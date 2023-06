Hagen a.T.W. Irlands Nachwuchs-Springreiter sind bei „Future Champions“ auf dem Kasselmannhof nicht zu bremsen - bisher bereits drei Erfolge. Vierter und letzter Nationenpreis im Springparcours ist der Teamwettbewerb für die U25-Reiter. Auf die Nationenpreise der Pony Reiter und Children im Dressurviereck folgten die Nationenpreise in diesen Altersklassen im Parcours. Den Sieg im CSIOP FEI Jumping Nations Cup Youth Ponies holten sich – wieder einmal – die Nachwuchsreiter aus Irland. Gary Marschalls Team bestehend aus Kian Dore auf Sparkling Lackaghmore Joey, Senan Reape und Nora, Paddy Reape und Fernando und James Derwin auf Rincoola Babog leistete sich nur einen einzigen Abwurf in beiden Umläufen und trug damit zur Erfolgsserie der Reiter mit dem ‘Shamrock’ bei. Dahinter reihten sich die schwedischen und niederländischen Pony Reiter ein, Deutschland musste sich mit dem vierten Platz begnügen. Aller guten Dinge sind drei könnte das Motto der Iren sein, denn die irischen Reiter und Reiterinnen machten ein paar Stunden später in der Altersklasse der Children den Nationenpreis-Hattrick komplett. Fehlerfreiheit im zweiten Umlauf gab es hier nur in der irischen Mannschaft, in allen anderen Teams hatte jeder Starter mindestens einen Abwurf oder Zeitfehler. Das galt auch für die deutsche Equipe, die im ersten Umlauf (nach Abzug des Streichergebnisses) noch nahezu punktgleich mit den Iren waren. So wurde es für Jolie Marie Kühner (Dialo), Maximiliane Fimpel (Cartagena), Luise Konle (Dressed for Success) und Colin Sorg (Casillas) Platz drei hinter dem Team aus den Niederlanden. Um 19:30 Uhr an diesem Sonntag steht noch der letzte Nationenpreis im Springen auf dem Programm: der CSIOY FEI Nations Cup Youth der Generation U21 wird unter Flutlicht ausgetragen. Vier Teams sind am Start, Deutschland, Belgien, Irland und die Niederlande. Chef d’Equipe James Kernan aus Irland ließ schon verkünden, dass er gerne wieder zum Pressegespräch kommt. Top Leistung von Lilly Marie Heins Im Dressurviereck standen die Küren der Junioren und Jungen Reiter sowie das CDIO Einzelfinale der Children auf dem Programm. Bei den Children zeigte Lilly Marie Heins auch diesmal wieder eine absolute Spitzenleistung. Ihre Vorstellung auf der Spoercken Tochter Skyline wurde von der internationalen Jury mit 83.338 Prozent bewertet, fast acht Prozentpunkte mehr als die Zweit- und Drittplatzierten Vivianne Mercker auf Djamalla und Orsolya Anna Czérna (HUN) auf Felix. Ein super Ergebnis, das auch die deutsche Bundestrainerin Caroline Roost strahlen ließ: “Lilly hat es verstanden, mit einer ganz souveränen Art und viel Überblick im Viereck und vor allem mit viel Gefühl ihr Pferd vorzustellen, und das ist erneut ganz herausragend gelungen.” Die Nachwuchs-Bundestrainerin schaut zwischendurch mal auch gerne ins Springstadion: “Der Springplatz ist nah, wir können nebenbei Springen gucken und mit den anderen deutschen Reitern mitfiebern. Es ist für jeden etwas ganz Besonderes, hier einmal die Hymne hören zu dürfen. Das ist ein Gänsehaut-Moment. Auf alle Fälle wird man hier infiziert für den Pferdesport. Die Familien stehen dahinter und alle haben ein großartiges Wochenende. Die Gastfreundschaft der Familie Kasselmann, das ist immer was ganz Besonderes.“