Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Goldene Schärpe (Ponys) vom 1. bis 4. Juni in Hohen Luckow



Mannschaftswertung

1. Westfalen III; 391,5 (Lea Brügger/ Ascheberg mit Mama’s Liebling, Frieda Schulze Zurmussen/ Everswinkel mit Milka, Mathilda van Dillen/ Bielefeld mit Liechtenstein, Carla Lindner/ Emsdetten mit Pen-Y-Bryn Williams, Toni Florentine Karthäuser/ Münster mit Nouvaliero)

2. Hannover II; 384,8 (Viola Ahlf (Bülkau) mit Feine Perle P/Celina Weis (Zeven) mit Vivaldi/Mila Johanna Uebeler (Eyendorf) mit Neo/Mette Tölner (Eldingen) mit Barkadi/Jule Koch (Riede) mit Mephisto)

3. Westfalen II; 384,4 (Finja Streyl (Saerbeck) mit Bonnygirl/Philippa Helene Wälter (Dortmund) mit Juicy Couture/Jacob Gäher (Havixbeck) mit Weper/Greta Marie Löhr (Bocholt) mit Dainy/Sophia Bußmann (Ostbevern) mit El Pleasure D)



Einzelwertung 1. Abteilung

1. Oscar Gündel (Mülsen/Sachsen) mit Gucci 122; 133,5 (Dressur 33,2/Springen 34,8/Gelände 46,5/Vormustern 10/Theorie 9)

2. Lea Brügger (Ascheberg/Westfalen III) mit Mama’s Liebling 131,5 (35,6/34,4/45,0/8/8,5)

3. Frieda Schulze Zurmussen (Everswinkel/Westfalen II) mit Milka 67; 130,4 (34,0/34,4/44,5/9/8,5)



Einzelwertung 2. Abteilung

1. Leoni Schulz (Insel Poel/Mecklenburg-Vorpommern I) mit Coco Dream IP; 131,8 (Dressur 34,4/Springen 34,4/Gelände 45,0/Vormustern 9,5/Theorie 8,5)

2. Hanna Köpf (Erbes-Büdesheim/Rheinland-Pfalz) mit Don’t stop me Now; 131,8 (38,4/32,4/43,5/9/8,5)

3. Anna Kotschofsky (Visbek/Weser-Ems II) mit Quatman’s Girl B; 129,1 (36,4/29,2/45,0/9,5/9) Informationen: www.pferd-aktuell.de/spitzensport/jugendchampionate/goldene-schaerpe Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 1. bis 4. Juni in St Gallen/SUI

Nationenpreis



1. Schweiz; 4/0/42,14

2. Brasilien; 4/4/41,84

3. Deutschland; 8 (Hans-Dieter Dreher/ Eimelingen mit Elysium, Marcel Marschall / Altheim mit Coolio 42, Mario Stevens/ Molbergen mit Starissa, David Will / Dagobertshausen mit My Prins van Dorperheide)



Großer Preis

1. Harrie Smolders (NED) mit Uricas v.d. Kattevennen; 0/0/41,43

2. Martin Fuchs (SUI) mit Commissar Pezi; 0/0/42,40

3. Harry Charles (GBR) mit Romeo 88; 0/0/45,28

…

6. Mario Stevens (Molbergen) mit Starissa; 4/0/43,63 Weitere Informationen unter: www.csio.ch Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOY/J/P/Ch) vom 30. Mai bis 4. Juni in Zuidwolde/NED



Nationenpreis Children

1. Spanien; 0

2. Polen; 4

3. Schweden; 8

…

9. Deutschland; 12 (Collin Wenz (Sersheim) mit GRC Acapella/Charlotte Luise Boeken (Viersen) mit Kaischa/Joy Anna Meinicke (Egestorf) mit Touman/Brianne Beerbaum (Thedinghausen) mit Balotelli 5)



Großer Preis Children

1. Mathilda Hansson (SWE) mit Hello HX; 0/0/31,16

2. Nora Garcia Urtasun (ESP) mit Macao; 0/0/32,41

3. River Morssinkhof (NED) mit Checkpoint Chacco; 0/0/32,52

…

34. Collin Wenz (Sersheim) mit GRC Acapella; 8/67,81



Nationenpreis Pony

1. Irland; 0

2. Niederlande; 12

2. Frankreich; 12

…

8. Deutschland; 16 (Margarita Hilger (Sickte) mit Jango 30/Ava Ferch (Stegen) mit Chessy 18/Leonie Pander (Bad Zwischenahn) mit Indimill A/Jonna Esser (Hückeswagen) mit Linda)



Großer Preis Pony

1. Harriet Hodge (GBR) mit Little Charlie; 0/0/37,57

2. Madison Seedhouse (GBR) mit Vaughann de Vuzit; 0/0/39,31

3. Jersey Kuijpers (NED) mit Lafaletta; 0/4/39,56

…

9. Hanna Bräuer (Wilsndorf) mit Miss mc Fly d NRW; 4/71,88



Nationenpreis Junioren

1. Schweden; 4/0/0/103,28

2. Großbritannien; 0/4/0/103,92

3. Deutschland; 0/4/0/104,86 (Lennard Tillmann (Grevenbroich) mit By Balou/Paula Fischer (Nuthetal) mit Centenario P/Tony Stormanns (Eschweiler) mit Servus Z/Max Merschformann (Laer) mit Dorotheental’s Classica)



Großer Preis Junioren

1. Tony Stormanns (Eschweiler) mit Cinnamo; 0/0/33,35

2. Olivia Alvarez Garcia (ESP) mit Liron TK; 0/0/33,67

3. Linn Arvidsson (SWE) mit Glenmorangie; 0/0/33,91



Nationenpreis Junge Reiter

1. Belgien; 4/0/8/120,34

2. Deutschland; 0/4/16/123,06 (Magnus Schmidt (Naumburg) mit Miss Balou/Timm Korte (Kürten) mit All i Need/Marie Flick (Hagen) mit Ciro 7/Mick Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Clarimo’s Girl)

3. Niederlande; 8



Großer Preis Junge Reiter

1. Lucie Martinot (FRA) mit Brisane des Salines; 0/2/54,07

2. Aurora Guaragno (ITA) mit Contento 23; 0/4/49,57

3. Adam Pisarik (CZE) mit Danilo; 0/8/47,02

…

17. Mick Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Cirano 6; 5/72,30 Weitere Informationen unter: Instagram: www.instagram.com/csizuidwolde Internationales Pony-Springturnier (CSIP) vom 1. bis 4. Juni in Babolna/HUN



Großer Preis

1. Leni Hansen (Süderheistedt) mit Cherry-Kiss; 0/4/38,46

2. Edgar Reichart-Eisenhardt (Berg) mit Oliver Twist; 0/4/40,62

3. Gubicza Dorottya (HUN) mit Quint van de Groenheuvel; 0/8/47,53 Weitere Informationen unter: www.babolnamenes.hu Internationales Springturnier (CSI5* - GCT/GCL) vom 1. bis 3. Juni in St Tropez/FRA



Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Donatello D’Auge; 0/0/38,40

2. Christian Kukuk (Hörstel) mit Mumbai; 0/0/38,88

3. Simon Delestre (FRA) mit Dexter Fontenis Z; 0/0/39,32 Weitere Informationen unter: www.athinaonassis-horseshow.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 1. bis 4. Juni in Kessel/NED



Großer Preis

1. Petronella Andersson (SWE) mit Claptonn Mouche; 0/0/34,23

2. Meshari Alharbi (KSA) mit Cascadello Boy RM; 0/0/35,52

3. Robert Murphy (GBR) mit Comme Cornet; 0/0/37,09

…

6. Jana Wargers (Emsdetten) mit Nevado de Toluca; 0/4/34,35 Weitere Informationen unter: www.jpminternational.nl Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/J) vom 1. bis 4. Juni in Brno/CZE



Weltcup Grand Prix

1. Morgan Barbancon (FRA) mit Sir Donnerhall II OLD; 72,696 Prozent

2. Alexandre Ayache (FRA) mit Jolene; 70,609

3. Antonia Von Dungern (Betzendorf) mit DSP Queen Rubin; 69,717



Weltcup Kür

1. Morgan Barbancon (FRA) mit Sir Donnerhall II OLD; 77,420 Prozent

2. Antonia Von Dungern (Betzendorf) mit DSP Queen Rubin; 74,650

3. Astrid Neumayer (AUT) mit Zap Zap; 73,620



Junioren Team

1. Amelie Krüger (Gräfenberg) mit Metallica 4; 69,394 Prozent

2. Zuzanna Hradilova (CZE) mit Kobold Sparing SSS; 68,535

3. Katerina Sekaninova (CZE) mit Handiness; 65,859



Junioren Individual

1. Amelie Krüger (Gräfenberg) mit Metallica 4; 69,118 Prozent

2. Katerina Sekaninova (CZE) mit Handiness; 67,010

3. Zuzanna Hradilova (CZE) mit Kobold Sparing SSS; 65,882



Junioren Kür

1. Amelie Krüger (Gräfenberg) mit Metallica 4; 69,950 Prozent

2. Camille Grosjean (FRA) mit Feng Shui 4; 68,833

3. Dorota Jurstakova (SVK) mit Scarlett O’Harrah; 68,267 Weitere Informationen unter: www.panskalicha.cz Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 1. bis 4. Juni in St. Margarethen/AUT



Grand Prix

1. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Abegglen FH NRW; 74,587 Prozent

2. Anna Kleindienst-Jilly (AUT) mit El Ganador; 67,783

3. Martin Hauptmann (AUT) mit Don Frederico’s Wolkentänzer; 66,283

…

5. Alexandra Eiband (Simbach) mit Coco Chanel H.S.; 64,826



Grand Prix Special

1. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Abegglen FH NRW; 76,170 Prozent

2. Anna Kleindienst-Jilly (AUT) mit El Ganador; 66,894

3. Martin Hauptmann (AUT) mit Don Frederico’s Wolkentänzer; 66,617

4. Alexandra Eiband (Simbach) mit Coco Chanel H.S.; 65,170 Weitere Informationen unter: https://www.reiterhof-stueckler.at Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/P2-S/1*-Intro) vom 31. Mai bis 4. Juni in Kronenberg/NED



CCI3*-S

1. Quentin Faucheur (FRA) mit RNH Mc Ustinov; 31,6 (Dressur 24,4/Springen 4/Gelände 3,2)

2. Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen) mit DSP Quintana P; 36,7 (30,7/0/6)

3. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Lorsandos; 36,7 (28,7/0/8)



CCI3*-L

1. Lara De Liederkerke-Meier (BEL) mit Formidable 62; 37,9 (Dressur 27,9/Gelände 10/Springen 0)

2. Marie Juul (DEN) mit Ikke 2; 40,3 (35,5/0,8/4)

3. Arianna Schivo (ITA) mit First Lady de Belheme; 42,2 (37,0/5,2/0)

…

9. Pauline Knorr (Warendorf) mit Aevolet M-A-F; 52,6 (32,8/15,8/4)



CCI2*-L

1. Lena Scheepers (Rheinberg) mit La Mum; 28,0 (Dressur 28,0/Gelände 0/Springen 0)

2. Sophie Weening (NED) mit Jimmy Choo M; 29,8 (29,8/0/0)

3. Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Lagavulin 4; 30,0 (30,0/0/0)



CCI1*-Intro

1. Jerome Robine (Warendorf) mit Thorsten 3; 27,4 (Dressur 23,4/Springen 0/Gelände 3,6)

2. Justine Bonnet (FRA) mit Casting Boisdore; 29,2 (25,2/4/0)

3. Sophie Weening (NED) mit Kontent van de Watermolen; 29,5 (24,7/0/4,8)



CCIP2*-S

1. Julie Geurts (BEL) mit Umelia-V; 32,4 (Dressur 32,4/Springen 0/Gelände 0)

2. Nell Röming (Barsinghausen) mit Marlon 192; 34,6 (30,6/4/0)

3. Fleur Sterckx (BEL) mit Orchid’s Xilla; 36,8 (29,6/4/3,2) Weitere Informationen unter: www.outdoorhorst.nl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 30. Mai bis 5. Juni in Belsay/GBR



CCI3*-S

1. Yasmin Ingham (GBR) mit Banzai Du Loir; 24,3 (Dressur 22,3/Springen 0/Gelände 2)

2. Alexa Palmer (GBR) mit Global Super Nova; 29,4 (29,4/0/0)

3. Wills Oakden (GBR) mit Keep it Cooley; 29,4 (29,4/0/0)

…

14. Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen) mit Cinnamon Red; 43,0 (28,2/4/10,8) Weitere Informationen unter: www.belsayhorsetrials.co.uk Internationales Offizielles Fahrturnier (CAIO4*-H4) vom 31. Mai bis 4. Juni in Saumur/FRA



Nationenpreis

1. Deutschland; 310,51

2. Belgien; 327,80

3. Schweden; 339,27



Kombinierte Wertung Vierspänner

1. Boyd Exell (AUS); 137,86 (Dressur 41,05 /Marathon 96,14/Hindernisfahren 0,67)

2. Chester Weber (USA); 144,00 (36,86/103,60/3,54)

3. Bram Chardon (NED); 152,25 (45,18/104,07/3)

…

6. Mareike Harm (Negernbötel); 158,58 (44,85/110,71/3,02) Weitere Informationen unter: www.outdoorhorst.nl Internationales Voltigierturnier (CVI3*/3*Gruppen/J2*/Ch1*) vom 1. bis 4. Juni in Villasanra – Monza/ITA



Senioren Herren 3*

1. Davide Zanella (ITA) mit Orlando Tancredi/Longenführer Claudia Petersohn; 8,387

2. Julian Wilfling (Untermeitingen) mit Aragorn 102/Alexander Zebrak; 8,264



Junioren Damen 2*

1. Leonie Linsbichler (SUI) mit Donatus vd Ulfenburg/Longenführer Simone Aebi; 8,137

2. Giorgia Varisco (ITA) mit Rosenstolz 99/Laura Carnabuci; 8,122

3. Mara Hofer (SUI) mit Nashville Grandia Z/Rita Blieske; 7,864

…

5. Laura Seemüller (Bad Wörishofen) mit Zebrak For Ever/Alexander Zebrak; 7,756



Children Damen 1*

1. Mathilde Resente (ITA) mit Robert Redford 5/Longenführer Nelson Alcides Vidoni; 6,850

2. Giulia Scattolin (ITA) mit Chelsea/Marta Varago; 6,752

3. Lisa Reichsigl (Germaringen) mit Filo/Kevine Moneuse; 6,735 Weitere Informationen unter: www.clubippicomonzese.com