Hagen a.T.W. Der letzte Nationen-Preis bei Future Champions in Hagen auf dem Kasselmannhof endete mit einem deutschen Erfolg der Abteilung Junge Reiter. Das Turnier soll weiterhin fester Bestandteil der Turnierserien auf dem Borgberg bleiben.

Der letzte Jugend-Nationenpreis am Samstagabend unter Flutlicht war eine wunderbare Zusammenfassung von allem, was das internationale Nachwuchs-Event Future Champions auf dem Hof Kasselmann ausmacht: Spitzenleistungen von Pferd und Reiter, Hochspannung bis zur letzten Sekunde, Teamgeist, Passion für den Pferdesport und viele, viele junge Talente im Sattel.

Vier Nationen traten im CSIOY FEI Jumping Nations Cup Youth Young Riders, präsentiert von DEFENDER an. Die deutsche Equipe bestehend aus Johanna Beckmann (Cheenok), Marie Flick (Ciro), Lea-Sophie Gut (Canturia) und Mick Haunhorst (Cirano) ging mit einem hauchdünnen Vorsprung in den zweiten Umlauf. Die Frage lag in der Luft: Würden sich die dominanten Iren einen vierten Nationenpreis-Sieg sichern, oder würden die belgischen oder niederländischen Nachbarn am Ende vorne liegen? Erst der letzte Ritt von Lea Sophia Gut (Biberach) und Canturia brachte die Entscheidung. Das Paar musste eine fehlerfreie Runde zeigen, sonst wäre es zu einem Stechen mit Belgien gekommen. Der Druck war groß, auch die Zuschauer rings um das Stadion am Borgberg hielten den Atem an. Doch die 21jährige Amazone behielt die Nerven, ihre Holsteiner Stute leistete sich keinen Abwurf, der Nationenpreis der Jungen Reiter ging an Deutschland vor Belgien und Irland.

Heimsieg für Flick und Haunhorst

Für Teamreiterin Marie Flick spielte der Sieg noch eine zweite besondere Bedeutung. Die 19jährige trainiert bei ihrem Teamkollegen Mick Haunhorst in Hagen am Teutoburger Wald und beginnt in Kürze eine Ausbildung im Veranstalterbüro Horses and Dreams Entertainment GmbH auf dem Hof Kasselmann. Was für ein Einstand zur großen Freude ihrer neuen Arbeitskolleginnen und -kollegen! “Es war natürlich mega, den Nationenpreis mit der Mannschaft zu gewinnen, damit haben wir nicht gerechnet. Es sind so viele Deutsche hier, die nach den Runden und der Siegerehrung gejubelt haben, und dann natürlich das Kasselmann-Team! Es hat Spaß gemacht, gestern Abend zu reiten,” freute sich Flick. “Für Mick und mich ist es das erste Jahr bei den Jungen Reitern und es war auch das erste Mal unter Flutlicht. Lea-Sophie und Johanna sind schon länger im Junge Reiter Lager und es sind beides super starke Reiter.”

Teams aus Amerika und Australien

Hausherr Ullrich Kasselmann zog ein zufriedenes Fazit von Deutschlands einziger Jugend-Nationenpreis-Veranstaltung, die seit Jahren auf seinem Gelände veranstaltet wird: “Wir haben wetterbedingt eine wunderbare Veranstaltung gehabt, aber es war auch ein absolutes sportliches Highlight, was die jungen Leute hier abgeliefert haben. Die Internationalität, dass zum Beispiel auch Teams aus Amerika und Australien angereist sind, zeigt, dass wir mit den Future Champions weiterhin auf dem richtigen Weg sind. Die Begeisterung ist auch bei den Eltern immens groß, und sie wollen die Veranstaltung auch zukünftig unterstützen.”

Dem für die USA startenden Ansgar Holtgers Jr und Chanyon gelang am Sonntagnachmittag die einzige fehlerfreie Runde im ersten Umlauf des Grand Prix der Jungen Reiter, gleichzeitig sechste Wertungsprüfung der BEMER Young Riders Tour Springserie. Das bedeutete den Sieg in der Abschlussprüfung des fünfttägigen Turniers. Fast 300 Reiterinnen und Reiter aus 21 Nationen und 400 Pferde nahmen an den Future Champions 2023 teil. Das Datum für das kommende Jahr steht bereits: 11. bis 16. Juni 2024

Ergebnisse im Überblick

Prf S09 - DEFENDER presents - CSIOY FEI JUMPING NATIONS CUP YOUTH YOUNG RIDERS Team

1) Germany (10)-(4)/213.62-14

2) Belgium (11)-(4)/217.44-15

3) Ireland (16)-(12)/226.71-28

4) Netherlands (12)-(23)/225.89-35

Prf S11 - BEMER Young Riders Tour - FEI GRAND PRIX. YOUNG RIDERS with Jump-Off

1) Ansgar Holtgers Jr, USA – Chanyon 0/75.67

2) Henry Munsberg, GER – Nola Van St Maarten 4/74.39

3) Johanna Beckmann, GER – Emelie van de Mirania Stam 4/75.47,

4) Marie Flick, GER – DSP Charlott 4/77.63

5) Max Wachman, IRL – Donegal 4/79.14

6) Oliver Pisarik, CZE – Centoulago 4/80.41

Prf D33 - Liselott u. Klaus Rheinberger Stiftung presents - CDIOY Freestyle Final

1) Jana Lang, GER – Baron 83.500%

2) Christian Simonson, USA – Son Of A Lady 79.167%

3) Sophia Ludvigsen, DEN – Blue Hors Elliott 78.850%

4) Lucie-Anouk Baumgürtel, GER – Zinq Ferati FH 77.959%

5) Frederikke Gram Jacobsen, DEN – Ryvangs Zafina 76.959%

6) Erin Nichols, USA – Elian Royale 74.158%

Alle Starter & Ergebnisse 2023