Berlin/Münster. Vor Jahrzehnten und ohne Fernsehen wurden in den Familien noch Märchen vorgelesen oder erzählt. Märchenerzählen ist wie aus der Zeit gefallen. Doch es gibt ihn noch, den Märchenerzähler, der Sport schlüpfte in diese Rolle, und er erzählt ausschließlich die wahren Märchen, die oft gar nicht hätten erfunden werden können. Wie nun in Berlin bei den Special Olympics World Games, wo zwei Mädchen aus dem armen Haiti im Reitsport je eine Medaille gewannen, auf einem Pferd, das sie früher nicht kannten. Gefunden hatte den Wallach, und ihnen zur Verfügung gestellt, der international renommierte Pferdemann Ulli Kasselmann (Hagen a.T.W.). Trainiert werden konnte nur relativ kurz in der Westfälischen Reitschule in Münster, wie ein für das ZDF-Sportstudio aufgenommener Beitrag belegt. Das Glück des Lebens ist tatsächlich manchmal ein Pferd... KLICK zum ZDF-Video