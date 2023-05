Hamburg. Das mit 80.250 Euro dotierte „Championat von Hamburg“ für Springreiter im Rahmen der Derbywoche in der Hansestadt gewann der deutsche Meister Mario Stevens und eine Prämie von 20.000 Euro. Ganz bewusst hat Mario Stevens (Molbergen) seiner Nummer eins im Stall eine lange Pause gegeben, bevor es in die Saison 2023 ging. Starissa heißt der Hannoveraner Wallach, mit dem der 40-jährige Springreiter derzeit von Erfolg zu Erfolg reitet: „Ich hatte letztes Jahr schon eine super Saison mit ihm, dann habe ich drei Monate Pause mit ihm gemacht. Das ist hart für einen Reiter, wenn er so ein tolles Pferd hat“, gibt Stevens zu, „aber die Pferde müssen eben regenerieren. Also hat Starissa drei Monate Turnierpause gehabt, das hat er mir gedankt. Es war ein Traum von mir mal hier das Championat zu gewinnen und den hat er mir heute erfüllt.“ Platz zwei ging an Hans-Dieter Dreher mit dem Holsteiner Elysium: „Ich bin super happy, wie das Pferd hier gesprungen ist. Ich hätte vielleicht auch schneller reiten können“, fasste er seine Runde zusammen. Shane Breen sprang mit Cuick Star Kervec auf Platz drei. Der Ire ist Stammgast in Klein Flottbek und ist voll des Lobes für das internationale Fünf-Sterne-Turnier in Hamburg: „Es ist ein fantastisches Turnier, ein überwältigender Platz und ein tolles Publikum“, so der Erfolgsreiter. „Es ist wundervoll, hier diese tollen Pferde und Reiter zu sehen und eine Ehre, hier an den Start gehen zu dürfen.“ Auch auf Veranstalterseite blickte man in mehr als zufriedene Gesichter: „Es ist heute ein toller Derby-Tag mit herrlichem Wetter und es sind viele Besucher im Derby-Park“, so Derby-Chef Volker Wulff. „Der Vorverkauf war schon etwa 15 Prozent über den Vorjahren und so wie sich das jetzt abzeichnet, werden wir diesen Vorsprung auch an der Tageskasse erreichen und steuern auf einen Besucherrekord zu.“ "Championat von Hamburg" Grand Prix de Dressage (Die ersten Drei sind für das 63. Dressur-Derby am Sonntag mit Pferdewechsel qualifiziert)