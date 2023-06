Warendorf. Für das Ende nächster Woche in Aachen beginnende 109. Internationale Offizielle Reit- und Fahrturnier (CHIO) von Deutschland seit 1929 steht die Dressur-Equipe fest mit drei Damen und einem Herrn. In den vorläufigen Olympia-Kader für Paris 2024 nominierte der Ausschuss drei Damen und drei Herren. Ohne Überraschungen blieben die deutschen Nominierungen der Dressur-Mannschaften für kommende Großereignisse des Reitsports wie den CHIO von Deutschland in Aachen (23. Juni bis 3. Juli) und die Olympischen Sommerspiele im nächsten Jahr in Paris. Für Aachen, das den 80. CHIO von Deutschland seit 1929 organisiert, benannte das Gremium des Deutschen Olympiadekomitees (DOKR) des nationalen Verbandes (FN) in Warendorf: CDIO 5*-Tour mit Nationenpreis: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB, Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus FRH, Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Bluetooth OLD (Reserve: Duke of Britain FRH) und Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz. Reserve: Sönke Rothenberger (Bad Homburg) und Fendi sowie Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Die zusätzliche Internationale Tour (CDI4*) reiten in der Soers: Sönke Rothenberger (Bad Homburg) auf Fendi, Matthias Alexander Rath (Kronberg) auf Thiago GS, Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain FRH, Dorothee Schneider (Framersheim) mit First Romance, Bianca Nowag-Aulenbrock (Warendorf) mit Florine OLD, Katharina Hemmer (Erwitte) mit Denoix PCH, Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Flanell und Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio. Die weiteren benannten Kader: Olympiakader: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB

Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus FRH

Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Fendi und Matchball OLD

Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Bluetooth OLD und Duke of Britain FRH

Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso OLD

Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio und DSP Quantaz

Perspektivkader:

Erfolgsorientiert/erweiterte Weltspitze: Katharina Hemmer (Erwitte) mit Denoix PCH

Bianca Nowag-Aulenbrock (Warendorf) mit Florine OLD

Matthias Rath (Kronberg) mit Thiago GS und Destacado FRH

Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus und First Romance

Carina Scholz (Sassenberg) mit Soiree d’Amour Perspektivisch: Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Ferrero D

Helen Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH

Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch

Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Flanell und Farrington

Selina Söder (Aubenhausen) mit Zaire-E

Alina Schrader (Celle) mit Paola OLD

Thomas Trischberger (Lenggries) mit Liverpool