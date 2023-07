Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: CHIO von Deutschland in Aachen mit Nationenpreisen in Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Fahren (CDIO5*, CSIO5*, CCIO-NC4*-S, CAIO) vom 23. Juni bis 2. Juli Nationenpreis Dressur

1. Deutschland (Isabell Werth (Rheinberg), Frederic Wandres (Hagen), Sönke Rothenberger (Bad Homburg) und Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen)); 468,285

2. Dänemark; 460,097

3. Großbritannien; 459,756

Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 82,304 Prozent

2. Charlotte Dujardin (GBR) mit Imhotep; 79,782

3. Charlotte Fry (GBR) mit Everdale; 78,913

Grand Prix Special

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 81,021

2. Charlotte Dujardin (GBR) mit Imhotep; 80,787

3. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zepter; 80,340

Grand Prix Kür

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 90,820

2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zepter; 88,730

3. Charlotte Dujardin (GBR) mit Imhotep; 88,415

Grand Prix CDI4*

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain FRH; 76,935

2. Charlotte Fry (GBR) mit Lars van de Hoenderheide; 75,196

3. Daniel Bachmann (DEN) mit Vayron; 75,131

Grand Prix Special CDI4*

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain FRH; 75,894

2. Charlotte Fry (GBR) mit Lars van de Hoenderheide; 75,128

3. Katharina Hemmer (Erwitte) mit Denoix PCH; 73,957

Grand Prix Kür CDI4*

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 84,590

2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 82,855

3. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Matchball OLD; 78,250

Young Reiter Individual

1. Annabella Pidgley (GBR) mit Espe; 74,441

2. Hedda Thunberg (SWE) mit Diva; 71,059

3. Erin Nichols (USA) mit Elian Royale; 71,029

4. Anna Derlien (Pattensen) mit Holly Golightly 20; 70,882

Young Reiter Kür

1. Annabella Pidgley (GBR) mit Espe; 78,620

2. Alexander Yde Helgstrand (DEN) mit Belantis; 77,735

3. Christian Simonson (USA) mit Son of a Lady; 75,660

…

5. Moritz Treffinger (Oberderdingen) mit Treffinger’s Francis Royal; 74,285

Nationenpreis Springen

1. Schweiz; 4 Punkte

2. Großbritannien; 8/225,53

3. Belgien; 8/225,66

…

5. Deutschland (Jana Wargers (Emsdetten), Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen), Mario Stevens (Molbergen) und Marcus Ehning (Borken)); 12

Großer Preis

1. Marcus Ehning (Borken) mit Stargold; 0/0/0/45,12

2. Daniel Deußer (Deutschland) mit Killer Queen VDM; 0/0/0/45,73

3. Philipp Weißhaupt (Riesenbeck) mit Zineday; 0/0/4/43,36

Finale U25 Spingpokal

1. Teike Carstensen (Sollwitt) mit Greece 5; 0/0/39,80

2. Sönke Fallenberg (Ennigerloh) mit Chakira TF NRW; 0/0/40,84

3. Pia-Luise Baur (Baltmannsweiler) mit Iscayo; 0/0/43,63

Nationenpreis Vielseitigkeit

1. Deutschland (Michael Jung (Horb), Christoph Wahler (Bad Bevensen), Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) und Sandra Auffarth (Ganderkesee)); 104,9

2. USA; 108,2

3. Großbritannien; 136,6

Einzelwertung CCIO-NC4*-S

1. Yasmin Ingham (GBR) mit Banzai du Loir; 27,1 (Dressur 23,5/Springen 2/Gelände 1,6)

2. Michael Jung (Horb) mit fischerChipmunk FRH; 27,2 (24,4/0/2,8)

3. Tamra Smith (USA) mit Mai Baum; 33,7 (26,9/4/2,8)

Nationenpreis Fahren

1. Niederlande; 314,33

2. Deutschland (Michael Brauchle (Aalen), Mareike Harm (Negernbötel) und Georg von Stein (Modaudal)); 322,86

3. Belgien; 344,64

Einzelwertung CAIO

1. Boyd Exell (AUS); 152,35 (Dressur 38,92/ Marathon 106,46/Kegelfahren 6,97)

2. Ijsbrand Cahrdon (NED); 154,63 (42,38/112,25/0)

3. Mareike Harm (Negernbötel); 163,26 (49,11/113,70/0,45) Weitere Informationen unter: www.chioaachen.de Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 29. Juni bis 02. Juli in Ebreichsdorf/AUT

Nationenpreis

1. Niederlande; 12 Punkte

2. Ukraine; 13

3. Schweiz; 16

…

7. Deutschland (Harm Lahde (Königslutter am Elm), Johannes Ehning (Stadtlohn), Sophie Hinners (Pfungstadt) und Michael Kölz (Leisnig)); 28

Großer Preis

1. Henk Frederiks (NED) mit Impian D; 0/0/50,17

2. Alisa Danilova (URR) mit Cossinelle; 0/0/50,39

3. Michol Del Signore (ITA) mit Irish Coffee; 0/0/52,09

…

6. Michael Kölz (Leisnig) mit Cellato; 0/8/46,56

Grand Prix U25

1. Emile Baurand (München) mit Champ; 0/0/42,42

2. Emelie Pieper (Arnsberg) mit Fassida Va-H; 0/0/43,07

3. Alexandra Linda Hornakova (SVK) mit Flower Z; 0/0/46,26 Weitere Informationen unter: www.csio-austria.com Internationales Springturnier (CSI5* - GCT/GCL) vom 29. Juni bis 01. Juli in Monte Carlo/MON

Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Donatello d’Auge; 0/0/36,54

2. Harrie Smolders (NED) mit Monaco N.O.P.; 0/0/37,81

3. Ioli Mytilineou (GRE) mit Levis de Muze; 0/0/40,17

…

15. Patrick Stühlmeyer (Steinfeld) mit Drako de Maugre; 8/67,90 Weitere Informationen unter: www.jumping-monaco.com und www.gcglobalchampions.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25/Y/J/Ch) vom 28. Juni bis 02. Juli in Grote Brogel/BEL

Grand Prix

1. Svenja Kämper-Meyer (Nottuln) mit Amanyara M FRH; 70,022 Prozent

2. Kristin Biermann (Essen) mit Queensland 20; 69,848

3. Jeroen Devroe (BEL) mit Fiderprincess; 69,217

Grand Prix Special

1. Jeroen Devroe (BEL) mit Fiderprincess; 70,404

2. Svenja Kämper-Meyer (Nottuln) mit Amanyara M FRH; 70,170

3. Joanna Robinson (FIN) mit Gamouraline; 69,808

Grand Prix U25

1. Caecilia Lienert (Mülheim a.d. Ruhr) mit Dutchman; 68,718

2. Benjamin Ebeling (USA) mit Status Royal OLD; 68,675

3. Pedro Garrido (POR) mit Jockey; 61,282

Team Test Junge Reiter

1. Emma Caecilia Lienert (Mülheim a.d. Ruhr) mit Expess; 70,392

2. Emma Caecilia Lienert mit Interndro a van de Nachtegaele; 67,990

3. Antonia Richter (HUN) mit Fior da Liso; 66,568

Individual Junge Reiter

1. Emma Caecilia Lienert (Mülheim a.d. Ruhr) mit Expess; 70,686

2. Antonia Richter (HUN) mit Fior da Liso; 66,618

3. Emma Caecilia Lienert mit Interndro a van de Nachtegaele; 66,373

Kür Junge Reiter

1. Emma Caecilia Lienert mit Interndro a van de Nachtegaele; 70,042

2. Jamie-Lee Lange (LUX) mit Bardolino 39; 69,400

3. Thieu Scheys (BEL) mit www.Texel; 67,400

Team Test Junioren

1. Liezel Everars (BEL) mit Vigo Gold Na; 70,808

2. Malin Kampp (Künzelsau) mit Daddy’s Golden Boy; 69,394

3. Martha Raupach (Damme) mit Jack Sparrow; 68,687

Individual Junioren

1. Liezel Everars (BEL) mit Vigo Gold Na; 69,706

2. Martha Raupach (Damme) mit Jack Sparrow; 66,961

3. Lisa Caroline Karhy Alessandra Bartz (ITA) mit Delgado; 66,716

Kür Junioren

1. Liezel Everars (BEL) mit Vigo Gold Na; 73,900

2. Jamie van Egdom (NED) mit Jeweldale Pitme; 71,858

3. Maddy Dijkshoorn (NED) mit Querello; 71,142

4. Martha Raupach (Damme) mit Jack Sparrow; 71,133

CPEDI3* Team

1. Deutschland (Regine Mispelkamp (Geldern), Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück), Martina Benzinger (Rudolstadt) und Melanie Wienand (Osnabrück)); 443,371 Punkte

2. Frankreich; 407,993

3. Japan; 378,277

Grade I Grand Prix A

1. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 72,778

Keine weiteren TN

Grade I Grand Prix B

1. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 74,931

Grade I Grand Prix Kür

1. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 76,767

Grade II Grand Prix A

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Horse24 Dooloop; 73,851

2. Soshi Yoshigoe (JPN) mit Javyro; 63,334

3. Fernando Figueroa (MEX) mit Sexy Revolver; 59,483

Grade II Grand Prix B

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Horse24 Dooloop; 73,778

2. Soshi Yoshigoe (JPN) mit Javyro; 65,611

3. Fernando Figueroa (MEX) mit Sexy Revolver; 58,611

Grade II Grand Kür

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Horse24 Dooloop; 78,900

2. Soshi Yoshigoe (JPN) mit Javyro; 68,555

Grade III Grand Prix A

1. Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy; 73,278

2. Adib el Sarakby (FRA) mit Life’s good Astola; 67,944

3. Sho Inaba (JPN) mit Huzette BH; 65,444

Grade III Grand Prix B

1. Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy; 72,500

2. Adib el Sarakby (FRA) mit Life’s good Astola; 67,389

3. Emma Vercammen (BEL) mit Enzo Leco; 64,833

Grade III Grand Kür

1. Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy; 76,489

2. Adib el Sarakby (FRA) mit Life’s good Astola; 71,511

3. Emma Vercammen (BEL) mit Enzo Leco; 69,189

Grade IV Grand Prix A

1. Philippa Johnson-Dwyer (RSA) mit Just in Time; 69,583

2. Frank Hasselberg (Wettenberg) mit Danny 253; 67,963

3. Frank Hasselberg (Wettenberg) mit Zumstein; 67,454

Grade IV Grand Prix B

1. Frank Hasselberg (Wettenberg) mit Zumstein; 71,171

2. Philippa Johnson-Dwyer (RSA) mit Just in Time; 69,505

3. Frank Hasselberg (Wettenberg) mit Danny 253; 69,415

Grade IV Grand Kür

1. Jose Letartre (FRA) mit Hamilton; 71,208

2. Frank Hasselberg (Wettenberg) mit Zumstein; 71,208

3. Philippa Johnson-Dwyer (RSA) mit Just in Time; 71,042

Grade V Grand Prix A

1. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; 73,077

2. Isabell Nowak (Apelern) mit Siracusa OLD; 72,479

3. Sarah Slattery (IRL) mit Savona; 69,231

Grade V Grand Prix B

1. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; 74,956

2. Isabell Nowak (Apelern) mit Siracusa OLD; 72,061

3. Lisa Cez (FRA) mit Stallone de Hus; 70,000

Grade V Grand Kür

1. Isabell Nowak (Apelern) mit Siracusa OLD; 77,475

2. Lisa Cez (FRA) mit Stallone de Hus; 73,275

3. Sarah Slattery (IRL) mit Savona; 72,900 Weitere Informationen unter: www.breugelhoevemm.be Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro) vom 28. Juni bis 02. Juli in Maarsbergen/NED

CCI3*-S

1. Konstantin Harting (Königswinter) mit Caspara 6; 27,3 (Dressur 23,3/Springen 0/Gelände 4)

2. Puck Buijnsters (NED) mit Image of Roses; 27,4 (27,0/0/0,4)

3. Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen) mit Cinnamon Red; 34,7 (23,9/0/10,8)

CCI2*-S

1. Simone Vinther (DEN) mit Gavnholts Belle Selina; 25,9 (25,9/0/0)

2. Sophie Weening (NED) mit Kontent Vd Watermolen; 26,4 (26,04/0/0)

3. Amaury Choplain (FRA) mit Gin Tonic d’Auri; 29,1 (29,1/0/0)

…

7. Emma Hartmann (Mechernich) mit Baloucor; 32,0 (28,0/4/0)

CCI1*-Intro

1. Ornella Rietjens (BEL) mit Neko d’Au Cerfs; 31,1 (31,1/0/0)

2. Mirella Vrolijk (NED) mit Let’s Dance SF; 32,6 (32,6/0/0)

3. Johanna Voelkel-Hilbricht (Rheurdt) mit Bali 43; 33,3 (30,9/0/2,4)

CCI2*-L

1. Sophie Leube (Hamm) mit Isselhook’s Asaro; 29,7 (Dressur 29,7/Gelände 0/Springen 0)

2. Jens Hoffrogge (Dorsten) mit Araion H; 30,1 (30,1/0/0)

3. Korntawat Samran (THA) mit Billy Elmy; 32,2 (32,2/0/0) Weitere Informationen unter: www.maarsbergenhorsetrials.nl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) vom 30. Juni bis 02. Juli in Feldbach/AUT

CCI3*-S

1. Jana Aigner (AUT) mit Sunday’s Gold; 52,20 (Dressur 35,0/Gelände 13,20/Springen 4)

2. Robert Mandl (AUT) mit Chateau Gaillard; 53,00 (31,4/21,60/0)

3. Sina Siegle (Weil der Stadt) mit Borky Du Ruisseau; 65,70 (35,7/26,00/4)

CCI2*-S

1. Lea Siegl (AUT) mit Lebenstraum; 34,20 (27,0/3,20/4)

2. Charlotte Dobretsberger (AUT) mit Simsalabim MT; 38,30 (28,3/6/4)

3. Harald Siegl (AUT) mit Monroe de Hus; 42,40 (32,40/10/0)

…

11. Robert Sirch (Pähl) mit Gortglas Diamonds in the Sky; 53,80 (32,2/17,60/4) Internationales Pony-Vielseitigkeitsturnier (CCIP2-S/1-S) vom 01. bis 02. Juli in Minderhout/BEL

CCIP2-S

1. Eline de Ridder (BEL) mit Joe de la Grivardry; 30,6 (30,6/0/0)

2. Julie Geurts (BEL) mit Umelia-V; 31,8 (31,8/0/0)

3. Fleur Sterckx (BEL) mit Orchid’s Xilla; 35,1 (30,7/4,4/0)

4. Teresa Leowald (Ratingen) mit Pearl 98; 45,4 (29,4/16/0)

CCIP1-S

1. Julie Geurts (BEL) mit Kinou des Marronniers; 31,4 (27,4/4/0)

2. Sofia Zornig Sylvestersen (DEN) mit Gedsagergaards Roberto; 40,1 (32,1/8/0)

3. Femke van Roij (NED) mit Blue Moon van het Montferland; 40,5 (32,1/4/4,4) Weitere Informationen unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.