71/Marathon 59,33/Hindernisfahren 3,58)

2. Herbert Rietzler (Rettenberg); 127,67 (66,01/60,05/1,61)

3. Kurt Gösler (AUT); 137,19 (67,41/60,41/9,37)



Kombinierte Wertung 2* Pony-Einspänner

1. Christina Wagner (Geratskirchen); 134,40 (Dresur 63,86/Marathon 61,42/Hindernisfahren 9,12)

2. Kathrin Karosser (Bad Feilnbach); 141,45 (59,55/66,70/15,20) Weitere Informationen unter: www.pferde-stadlpaura.at Internationales Voltigierturnier (CVI3*/3*Gruppen/2*Gruppen/Y2*/J2*/J2*Gruppen/Ch2*/1*Pas de Deux/J1*/J1*Pas de Deux/Ch1*) vom 11. bis 14. Mai in Lier/BEL



Senioren Damen 3*

1. Ella Filippa Velander (SWE) mit Havhojs Bello Nero; 7,665

2. Lauren Vanlerberghe (BEL) mit Espri; 7,665

3. Ana Schult (USA) mit Hollywood; 7,275

…

5. Jolina Ossenberg-Engels (Altena) mit Equido Sir Pqh; 7,239



Senioren Herren 3*

1. Quentin Jabet (FRA) mit Ronald 200; 8,125

2. Viktor Brüsewitz (Wulfsen) mit Vertigo von der Itzehoer Dbb; 7,765

3. Ruben Delaunay (FRA) mit Orlof de Conde; 7,519



Senioren Damen 2*

1. Caro de Gryse (BEL) mit Amarena; 7,341

2. Anna-Clara Pohlmann () mit Nabucco 97; 7,034

3. Emma Ziehl (Westheim) mit Icarus; 6,884



Children 2*

1. Evie Jessett (GBR) mit River of Thyme; 7,421

2. Auke Talpe (BEL) mit Sabino; 7,151

3. Josefine Egelund (DEN) mit Hornbeck’s Crixus; 6,841

…

7. Lena Szparaga (Wawern) mit Nabucco 97; 6,121



Junioren Herren 2*

1. Lukas Heitmann (Hamburg) mit Curt; 7,910

2. Lut Oltmans (NED) mit Chameur; 7,238

3. Puk van Ierland (NED) mit Kaiserchief; 7,101



Junioren Damen 2*

1. Oceane Gehan (FRA) mit Barrington; 7,888

2. Mia Kluge (Wentorf) mit Diavolo of Farms End; 7,546

3. Milly Jessett (GBR) mit River of Thyme; 7,443



Junge Voltigierer Damen 2*

1. Yana Krammerhoffer (BEL) mit Kaiserchif; 7,473

2. Philine Lindhorst (Hamburg) mit Skyfall W; 7,468

3. Renske van Schaik (NED) mit Gaborone; 7,278



Junge Voltigierer Herren 2*

1. Simon Stolz (Bodenheim) mit Candyman 155; 7,281

2. Geertje van der Meer (NED) mit Izmir H; 6, 480



Senioren Gruppen 2*

1. Team Altena I mit Cairo; 7,037

2. TUS Fortuna Saarburg I mit Botilas 3; 6,522

3. Schwegenheim I mit Rusticus; 6,513



Senioren Damen 1*

1. Anna-Clara Pohlmann (Trier) mit Nabucco 97; 6,835

2. Emma Ziehl (Westheim) mit Icarus; 6,805

3. Arnika Palomurto (FIN) mit Quentin Brus; 6,481



Junioren Damen 1*

1. Ester Moegelvang Soendergaard (DEN)mit Hornbeck’s Crixus; 7,564

2. Mara Verbiest (NED) mit Iolet; 6,776

3. Roosa Männistö (FIN) mit Quentin Brus; 6,748

…

5. Elis Marie Pohlmann (Trier) mit Nabucco 97; 6,691



Children 1*

1. Jacky van Leeuwen (NED) mit Finnegan; 6,418

2. Lena Szparaga (Wawern) mit Nabucco 97; 6,358

3. Kymie de Oliveira (FRA) mit Red Boy; 6,327 Weitere Informationen unter: www.azelhof.be