Münster. Trotz des Schlüsselbeinbruchs beim Geländeritt der Vielseitigkeits-Meisterschaft hat Ingrid Klimke ihren Start im deutschen Dressur-Team beim kommenden CHIO von Deutschland in Aachen nicht aufgegeben.

Man könnte ihr einiges nachsagen, eines nicht: Dass Ingrid Klimke (55) nicht hart genug wäre gegen sich selbst. An Verletzungen hat sie nämlich bereits einiges hinter sich. Zum Beispiel musste die zweimalige Team-Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit auf einen Start bei Olympia 2021 in Tokio verzichten, da sie einige Wochen davor bei einem Turnier in Polen mit einem jungen Pferd auf dem Geländekurs gestürzt war, sich eine Brustkorbverletzung zuzog und operiert werden musste.

Nun stürzte die zweimalige Team-Olympiasiegerin, zweimalige Mannschafts-Weltmeisterin und sechsmalige Europameisterin, davon zweimal in der Einzelkonkurrenz, am letzten Samstag bei der deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen auf dem Geländekurs mit der Westfälischen Stute EQUISTRO`s Siena just do it. Sie erlitt einen Schlüsselbeinbruch, der in Warendorf operiert wurde.

Nach drei Tagen Ruhe beginnt sie an diesem Donnerstag bereits wieder das Training mit dem Hengst Franziskus, mit dem die Reitmeisterin in die deutsche Dressur-Equipe für den CHIO von Deutschland (23. Juni bis 2. Juli) nominiert worden ist. Die Wettbewerbe der Frackträger im Nationen-Preis beginnen mit dem Grand Prix am 29. Juni.