Hagen a.T.W. Der Preis der Nationen in der Klasse Children in der Dressur ging beim größten Nachwuchs-Turnier der Welt „Future Champions“ in Hagen a.T.W. an die deutsche Vertreteung, ebenfalls bei den Ponyreitern, doch bei Junioren-Springreitern wurde die irische Hymne gespielt. Nur drei Teams traten am Freitagmorgen im Dressur-Nationenpreis der Children an, aber das tat der Qualität der jungen Talente keinen Abbruch. Nachwuchs-Kader Mitglied Lilly Marie Heins (Sandbostel) und ihre Hannoveraner Stute Skyline waren heute nicht zu schlagen, 81.100 Prozent lautete das Ergebnis. Teamkollegin Vivianne Mercker (München) auf Djamalla holte mit 72.850 Prozent den dritten Platz. Dazwischen schob sich die für Ungarn startende Einzelreiterin Orsolya Anna Czérna mit Felix (73.625). Mit dieser Leistung holte die deutsche Equipe wie auch im Vorjahr Gold vor Frankreich und Tschechien. Die deutschen Ponyreiter machten es ihren Kolleginnen nach: Das Team um Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) und Tovdal's Golden Future Imperial, Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus Nrw und Hubertus Stallmeister (Hamburg) auf Adriano B belegte nicht nur in der Einzelwertung die ersten drei Plätze mit erstklassigen Wertnoten über 73 Prozent, sondern holte auch Gold in der Teamwertung für den Nationenpreis. Silber ging an die niederländische Equipe, knapp dahinter ritt Frankreich auf den Bronzerang. Die irische Nationalhymne jedoch erklang am Abend im Springstadion. Eoin Brennan und Eskola M, Timmy Brennan mit Diadema Della Caccia, Tom Wachman auf Cathalina S und Coen Williams mit Conthanja zeigten drei fehlerfreie Runden im ersten Umlauf und legten damit die Weichen für den Sieg im CDIOJ Nationenpreis der Junioren. Mit insgesamt acht Fehlerpunkten aus dem zweiten Umlauf war den Iren der Sieg nicht mehr zu nehmen. Platz zwei und drei gingen an Deutschland und die Niederlande. Chef d’Equipe James Kernan stand die Freude im Gesicht — Generalprobe geglückt vor den Europameisterschaften der Junioren: "Ich bin sehr stolz, es sind vier fantastische Reiter mit vier sehr guten Pferden, und es ist großartig, mit einem siegreichen Nationenpreis-Team zu den Europameisterschaften zu fahren. Es ist das erste Mal, dass Tom Wachman in diesem Jahr in der Equipe geritten ist, daher war es toll, dass er zwei fehlerfreie Runden bringen konnte.” Die Future Champions sei fester Bestandteil seiner Championats-Vorbereitung, sagt Kernan: “Es ist mein Lieblings-Turnier von allen Shows, die ich besuche. Ich komme seit sechs Jahren hierher und ich liebe es. Die Gastfreundschaft, das Stadium und die Parcours sind fantastisch. Die Linienführungen von Klaus-Wilhelm Holle und Olaf Herrmann sind brillant. Wenn man hier gut abschneidet, ist man bereit für die Europameisterschaften.” Die Future Champions bieten auch am Samstag und Sonntag Spannung und Sport im Dressurviereck und im Springstadion. Zuschauer sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei! ClipMyHorse.TV überträgt außerdem live aus Hagen. Ergebnisse im Überblick Prf D41 - Rosalind Oatley presents - CDIOCh Nations Cup Team International 1) Germany 153.950 2) France 142.900 3) Czech Republic 141.725 Prf D42 - Rosalind Oatley presents - CDIOCh Individual Ranking 1) Lilly Marie Heins, GER – Skyline 81.100% 2) Orsolya Anna Czérna, HUN – Felix 73.625% 3) Vivianne Mercker, GER – Djamalla 72.850% 4) Paola Callet, FRA – Quickly des Paluds 72.050% 5) Madlin Tillmann, GER – Lebensfreude 71.825% 6) Anna Marie Krizova, CZE – Diamantina 70.925% Prf D35 - Liselott u. Klaus Rheinberger Stiftung presents - CDIOP Nations Cup Team International 1) Germany 220.286 2) Netherlands 206.715 3) France 203.571 4) Denmark 136.762 5) Belgium 134.523 6) Italy 122.095 Prf D36 - Liselott u. Klaus Rheinberger Stiftung presents - CDIOP Individual Ranking 1) Mia Allegra Lohe, GER – Tovdals Golden Future Imperial 73.572% 2) Lilly Marie Collin, GER – Cosmo Callidus Nrw 73.476% 3) Hubertus Stallmeister, GER – Adriano B 73.238% 4) Virginia Spönle, ITA – Coer Noble 70.857% 5) Anna Munkebo, DEN – Lyngdal's Mira Puella 70.762% 6) Feline Niessen, NED – Diamond Blue 69.810% Prf S04 - Worldpeople Personalmanagement presents - CSIOJ Individual Competition 1) Emma Bachl, GER – Classic White 2 0/72.99, 2) Tjade Carstensen, GER – Capricioso VA 0/73.66 3) Romy Rosalie Tietje, GER – Cascadino 0/75.78 4) Eva Kunkel, GER – DSP Anpowikapi 0/77.83 5) Mathies Rüder, GER – For Freedom Ekt 4/69.07 6) Carl-Hugo Westergren, SWE – Dagada des Grevis 4/71.68 Prf S03 - Worldpeople Personalmanagement presents - CSIOJ FEI JUMPING NATIONS CUP YOUTH JUNIORS Team 1) Ireland (0)-(8)/225.25-8 2) Germany (0)-(12)/223.06-12 3) Netherlands (0)-(12)/226.52-12 4) Belgium (5)-(25)/232.90-30 5) Poland (4)-(29)/231.45-33 Future Champions im Detail