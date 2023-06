Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: „Longines Balve Optimum“ mit Deutschen Meisterschaften Dressur und Springen, DM U25 Dressur und U25-Springpokal vom 7. bis 11. Juni in Balve



Deutsche Meisterschaft Springreiter

Gold: Marcus Ehning (Borken) mit Priam du Roset; 0/37,53 (1. Wertung 0/0/2. Wertung 0/0/Stechen 0/37,53)

Silber: Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Chacco’s Light 3; 4/35,08 (0/0/0/0/4/35,08)

Bronze: Maximilian Weishaupt (Jettingen) mit DSP Omerta Incipit; 4 (0/4/0/0)



Deutsche Meisterschaft Springreiterinnen

Gold: Mylen Kruse (Zeven) mit Cha Mu 4; 2 (1. Wertung 1/0/2. Wertung 1)

Silber: Angelique Rüsen (Marl) mit Crowny NW; 4 (4/0/0)

Bronze: Mynou Diederichsmeier (Ahausen) mit Quick and Fly; 4 (4/0/0)



U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport

1. Linn Hamann (Ammersbek) mit Quality Choise; 0/0/35,33

2. Sönke Fallenberg (Ennigerloh) mit Chakira TF NRW; 0/0/36,74

3. Emilia Löser (Niederneisen) mit Pixel Van’t Kattenheye; 0/0/37,57



DM Drerssur, Grand Prix (ohne Medaillenvergabe)

1. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Fendi 48; 79,760 Prozent

2. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 79,400

3. Frederic Wandres (Hagen) mit Bluetooth OLD; 77,540



Deutsche Meisterschaft Dressur Grand Prix Special

Gold: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 83,255 Prozent

Silber: Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Fendi 48; 79,882

Bronze: Frederic Wandres (Hagen) mit Dukje of Britain FRH; 76,628



Deutsche Meisterschaft Dressur Kür

Gold: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 90,075 Prozent

Silber: Frederic Wandres (Hagen) mit Dukje of Britain FRH; 81,775

Bronze: Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus FRH; 80,650



Deutsche Meisterschaft U25 Grand Prix Kür

Gold: Helen Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH; 80,575 Prozent

Silber: Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Farrington 4; 78,825

Bronze: Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch 2; 76,350 Weitere Informationen unter www.pferd-aktuell.de/spitzensport/deutsche-meisterschaften/deutsche-meisterschaft-dressur-und-springen oder https://balve-optimum.de Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 8. bis 11. Juni in Westerstede



CCI3*-S

1. Nicholas Goldbeck (Bargteheide) mit Chintano 7; 33,5 (Dressur 29,5/Gelände 0/Springen 4)

2. Paula Reinstorf (Neustadt) mit Ilara W; 35,2 (3,2/0/0)

3. Konstantin Harting (Königswinter) mit Caspara 6; 36,8 (33,2/3,6/0)



CCI3*-L

1. Renske Kroeze (NED) mit Lux Like Cruise; 33,3 (Dressur 31,3/Gelände 2/Springen 0)

2. Jörn Warner (Düsseldorf) mit Valetta 46; 34,3 (29,9/0/4,4)

3. Pietro Grandis (ITA) mit Day of Glory 4; 38,4 (37,6/0,8/0)



CCI2*-S 1. Abteilung

1. Berit Schulz (Bovenau) mit Caja 43; 28,4 (Dressur 28,4/Springen 0/Gelände 0)

2. Anna von Beauvais (Lüneburg) mit Ucella 6; 28,5 (28,95/0/0)

3. Emely Kurbel (Rüsselsheim am Main) mit Entertain You;M 29,1 (29,1/0/0)



CCI2*-S 2. Abteilung

1. Louise Romeike (SWE) mit Rockett 19; 20,5 (Dressur 20,5/Springen 0/Gelände 0)

2. Louise Romeike (SWE) mit Clearsky; 22,0 (21,6/0/0,4)

3. Malin Petersen (SWE) mit Editha 14; 23,9 (23,9/0/0)

4. Smilla Maline Philipp (Elsdorf) mit Sir Boggles; 25,0 (21,0/4/0)



CCI2*-L

1. Rebecca-Juana Gerken (Tasorf) mit Livya EA; 30,1 (Dressur 30,1/Gelände 0/Springen 0)

2. Janna Koch (Salzhausen) mit Fufa K; 30,5 (30,5/0/0)

3. Jan Matthias (Großenwiehe) mit Tullabeg Platinum; 31,4 (31,4/0/0)



CCI1*-Intro 1. Abteilung

1. Pia Leuwer (Wachtberg) mit Cascoblanco; 19,6 (Dressur 19,6/Springen 0/Gelände 0)

2. Virginie Caulier (BEL) mit Murdock, 28,2 (27,0/0,8/0,4)

3. Pia Leuwer (Wachtberg) mit Hanami 4; 28,8 (28,8/0/0)



CCI1*-Intro 2. Abteilung

1. Anna Siemer (Salzhauen) mit Cloud 66; 28,2 (Dressur 28,2/Springen 0/Gelände 0)

2. Ella Krueger (Hamburg) mit FRH Butts Avedon; 31,9 (31,9/0/0)

3. Maike Lage (Kiel) mit Coolio 39; 32,2 (32,2/0/0) Weitere Informationen unter https://ammerlaenderreitclub.de Bundesjungzüchterwettbewerb vom 9. bis 10. Juni in Neustadt-Dosse



Teamwertung Gesamt

1. Brandenburg-Anhalt; 1.885,46 (Henrikje Doose (Apenburg-Winterfeld)/Henni Edler (Stendal)/Hanna (Roitsch (Gardelegen)/Antonia Ritter (Gardelegen)/Lukas Paulix (Blankenburg)/Jule van Os (Berlin))

2. Hannover; 1.873,71 (Jette Odile Fischer/Monja Ahlf (Bülkau)/Isalie Baumgart (Verden)/Wiebke Poppe (Harsefeld)/Mirja Spreckels (Drochtersen)/Merlin Campe (Grethem))

3. Rheinland; 1.858,27 (Fabienne Dürselen (Mönchengladbach)/Nele Kopka (Reichshof)/Sophia Mömesheim/Leon Pferdmenges (Jüchen)/Chiara Celine Koert (Reichshof)/Julia Kammann (Kaarst))



Teamwertung Junioren

1. Brandenburg-Anhalt; 920,46 (Henrikje Doose (Apenburg-Winterfeld)/Henni Edler (Stendal)/Hanna (Roitsch (Gardelegen))

2. Rheinland; 909,27 (Fabienne Dürselen (Mönchengladbach)/Nele Kopka (Reichshof)/Sophia Mömesheim)

3. Hannover; 884,17 (Jette Odile Fischer/Monja Ahlf (Bülkau)/Isalie Baumgart (Verden))



Teamwertung Senioren

1. Hannover; 989,54 (Wiebke Poppe (Harsefeld)/Mirja Spreckels (Drochtersen)/Merlin Campe (Grethem))

2. Brandenburg-Anhalt; 965,00 (Antonia Ritter (Gardelegen)/Lukas Paulix (Blankenburg)/Jule van Os (Berlin))

3. Rheinland; 949,00 (Leon Pferdmenges (Jüchen)/Chiara Celine Koert (Reichshof)/Julia Kammann (Kaarst))



Einzelwertung Junioren

1. Henrikje Doose (Apenburg-Winterfeld/Brandenburg-Anhalt); 318,83 (Theorie 60,00/Exterieur 86,83/Freispringen 81,00/Vormuster 91,00)

2. Henni Edler (Stendal/Brandenburg-Anhalt); 316,20 (65,00/84,00/80,20/87,00)

3. Fabienne Dürselen (Mönchengladbach/Rheinland); 311,177 (54,00/86,17/81,60/90,00)



Einzelwertung Senioren

1. Wiebke Poppe (Harsefeld/Hannover); 346,57 (Theorie 90,17/Exterieur 90,17/Freispringen 81,40/Vormustern 97,00)

2. Antonia Ritter (Gardelegen/Brandenburg-Anhalt); 330,70 (63,00/87,50/83,20/997,00)

3. Kathrin Kreuzer (Baden-Württemberg); 330,53 (69,00/89,33/81,20/91,00) Weitere Informationen unter www.pzvba.de Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 7. bis 11. Juni in La Baule/FRA

Nationenpreis

1. Brasilien; 0/31,19

2. Belgien; 0/31,88

3. Schweden; 4/30,52

…

7. Deutschland; 29 (Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Ben 431/Jana Wargers (Emsdetten) mit Dorette/Richard Vogel (Marburg) mit United Touch S/Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Coby 8)



Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Hoover; 0/0/24,56

2. Cian O’Connor (IRL) mit Germaine W; 0/0/25,82

3. Gregory Wathelet (BEL) mit Berline Du Maillet Z; 0/0/25,94

…

17. Gerrit Nieberg (Wolbeck) Ben 4/ 77,45 (Normalumlauf) Weitere Informationen unter: www.labaule-cheval.com Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 8. bis 11. Juni in Bratislava/SVK



Nationenpreis

1. Irland; 4 Jump of

2. Österreich; 5 Jump of

3. Slowakei; 5

…

6. Deutschland; 22 (Michael Jung (Horb) mit Fischerchelsea/Marvin Jüngel (Kamenz) mit Balou’s Erbin/Michael Viehweg (Schrobenhauen) mit Contario/Pia Reich (Bad Bellingen) mit PB Djazz d’Arvor)



Großer Preis

1. Alesandra Reich (AUT) mit Oeli R; 0/0/34,78

2. Bryan Balsiger (SUI) mit Scxarlina de Tiji Z;M 0/0/34,88

3. Harry Allen (IRL) mit Calculatus; 0/0/35,39

…

16. Michael Jung (Horb) mit Fischerchelsea; 4/75,96 Weitere Informationen unter www.csioslovakia.sk Internationales Springturnier (CSI5* - GCT/GCL) vom 8. bis 10. Juni in Cannes/FRA



Großer Preis

1. Maikel van der Vleuten (NED) mit Beauville Z N.O.P.; 0/0/39,37

2. Pieter Devos (BEL) mit Mom’s Toupie de la Roquw; 0/0/39,92

3. Michael Duffy (IRL) mit Cinca 3; 0/0/40,15

4. Philipp Schulze Tophoff (Havixbeck) mit Carla; 0/0/40,23 Weitere Informationen unter: www.jumpingcannes.com und www.gcglobalchampions.com Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI4*/CDI3*) vom 8. bis 11. Juni in Geesteren/NED



Großer Preis

1. Emily Turkington (IRL) mit Cornet; 0/0/41,42

2. Victor Mariano Luminatti (BRA) mit Idette, 0/0/42,18

3. Bernadro Cardoso de Resende Alves (BRA) mit El Torreo de Muze; 0/0/42,63

…

11. Caroline Müller (Rottweil) mit Jack; 0/4/45,52



Grand Prix

1. Adelinde Cornelissen (NED) mit Fleau de Baian; 72,848 Prozent

2. Camille Judet Cheret (FRA) mit Herelja Higgins; 71,283

3. Denise Nekeman (NED) mit Boston STH; 70,587

…

5. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Lord of Dance; 69,435



Grand Prix Kür

1. Denise Nekeman (NED) mit Boston STH; 75,400 Prozent

2. Naima Moreira Laliberte (CAN) mit Statesman; 74,345

3. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Lord of Dance; 73,295 Weitere Informationen unter: www.csitwente.nl Internationales Offizielles Dressurturnier (CDIO3*/CDI3*) vom 7. bis 11. Juni in Budapest/HUN



Grand Prix

1. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s D’Avie FRH; 72,543 Prozent

2. Zaneta Skowronska-Kozubik (POL) mit Romantic P; 69,696

3. Franziska Stieglmaier (Roth) mit Samurai 504; 69,522



Grand Prix Special

1. Franziska Stieglmaier (Roth) mit Samurai 504; 71,234 Prozent

2. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s D’Avie FRH; 70,000

3. Benedek Pachl (HUN) mit Donna Friederika; 68,617 Weitere Informationen unter: https://www.unikornislovarda.hu/ Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 8. bis 11. Juni in Wellington, Heckfield/GBR



Grand Prix

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Imhotep; 80,196 Prozent

2. Carl Hester (GBR) mit Fame; 76,761

3. Gareth Hughes (GBR) mit Classic Briolinca; 76,500

…

8. Kathleen Kröncke (Appen) mit Uniteds Maerchen; 69,261



Grand Prix Special

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Imhotep; 80,972 Prozent

2. Carl Hester (GBR) mit Fame; 77,596

3. Laura Tomlinson (GBR) mit DSP Rose of Bavaria; 72,702

…

11. Kathleen Kröncke (Appen) mit Uniteds Maerchen; 63,362 Weitere Informationen unter: www.wellington.co.uk