St.Gallen. Zum Abschluss des 95. Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) der Schweiz gewann in St.Gallen Harrie Smolders den Großen Preis. Zwei deutsche Teilnehmer in der Platzierung. Das 95. Internationale Offizielle Springreiterturnier (CSIO) der Schweiz seit 1927 endete in St.Gallen mit dem Erfolg des Niederländers Harrie Smolders (43). Der seit vielen Jahren zur Weltspitze gehörende Vize-Europameister von 2017 und Gewinner der Gesamtwertung der Global Champions Tour im gleichen Jahr setzte sich im entscheidenden zweiten Umlauf des Großen Preises mit fast einer einer Sekunde Vorsprung im Sattel des Holsteiner Wallachs Uricas vor dem Schweizer Ex-Europameister Martin Fuchs auf Commissar Pezi durch. Smolders kassierte vom Gesamtpreisgeld von umgerechnet 152.500 Euro 38.125, Fuchs 30.500. Den dritten Platz belegte der Brite Harry Charles auf Romeo. Nur vier Starter waren in beiden Durchgängen ohne Fehler geblieben.

Von den deutschen Teilnehmern erreichten zwei die entscheidende zweite Runde, doch keiner konnte sich auf einem vorderen Rang am Ende platzieren. Bester war als Sechster mit einem Abwurf im zweiten Umlauf und Bestzeit der besten „Vier-Fehlerpunkte“ der zweimalige deutsche Meister Mario Stevens (Molbergen) auf dem Wallach Starissa, David Will (Dagobertshausen) wurde mit My Prins (8 Fehlerpunkte) Elfter. Grand Prix der Schweiz