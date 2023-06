Hagen am Teutoburger Wald. Wenige Tage nach den Deutschen Meisterschaften wird auf vdem Kasselmannhof in Hagen ein Hochamt des Turniersports mit jungen Reitern der Dressur und Springen gefeiert, am Start bis nächsten Sonntag sind Jugendliche aus 23 Nationen bei den „Future Champions“ mit Nationenpreisen in allen Altersklassen – einmalig in der Welt. Vergangenes Wochenende holten sie bei den Deutschen Meisterschaften im Dressur- und Springreiten in Balve Meistertitel und Medaillen. Vor einigen Jahren standen sie bei einem anderen großen Championat auf dem Podium. Die Rede ist von den Geschwistern Semmieke und Sönke Rothenberger sowie Maurice Tebbel. Das Trio präsentierte sich in Balve in Best-Form: Gold und Silber für Semmieke bei den U25-Reitern, Silber für Sönke im Grand Prix Special und der Vizetitel bei den Springreitern für Maurice. Erste Championatserfahrungen machte dieses Trio, ebenso wie viele ihrer Kollegen und Kolleginnen im Sattel, einst bei den Future Champions auf dem Hof Kasselmann. Deutschlands einziges Nationenpreis-Turnier für den Nachwuchs läuft bis kommenden Sonntag, bis zum, 18. Juni messen sich Kinder und Jugendliche aus 23 Nationen in internationalen Dressur- und Springprüfungen für Children, Ponys, Junioren und Junge Reiter. Highlight der Woche sind die acht Nationenpreise, die in allen vier Altersklassen ausgetragen werden. Für manch einen jungen Sportler ist dies die erste Gelegenheit, seine oder ihre Nation auf internationalem Parkett zu repräsentieren. Mit einer guten Leistung in Hagen a.T.W. könnte der nächste Meilenstein schon Europameisterschaft heißen, denn die Future Champions sind auch offizielles Sichtungsturnier für die kommenden Nachwuchs-Championate. Super Message für die Jugendlichen “Future Champions ist immer mein absolutes Lieblingsturnier gewesen“, sagt schwärmerisch Semmieke Rothenberger auf die Frage, wie sehr das Turnier ihre eigene Karriere im Sattel beeinflusst habe. “Die Atmosphäre ist einzigartig — von super Böden über renommierte Richter und tolle Stewards — ich kenne das auf keinem mir bekannten Turnier der Welt so wie dort. Die Familie Kasselmann ist auch absolut pro-Pferd. Das fängt an bei den Siegerehrungen, die teilweise ohne Pferd stattfinden. Aus Sicherheitsgründen und Horsemanship ist das eine gute Sache. Nicht zu vergessen, der sensationelle Welcome-Abend. Das ist immer eine tolle Show mit einer super Message für die Jugendlichen. Für mich war Future Champions immer wie eine EM, wir hatten immer das Gefühl, dass wir auf eine Meisterschaft fahren.” In diesem Jahr ist Rothenberger als Trainerin vor Ort und hat einen Tipp für alle jungen Teilnehmer: “Genießt die Atmosphäre und saugt das Gefühl auf, dort zu sein. Bei Future Champions reiten die Top-Reiter der Zukunft, da kann man schon sehr stolz sein, auch mit dabei zu sein.” Wer auch immer diese Woche auf dem Treppchen steht, fest steht, auf den Future Champions kann man so manchen zukünftigen Deutschen Meister, Europa- oder sogar Weltmeister entdecken. Zuschauer sind herzlich willkommen an allen Tagen, der Eintritt ist frei! ClipMyHorse.TV überträgt außerdem live aus Hagen.