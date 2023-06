Neben der Berichterstattung in den gedruckten Medien über das weltgrößte Turniersportereignis - CHIO von Deutschland - in Aachen vom 23. Juni bis 2. Juli in der Soers senden auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten Deutschlands live oder in Zusammenfassungen. Anbei die Sendezeiten: TV-Zeiten CHIO von Deutschland in Aachen 2023: Dienstag, 27. Juni 2023 20.15 – 21.45 Uhr

WDR LIVE: Eröffnungsfeier Mittwoch, 28. Juni 2023 20.15 – 21.45 Uhr

WDR LIVE: Springreiten „Turkish Airlines-Preis von Europa“ Donnerstag, 29. Juni 2023 20.15 – 22.40 Uhr

WDR LIVE: Springreiten „Mercedes-Benz Nationenpreis“ Freitag, 30. Juni 2023 14.15 – 17.00 Uhr

WDR LIVE: Springreiten „RWE Preis von Nordrhein-Westfalen“ und „Feinkost Käfer-Preis“ Samstag, 1. Juli 2023 11.00 – 13.00 Uhr

WDR LIVE: Vielseitigkeit „SAP-Cup“ 15.15 – 17.15 Uhr

WDR LIVE: Springreiten „Allianz-Preis“ Außerdem: Zusammenfassung Dressur Grand Prix Spécial „MEGGLE-Preis“ und Zusammenfassung „Preis der schwartz Gruppe“, Marathonprüfung für Vierspänner



Sonntag, 2. Juli 2023 11.00 – 13.00 Uhr

WDR LIVE: Dressur Grand Prix Kür „Deutsche Bank Preis“ 13.55 – 15:45 Uhr

WDR LIVE: Springreiten 1. Umlauf „Rolex Grand Prix“ 16:15 – 17:00 Uhr

ZDF LIVE: Springreiten 2. Umlauf „Rolex Grand Prix“ 17:05 – 17:25 Uhr

ZDF LIVE: Stechen „Rolex Grand Prix“ 19.30 – 20.00 Uhr

WDR: Abschied der Nationen