Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung:

Preis der Besten Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren vom 19. bis 21. Mai in Warendorf



Gesamtwertung Children Springen

1. Jolie Marie Kühner (Hadorf/Bayern) mit Dialo; 64,5 (1. Wertung 24/2. Wertung 40,5)

2. Luise Konle (Küps/Bayern) mit Dressed For Success; 59,5 (22/37,5)

3. Colin Sorg (Fronhofen/Baden-Württemberg) mit Casillas 11; 56,5 (25/31,5)



Gesamtwertung Pony Springen

1. Leonie Pander (Bad Zwischenahn/Weser-Ems) mit Indimill A; 52,5 (1. Wertung 21/2. Wertung 31,5)

2. Carlotta Merschformann (Rosendahl/Westfalen) mit Black Pearl SH NRW; 47,5 (19/28,5)

3. Antonia Häsler (Chemnitz/Sachsen) mit Clarissa NRW; 42,5 (17/25,5)



Gesamtwertung Junioren Springen

1. Naomi Himmelreich (Niederbrechen/Rheinland-Pfalz) mit Cordetto 3; 130 (1. Wertung 49/2. Wertung 81)

2. Fabio Thielen (Losheim/Saarland) mit Stakaya; 126,5 (41/85,5)

3. Lisa Maria Funke (Goldstedt/Weser-Ems) mit Limbarto; 126,5 (44/82,5)



Gesamtwertung Junge Reiter Springen

1. Mick Haunhorst (Hagen a.T.W./Weser-Ems) mit Clarimo’s Girl; 65,0 (1. Wertung 23,0/2.Wertung 42,0)

2. Marie Flick (Hagen/Bayern) mit Ciro 7; 59,5 (25,0/34,5)

3. Philine Widmayer (Hamburg/Hamburg) mit Nindiana van den Berg; 55,5 (18,0/37,5)



Gesamtwertung Children Dressur

1. Vivianne Mercker (München/Bayern) mit Belladonna 37; 164,970 (1. Wertung 79,250/2. Wertung 85720)

2. Lilly Marie Heins (Sandborstel/Hannover) mit Skyline 101; 161,248 (79,350/81,898)

3. Madlin Tillmann (Grevenbroich/Rheinland) mit Lebensfreude 2 (154,238 (74,525/79,713)



Gesamtwertung Pony Dressur

1. Mia Allegra Lohe (Düsseldorf/Rheinland) mit Tovdal‘s Golden Future Imperia; 153,492 (1. Wertung 76,077/2. Wertung 77,415)

2. Lilly Marie Collin (Düsseldorf/Rheinland) mit Cosma callidus NRW; 150,125 (74,564/75,561)

3. Hubertus Stallmeister (Hamburg) mit Adriano B 2; 149,264 (74,923/74,341)



Gesamtwertung Junioren Dressur

1. Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg/Schleswig-Holstein) mit Libertad; 153,603 (1. Wertung 76,892/2. Wertung 76,711)

2. Rose Oatley (Lütjensee/Schleswig-Holstein) mit Sommernacht 7; 148,518 (73,676/74,842)

3. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln/Westfalen) mit ZINQ Founder FH; 146,445 (72,892/73,553)



Gesamtwertung Junge Reiter Dressur

1. Jana Lang ( Schmidgaden/Bayern) mit Baron 321; 152,394 (1. Wertung 75,947/2. Wertung 76,447)

2. Anna Middelberg (Glandorf/Westfalen) mit Blickfang HC; 145,210 (73,026/72,184)

3. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln/Westfalen) mit ZINQ Ferati FH; 144.579 (73.105/71.474)



Pony Vielseitigkeit

1. Sina Brügger (Ascheberg/Westfalen) mit Next Generation; 23,60 (Dressur 23,60/Gelände 0/Springen 0)

2. Diana Jakovlev (Hamburg) mit Ravella 33; 33,10 (24,7/8,4/0)

3. Theresa Isabell Welsch (Selm/Westfalen) mit Shannon’s Hero; 38,30 (38,30/0/0)



Junioren Vielseitigkeit

1. Mathies Rüder (Fehmarn/Schleswig-Holstein) mit Bon Ton 3; 29,10 (Dressur 29,10/Gelände 0/Springen 0)

2. Emilia Vogel (Ratingen/Rheinland) mit Grace N.D.; 34,70 (32,30/2,40/0)

3. Anton Gerlach (Melsungen/Hessen) mit Let’s dance 85; 35,30 (35,30/0/0)



Junge Reiter Vielseitigkeit

1. Greta Busacker (Münster/Westfalen) mit Weisse Düne; 20,50 (Dressur 20,50/Gelände 0/Springen 0)

2. Linn Klümper (Gescher/Westfalen) mit Candyman 145; 30,40 (26,40/0/4)

3. Tom Nikolas Körner (Pronstorf-Strenglin/Schleswig-Holstein) mit Chip Chap ZH; 30,90 (22,10/0/8)



Junioren Damen Einzel Voltigieren

1. Laura Seemüller (Bad Wörishofen/Bayern) mit For Ever 60/Longenführer Alexander Zebrak; 7,800

2. Mirja Luise Krohne (Drochtersen/Hannover) mit True Tempter/Gesa Brührig; 7,528

3. Mia Kluge (Wentorf/Hamburg) mit Diavolo of Farms End/Hendrik Brühl; 7,234



U21 Einzel Voltigieren

1. Alice Layher (Brankenheim/Baden-Württemberg) mit Lambic van Strokappeleken/Longenführer Andrea Blatz; 8,486

2. Bela Lehnen (Moers/Rheinland) mit Formel 1 d. C./Alexandra Knauf; 8,224

3. Paula Waskowiak (Löhne/Westfalen) mit Djaibolo/Tabea Struck; 8,122



Pas de Deux

1. Lisa Marie Wagner (Leipzig/Sachsen)/Timea Bonekat (Delitzsch/Sachsen) mit Southern Comfort/Longenführer Anke Granow; 7,765

2. Kimberly Rudzki (Hungen/Hessen)/Sturmius Hahner (Künzell/Hessen) mit Der kleine Lord/Ulla Dietz; 6,934

3. Hanna Ulrich (Itzehoe/Schleswig Holstein)/Hannes Magens (Ottenbüttel/Schleswig Holstein) mit Southern Comfort/Anke Granow; 6,677



Preis der Zukunft

1. Lara Andrew (Schriesheim/Baden-Württemberg) mit Bartelino/Longenführer Lisa Huber; 7,928

2. Henry Frischmuth (Fredenbeck/Hannover) mit True Tempter/Gesa Bührig; 7,695

3. Mona Mertens (Korschenbroich/Rheinland) mit Formel 1 d. C./Alexandra Knauf; 7,411



Junioren Herren Einzel Voltigieren

1. Arne Heers (Dörvreden/Hannover) mit Cleiner Onkel T/Longenführer Sven Henze; 7,977

2. Lukas Heitmann (Hamburg) mit Curt 19/Annika Wiemann; 7,258

3. Ben Lechtenberg (Gladbeck/Westfalen) mit Little Jo 23/Stefan Lotzmann; 7,218



Junioren Gruppen Voltigieren

1. Fredenbeck Junior (Hannover) mit Capitain Claus/Longenführer Gesa Bührig; 8,401

2. Juniorteam VV Köln-Dünnwald (Rheinland) mit Ecuador 28/Alexandra Knauf; 7,886

3. HWR Junior I (Hamburg) mit Belverdere I/Emily Hengesbach; 7,719

Deutsches Spring und Dressurderby mit Global Championstour (CSI5*/CDI4*) vom 17. bis 21. Mai in Hamburg



Großer Preis

1. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Ben; 0/0/46,63

2. Ben Maher (GBR) mit Dallas Vegas Batilly; 0/0/47,22

3. Michael Duffi (IRL) mit Che Fantastica; 0/0/50,64



Deutsches Spring-Derby

1. Marvin Jüngel (Kamenz) mit Balou’s Erbin; 070756,57

2. Caroline Rehoff Pederen (DEN) mit Calvin 115; 0/1/57,70

3. Benjamin Wulschner (Dahlen) mit Bangkok Girl PP; 4/150,80



Grand Prix

1. Felix Kneese (Appen) mit San Simeon OLD; 70,109 Prozent

2. Mathilda Merethe Klaesson (NOR) mit Sandbaeke Rio El; 69,935

3. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Carismo; 69,413



Grand Prix Special

1. Mathilda Merethe Klaesson (NOR) mit Sandbaeke Rio El; 70,724

2. Dr. Simone Albeck (Berlin) mit Haya; 67,787

3. Jürgen Höfler (Telgte) mit Royal Flash R; 66,809



Grand Prix Kür

1. Felix Kneese (Appen) mit San Simeon OLD; 73,110

2. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Carismo; 71,660

3. Nina Rathjens (Barmstedt) mit Emilio; 70,975



Deutsches Dressur Derby

1.Andrea Timpe (Hattingen); 209,234 Punkte

2. Mathilda Merethe Klaesson (NOR); 207,699

3. Felix Kneese (Appen); 205,333



Deutsches Pony Derby

1. Mia Steinbusch (Herzogenrath); 215,925

2. Leni-Sophie Gosmann (Bottrop); 215,700

3. Lennea Höfler (Düsseldorf); 213,450



U25 Dressur Derby

1. Lea Sophie Klein (Hohenfelde); 209,499

2. Cosima von Fircks (Bad Zwischenahn); 206,921

3. Luisa Philline Weber (Hamburg); 192,869

Internationales Dressur- und Springturnier (CDI5*/CSI3*) und Deutsche Meisterschaften Para-Dressur vom 18. bis 21. Mai in München-Riem



Deutsche Meisterschaft Para-Dressur

DM Grade I, II und III

Gold: Heidemarie Dresing (Grade II, Rheda-Wiedenbrück) mit Horse2024Dooloop; 156,99 Punkte (GP B 77,056 % / Kür 79,934 %)

Silber: Melanie Wienand (Grade III, Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy; 149,267 (72,889 / 76,378)

Bronze: Martina Benzinger (Grade I, Remda-Teichel) mit Nautika; 148,595 (72,917 / 75,678)



DM Grade IV und V

Gold: Regine Mispelkamp (Grade V, Geldern) mit Highlander Delight’s; 153,787 Punkte (GB B 74,253 % / Kür 79,533 %)

Silber: Isabell Nowak (Grade V, Apelern) mit Siracusa OLD; 146,671 (70,746 / 75,925)

Bronze: Noah Kuhlmann (Grade IV, Rielasingen-Worblingen) mit Staatslegende; 145,802 (70,135 / 75,667)



Großer Preis der Springreiter

1. Michael Kölz (Leisning) mit Cellato; 0/0/55,50

2. Penelope Leprevost (FRA) mit Bingo Del Tondou; 0/0/56,74

3. Maximilian Weishaupt (Jettingen-Scheppach) mit DSP Omerta Incipit; 0/0/58,76



Grand Prix de Dressage 5*

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain; 77,739 Prozent

2. Therese Nilshagen (SWE) mit Dane Weltino OLD; 74,000

3. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Thiago GS; 73,196



Grand Prix Special 5*

1. Therese Nilshagen (SWE) mit Dane Weltino OLD; 75,043 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Romance 2; 74,596

3. Katharina Hemmer (Erwitte) mit Denois PCH; 73,085



Grand Prix Kür 5*

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain; 82,805 Prozent

2. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Great Escape Camelot; 75,830

3. Michael Bugan (AUT) mit For President AWO; 72,740



Grand Prix 3*

1. Laura Strobel (Cappeln) mit Valparaiso; 71,804 Prozent

2. Anna-Christina Abbelen (Bonn) mit Dam Donnerhall; 70,500

3. Astrid Neumayer (AUT) mit Sir Simon NRW; 68,065



Grand Prix Special 3*

1. Laura Strobel (Cappeln) mit Valparaiso; 69,936 Prozent

2. Anna-Christina Abbelen (Bonn mit Dam Donnerhall; 69,447

3. Jaqueline Toniutti (AUT) mit Stradivari; 67,681

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 18. bis 21. Mai in Kronenberg/NED



Nationenpreis

1. Frankreich; 0/34,67

2. Argentinien; 0/36,12

3. Spanien; 4

…

6. Deutschland; 12 (Harm Lahde (Königslutter am Elm) mit Oak Grove’s Commander Bond/Zoe Osterhoff (Hamm) mit Jaguar King WD/Ulrich Hensel (Ortenberg) mit Europa H/Sophie Hinners (Pfungstadt) mit Addressee)



Großer Preis

1. Gregory Wathelet (BEL) mit Nevados S; 0/0/38,08

2. Tom Wachman (IRL) mit Rock of Cashel; 0/0/38,90

3. Philip Houston (Solingen) mit Sandros S Bella; 0/0/40,25

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 16. bis 20. Mai in Lexington, KY/USA



Großer Preis

1. Lauren Balcomb (AUS) mit Verdini D’Houtveld Z; 0/0/35,68

2. Peter Petschwenig (AUT) it Ennebel van het Posthuijs; 0/0/39,97

3. Aaron Vale (USA) mit Cristo Beech, 0/0/40,02

…

15. Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt) mit Calvados Son; 0/8/40,45

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L/4*-S/3*-S/2*-S/1*-Intro/YH2*-S) vom 18. bis 21. Mai in Baborowko/POL



CCI4*-S

1. Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan S; 27,9 (Dressur 27,9/Gelände 0/Springen 0)

2. Michael Jung (Horb) mit Kilcandra Ocean Power; 31,8 (29,8/2/0)

3. Jerome Robine (Warendorf) mit Black Ice; 33,3 (27,7/4,4/1,2)



CCI4*-L

1. Janneke Boonzaaijer (NED) mit Acsi Champ de Tailleur; 36,7 (Dressur 33,9/Gelände 2,8/Springen 0)

2. Elena Otto-Erley (Warendorf) mit Finest Fellow; 41,7 (34,5/3,2/4)

3. Evelina Bertoli (ITA) mit Fidjy des Melezes; 43,9 (32,3/6,8/4,8)



CCI3*-S

1. Felix Etzel (Warendorf) mit TSF Polartanz; 23,7 (Dresseur 23,7/Gelände 0/Springen 0)

2. Sophie Leube (Hamm) mit Sweetwaters Ziethen TSF; 27,7 (26,9/0,8/0)

2. Michael Jung (Horb) mit Fischerwild Wave, 30,1 (28,9/1,2/0)



CCI2*-S

1. Maj-Jonna Ziebell (Kaltenkirchen) mit Lillet 3; 26,3 (Dressur 26,3/Springen 0/Gelände 0)

2. Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal) mit Chanel 472; 27,0 (23,4/0/3,6)

3. Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal) mit callisto R; 28,5 (26,1/0/2,4)



CCI1*-Intro

1. Jerome Robine (Warendorf) mit Finanzierungsstalls Sturmpfeil; 24,2 (Dressur 24,2/Springen 0/Gelände 0)

2. Franziska Keinki (Heidmühlen) mit Coralie 42; 29,3 (29,3/0/0)

3. Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Come on Lotti; 30,2 (30,2/0/0)

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-L/2*-S) vom 18. bis 21. Mai in Kaposvár/HUN



CCI3*-S

1. Jana Aigner (AUT) mit Sunday’s Gold; 44,9 (Dressur 37,3/Gelände 3,6/Springen 4)

2. Rebecca Gerold (AUT) mit Shannon Queen; 47,2 (34,8/12,4/0)

3. Harald Siegl (AUT) mit Ciceo P; 48,6 (30,2/14,4/49

…

5. Amelie Reisacher (Memmingen) mit Quintus 155; 53,0 834,6/14,4/4)



CCI2*-L

1. Birgit Brandstetter (AUT) mit Grafenstolz Bay; 32,4 (Dressur 32,4/Gelände 0/Springen 0)

2. Tereza Kusq (CZE) mit Quantos Mer; 36,8 (36,8/0/0)

3. Csenge Boda (HUN) mit Cum laude; 51,4 (41,8/0/0,4)

4. Carina-Julia Fede (Deutschland) mit Paddington AL; 53,2 844,4/8,8/0)

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H2/3*-H1/3*-P4/3*-P2/3*-P1/2*-H1/2*-P1) vom 17. bis 21. Mai in Bornem/BEL



Kombinierte Wertung Pony-Einspänner 2*

1. Stefan Averbeck (Metelen); 114,90 (Dressur 47,67/Marathon 67,23/Hindernisfahren 0)2

2. Kai maria Schleicher (Krefeld); 126,58 (55,04768,18/3,36)

3. Hierden van Lambalgen (NED); 129,97 (50,71/73,72/5,54)



Kombinierte Wertung Einspänner 2*

1. Christian Prinz (Gescher); 121,01 (Dressur 50,33/Marathon 67,68/Hindernisfahren 3)

2. Shirley Geraets (NED); 121,83 (50,10/71,73/0)

3. Wilbrord van den Broek (NED); 128,50 849,12/73,38/6)



Kombinierte Wertung Pony-Einspänner 3*

1. Cedric Scherrer (SUI); 125,66 (Dressur 49,58/Marathon 71,48/Hindernisfahren 4,6)

2. Gilles Pirotte (BEL); 128,65 (52,44/73,21/3)

3. Berengere Cressent (FA); 130,87 (54,51/73,36/3)

4. Lisa Maria Tischer (Neu-Isenburg); 131,73 (60,23/71,50/0)



Kombinierte Wertung Pony-Zweispänner 3*

1. Melanie van de Bunt (NED); 128,52 (Dressur 49,84/Marathon 78,68/Hindernisfahren 0)

2. Cas Hendriks (NED); 131,09 (50,21/80,88/0)

3. Rodindie Rutjens (NED); 139,69 (48,09/82,12/9,48)

4. Tobias Fiefhaus (Wettingen); 140,73 (56,56/84,17/0)



Kombinierte Wertung Pony-Vierspänner 3*

1. Yannik scherrer (SUI); 134,04 (Dressur 51,59/Marathon 79,45/Hindernisfahren 3)

2. Niels Kneifel (Wunstorf); 144,46 (50,72/83,69/10,05)

3. Hendrik-Jan Beekhuizen (NED); 145,89 (56,41/89,48/0)



Kombinierte Wertung Einspänner 3*

1. Laure Philippot (BEL); 129,33 (Dressur 46,58/Marathon 82,75/Hindernisfahren 0)

2. Anne Violaine Brisou (FRA); 139,78 (48,78/85,00/6)

3. Pieter Claeys (BEL); 140,95 (57,24/80,71/3)

…

8. Martin Stötzer (Erfurt); 147,48 858,30783,18/6)



Kombinierte Wertung Zweispänner 3*

1. Dennis Schneiders (Rieste); 135,25 (Dressur 50,79/Marathon 81,46/Hindernisfahren 3)

2. Stan van Eijk (NED); 141,66 851,08790,58/0)

3. Nico van Praet (BEL); 142,94 (52,47/84,09/6,38)

Internationales Voltigierturnier (CVI3*/3*Gruppen/2*/J2*Gruppen/1*/J1*/Ch1*/1*Pas de Deux/1*Gruppen) vom 18. bis 21. Mai in Stadl-Paura/AUT



Senioren Damen 3*

1. Eva Nagiller (AUT) mit Lavalino/Longenführer Klaus Haidacher; 8,427

2. Alina Barosch (AUT) mit Dustin Von Lohe/Manuela Barosch; 7,636

3. Cornelia Pill (AUT) mit Enjoy the Moment; 7,435

…

10. Lisa Bogan (Bubenreuth) mit Nils 128/Bianca Sporl; 5,866



Senioren Gruppen 3*

1. UVT Salzburg Wals Schullergut (AUT) mit Fabis/Longenführer Barbara Unterweger; 7,099

2. Pegasus Mühlacker (Deutschland) mit Däumeling 14/Antonia Schubert; 6,580



Junioren Damen 2*

1. Clara Ludwiczek (AUT) mit Domino/Longenführer Marits De Vries; 8,002

2. Antonia Mayerhofer (AUT) mit Chivas 14/Maria Lehrmann; 7,847

3. Katharina Feldhofer (AUT) mit Boccaccio D/Stefanie Kowald; 7,692

…

9. Joy Atalante Koufou (München) mit Belasco/Cornelia Raddatz; 6,9984



Junge Voltigierer 2*

1. Anna Weidenauer (AUT) mit Chivas 14/Longenführer Maria Lehrmann; 8,041

2. Leonie Koller (AUT) mit Don Zeno/Nicole Voithofer; 7,518

3. Verena Brabec (AUT) mit Dustin von Lohe/Manuela Barosch; 7,485

…

8. Melanie Pogan (Bubenreuth) mit Nils 128/Bianca Sporl; 6,477



Junioren Gruppen 2*

1. VG Pill TU Spk Schwaz (AUT) mit Pli Oreille/Nicole Voithofer; 7,099

2. SVK (SVK) mit Leon/Boris Kodak; 6,399

3. Bad Friedrichshall (Deutschland) mit Bento 252/Hannelore Leiser; 6,106



Senioren Damen 1*

1. Anna Zierer (AUT) mit Vielleicht 2/Logenführer Stefanie Nussmuller; 6,989

2. Berenike Einspieler (AUT) mit Asti Royal XL/Lena Kalcher-Prein; 6,885

3. Katja Riesinger (AUT) mit In the Mood 2/Christina Schmidhuber; 6,846

…

21. Charlotte Reiche (Bad Lausick) mit Coraya S/Jana Letsch; 5,266



Children Damen 1*

1. Viktoria Granig (AUT) mit Don Quentin/Longenführer Karen Asmera; 6,641

2. Julia Alber (AUT) mit Boccaccio D/Stefanie Kowald; 6,433

3. Allegra Scholler (AUT) mit Uno Momento 2/Kathrin Humann; 6,279

…

11. Kaja Stropek (Leingarten) mit Dark Magnum/Hannelore Leiser; 5,657



Junioren Damen 1*

1. Johanna Neuner (AUT) mit Boris du Melnire 5/Longenführer Bettina Dopplinger; 6,804

2. Heidrun Jarisch (AUT) mit Krystle Linqa/Maria Lehrmann; 6,765

3. Sarah Sophie Bottoms (AUT) mit Don Quentin/Karenb Asmera; 6,689

…

12. Lina Wiedermann (Magdeburg) mit Las Vegas 224/Luise Wiedermann; 6,467



Pas de Deux Senioren 1*

1. Pia Lacher/Julia Greisberger (AUT) mit Perfect Chaos/Longenführer Theresa Lackner; 5,649

2. Charlotte Reiche (Bad Lausick)(Luise Reiche (Bad Lausick) mit Coraya S/Jana Letsch; 4,671



Gruppen Senioren 1*

1. Molzbach I (Deutschland) mit Caljano 2/Longenführer Tatjana Baier; 6,394

2. RVV Messendorfberg (AUT) mit Django/Melanie Neubauer; 5,721

Weitere Informationen unter E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.

Internationales Voltigierturnier (CVI3*/1*) vom 18. bis 21. Mai in Bern/SUI



Senioren Damen 3*

1. Kimberly Palmer (USA) mit Rosenstolz 99; 8,150

2. Danielle Bürgi (SUI) mit Dynamite Ts; 7,887

3. Nadja Büttiker (SUI) mit Ravo De la Luz; 7,827

…

12. Jasmin Glahn (Großbundenbach) mit Most Wanted 4; 6,288



Senioren Damen 2*

1. Jannika Kirchner (Frankfurt) mit Cuchi VI; 7,682

2. Maude Rochaix (SUI) mit Calaro Av CH, 7,021



Junioren Damen 2*

1. Leonie Linsbichler (SUI) mit Donatus Vd Ulfenburg; 8,054

2. Mara Hofer (SUI) mit Nashville Grandia Z; 7,708

3. Noemi Licci (SUI) mit Nashville Grandia Z; 7,569

…

9. Alina Grosse () mit Cuchi VI; 7,213



Senioren Damen 1*

1. Jannika Kirchner (Frankfurt) mit Cuchi VI; 6,947

2. Elena Herter (SUI) mit Fantastic Ferro; 6,76

3. Maude Rochaix (SUI) mit C’est CIricou; 6,641

Internationales Distanzturnier (CEI2* 120/CEIYJ2* 120) vom 19. bis 20. Mai in Weikersdorf/AUT



CEI 2*

1. Marosoca Lucia (SVK) mit Tiffani Kavkaz, Reitzeit: 6 Stunden/36 Minuten/10 Sekunden

2. Aljassmy Hessa Momen Y.M. (UA) mit Selen; 6:36:11

3. Jana Schwarzova (SVK) mit Sukcesja; 7:13:20

…

10. Nico Helta (Warstein) mit MK Thamir; 7:43/15



CEIYJ 2*

1. Hajdar Ahamad Athif (MAS) mit Djawad du Barthas; Reitzeit: 7 Stunden/34 Minuten/10 Sekunden

2. Khaidir Ikbal Ashagaf (MAS) mit Fael Spots El mazel; 7:34:11

3. Marlen Grell (Berlin) mit Djebel Rio; 7:34:12

