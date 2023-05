Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung:

Internationales Longines Pfingstturnier (CSI5*/CDI4*/CCI4*) mit Louisdor-Preis vom 26. bis 29. Mai in Wiesbaden

Großer Preis

1. Marc Houtzager (NED) mit Sterrehof’s Dante N.O.P.; 0/0/38,97

2. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Cous Cous; 0/0/39,01

3. Max Wachman (IRL) mit Kilkenny; 0/0/43,64



Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio; 74,456 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sisters Act MT OLD; 73,913

3. Evelyn Eger (Hagen) mit Westminster; 73,152



Grand Prix Kür

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio; 81,180 Prozent

2. Evelyn Eger (Hagen) mit Westminster; 79,150

3. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sisters Act MT OLD; 77,650



Grand Prix

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 76,826 Prozent

2. Isabel Freese (NOR) mit Total Hope OLD; 74,978

3. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valencia AS; 71,522



Grand Prix Special

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 76,723 Prozent

2. Isabel Freese (NOR) mit Total Hope OLD; 73,000

3. Sandra Nuxoll (Dinklage) mit Bonheur de la Vie; 72,426



Louisdor-Preis

1. Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Freudentänzer; 73,894 Prozent

2. Yara Reichert (Buch a.E.) mit Valverde NRW; 70,915

3. Raphael Netz (Tuntenhausen) mit Dieudonne; 70,830



CCI4*-S

1. Michael Jung (Horb) mit fischerChipmunk FRH; 23,7 (Dressur 21,3/Springen 0/Gelände 2,4)

2. Julia Krajewski (Warendorf) mit Nickel 21; 29,4 (24,6/0/4,8)

3. Calvin Böckmann (Warendorf) mit Altair de la Cense; 33,7 (33,3/0/0,4)



CVI Herren

1. Viktor Brüsewitz (Wulfen) mit Goldjunge/Longenführer Jaqueline Schönteich; 8,473

2. Thomas Brüswitz (Köln) mit Goldjunge/Jaqueline Schönteich; 8,315

3. Quentin Jabet (FRA) mit Ronaldo 200/Andrea Boe; 8,184



CVI Damen

1. Danielle Bürgi (SUI) mit Ronaldo 200/Longenführer Andrea Boe, 7,914

2. Alice Layher (Brackenheim) mit Lambic Van Strokappeleken/Andrea Blatz; 7,770

3. Kathrin Meyer (Hamburg) mit Bartelino/Lisa Huber; 7,683



CVI Pas-de-Deux

1. Gisa Sternberg (Osterholz-Scharmbeck)/Linda Otten (Lilienthal) mit Espresso 23/Longenführer Cornelia Ammermann; 7,482

2. Sofie Van Der Laan/Renske Van Schaik (NED) mit Rohniro/Danielle Van Eijken; 6,696

3. Dagmar Dekker/Moriah Dekker (NED) mit Corazon Gran/Benita Julia Golze; 6,666



CVI Gruppen

1. Roy Rogers (NED) mit Rubin Royal 20/Longenführer Cynthia Danvers; 7,644

2. Team Althena I(Jolina Ossenberg-Engels (Altena)/Leonie Müller (Regensburg)/Katerina Kocurova (Neuenrade)/Lina Maas ()/Celina Garcia (Wetter)/Carlotta Lewandowski (Neuenrade)) mit Cairo/Claudia Döller-Ossenberg-Engels; 7,427

3. Pegasus Mühlacker (Nina Jirsak (Vaihingen)/Paula Jungclaussen (Vaihingen)/Jule Genthner (Mühlacker)/Tom Lehner (Pforzheim)/Katrin Schneider ()/Franziska Köppl (Stuttgart)) mit Däumeling 14/Karin Kiontke; 7,097

Weitere Informationen unter: www.pfingstturnier.org

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 24. bis 28. Mai in Rom/ITA



Nationenpreis

1. Irland; 0/33,91

2. Italien; 4/38,08

3. Frankreich; 12

…

5. Deutschland; 12 (Andre Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria/Daniel Deusser (Deutschland) mit Killer Queen Vdm/Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge/Richard Vogel (Marburg) mit United Touch S).



Großer Preis

1. Andre Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria; 0/0/42,64

2. Jens Fredricson (SWE) mit Markan Cosmopolit; 0/0/45,19

3. Stephan de Freitas Barcha (BRA) mit Chevaux Primavera Montana Imperio Egipcio; 0/0/47,46

Weitere Informationen unter: www.piazzadisiena.it

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 24. bis 28. Mai in Uggerhalne/DEN



Nationenpreis

1. USA, 0

2. Dänemark; 8/222,33

3. Deutschland; 8/225,58 (Philip Rüping (Steinfeld) mit Baloutaire PS/Nicola Pohl (Marubrg) mit Catz de Sulpice/Teike Carstensen (Sollwitt) mit Greece 5/David Will (Marubrg) mit Zaccorado Blue)



Großer Preis

1. Rolf-Göran Bengtsson (SWE) mit Zuccero; 0/0/39,55

2. Therese Soehol Henriksen (NOR) mit Santos Z; 0/0/41,28

3. Eric Ten Cate (NED) mit Incredible; 0/6/49,30

…

9. David Will (Marburg) mit Zaccorado Blue; 4/70,14

Weitere Informationen unter: www.helgstrandevent.dk

Internationales Jugend-Springturnier (CSIJ) vom 24. bis 28. Mai in Prag/CZE



Großer Preis

1. Kristina Vitek (CZE) mit Fischerdante; 0/0/39,99

2. Laura Najmanova (CZE) mit Cocolina Z; 0/0/44,19

3. Adela Opatrna (CZE) mit Colin Z; 0/8/44,88

…

9. Jacob Feyler (Mitwitz) mit Celvado; 8/85,17

Weitere Informationen unter: www.csipraguearena.com

Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/3*/U25/Y) vom 25. bis 28. Mai in Mariakalnok/HUN



Grand Prix 3*

1. Alisa Glinka (MDA) mit Aachen; 68,891 Prozent

2. Jazmin Yom Tov (HUN) mit Konfucius; 67,543

3. Nikolett Szalai (HUN) mit Willy the Hit; 66,978

…

5. Alexandra Eiband (Simbach) mit Coco Chanel H.S.; 66,022



Grand Prix Special

1. Alisa Glinka (MDA) mit Aachen; 70,702 Prozent

2. Nikolett Szalai (HUN) mit Willy the Hit; 68,127

3. Jazmin von Tov (HUN) mit Konfucius; 67,596

…

4. Alexandra Eiband (Simbach) mit Coco Chanel H.S.; 66,979



Grand Prix U25

1. Celina Baadstangen (NORD) mit Dadinda Altena; 70,795 Prozent

2. Emma Caecilia Leinert (Mühlheim a.d.Ruhr) mit Dutchman; 67,487

3. Lukas Fuchs-Benes (AUT) mit Gogogachetto Chippendale; 67,000



Grand Prix Kür U25

1. Celina Baadstangen (NORD) mit Dadinda Altena; 74,115 Prozent

2. Lukas Fuchs-Benes (AUT) mit Gogogachetto Chippendale; 70,980

3. Dorka Panka Makk (HUN) mit Fulrike Utica; 70,655

4. Emma Caecilia Leinert (Mühlheim a.d.Ruhr) mit Dutchman; 70,530



Junge Reiter Team

1. Emma Caecilia Lienert (Mühlheim a.d.Ruhr) mit Express; 70,794 Prozent

2. Leon Aschauer (AUT) mit Formidable; 70,059

3. Eszter Sedlmayer (HUN) mit Ciacon; 68,618



Junge Reiter Individual

1. Emma Caecilia Lienert (Mühlheim a.d.Ruhr) mit Express; 72,676 Prozent

2. Leon Aschauer (AUT) mit Formidable; 69,647

3. Anna-Lena Frenzel (Görlitz) mit Khaleesi; 69,118



Junge Reiter Kür

1. Emma Caecilia Lienert (Mühlheim a.d.Ruhr) mit Express; 76,175 Prozent

2. Eszter Sedlmayer (HUN) mit Ciacon, 72,125

3. Leon Aschauer (AUT) mit Formidable; 71,230

Weitere Informationen unter: www.dressurzentrum.hu

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H2) vom 26. bis 28. Mai in Boguslawice/POL



Kombinierte Wertung Zweispänner

1. Sebastian Warneck (Rangsdorf); 141,85 (Dressur 49,33/Marathon 89,19/Hindernisfahren 3,33)

2. Vemon Helmuth (USA); 146,80 (53,13/85,16/8,51)

3. Hubert Cytowski (POL); 150,19 (57,14/85,64/7,41)

Weitere Informationen unter: www.stadoboguslawice.com.pl