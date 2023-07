Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Europameisterschaft Dressur Children/Junioren vom 18. bis 23. Juli in Kronberg



Mannschaftswertung Junioren

Gold: Deutschland; 221,060 (Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Libertad/Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Emma FH/Rose Oatley (Lütjensee) mit Sommernacht 7/Josephine Ruppert (Wielenbach) mit Bella Donna 149)

Silber: Österreich und Dänemark; 214,243

Bronze: Großbritannien; 214,00



Team Junioren

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Sommernacht 7; 74,424 Prozent

2. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Emma FH; 73,394

3. Josephine Ruppert (Wielenbach) mit Bella Donna 149; 73,242



Individual Junioren

Gold: Rose Oatley (Lütjensee) mit Sommernacht; 78,030 Prozent

Silber: Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Libertad; 76,794

Bronze: Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Emma FH; 74,088

…

7. Josephine Ruppert (Wielenbach) mit Bella Donna 149; 73,853



Kür Junioren

Gold: Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Libertad; 82,665 Prozent

Silber Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Emma FH; 79,165

Bronze: Myles Graham (GBR) mit Nibeley Union Hit; 77,885

4. Rose Oatley (Lütjensee) mit Sommernacht 7; 77,185



Mannschaftswertung Children

Gold: Deutschland; 248,035 (Therese Billig (Taucha) mit Faro Shen/Marie Bernhard (Iggingen) mit For Rock G/Vivianne Mercker (München) mit Djamalla/Lilly Marie Heins (Sandbostel) mit Skyline)

Silber: Schweden; 233,559

Bronze: Spanien; 228,851



Team Children

1. Vivianne Mercker (München) mit Djamalla; 83,859 Prozent

2. Therese Billig (Taucha) mit Faro Shen; 82,842

3. Marie Bernhard (Iggingen) mit For Rock G; 81,334



Individual Children

Gold: Marie Bernhard (Iggingen) mit For Rock G; 83,195 Prozent

Silber: Therese Billig (Taucha) mit Faro Shen; 80,797

Bronze: Lal Mira Gürgen (TUR) mit Lowland; 79,364

4. Vivianne Mercker (München) mit Djamalla; 79,130 Weitere Informationen unter https://schafhof-connects.com Deutsche U25-Meisterschaft Springen vom 20. bis 23. Juli in Riesenbeck



Deutsche Meisterschaft U25 Springen

Gold: Mylen Kruse (Badbergen) mit Catch Me P; 3,86

Silber: Mia-Charlotte Becker (Sendenhorst) mit Beryl Des Pres; 4

Bronze: Teike Carstensen (Sollwitt) mit Greece; 5,13

Grand Prix 5*

1. Harrie Smolders (NED) mit Uricas v.d. Kattevennen; 0/0/45,56

2. Max Kühner (AUT) Elektric Blue P; 0/0/46,17

3. Daniel Deußer (Reijmenam) Killer Queen VDM; 0/0/46,60



Grand Prix 3*

1. Katrin Eckermann (Sassenberg) mit Chao Lee; 0/0/50,67

2. Nicolas Pizarro (MEX) mit Atlantica u Soleil Z; 0/4/45,89

3. Zazou Hoffman (USA) mit Bloom du Plessis; 0/8/44,06 Weitere Informationen unter https://riesenbeck-international.com/ Bundeswettkampf der Vielseitigkeitsreiter vom 20. bis 23. Juli in Schwaiganger



Mannschaftswertung

1. Baden-Württemberg; 117,4 (Sven Lux (Horb-Talheim) mit Quantum 22/Nele Mader (Trochtelfingen) mit Joliemara TH/Katharina Woodland (Gerlingen) mit Ebony I/Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal) mit Callisto R)

2. Bayern; 126,9 (Charlotte Whittaker (Ampfing) mit Isa/Petra Glinski (München) mit Quaentchen 2/Annabel Kurth (Coburg) mit Captain Morgan S/Amelie Reisacher (Memmingen) mit Tissot)

3. Sachsen; 1133,1 (Anja Schöniger (Lengenfeld) mit Wyonetta/Paulina Borowitza (Panitzsch) mit Royal favorite 2/Christina Schöniger (Lengenfeld) mit Schoensgreen Chirac)



CCI3*-S

1. Anna Haag (Nördlingen) mit Little Caterpillar; 36,9 (Dressur 29,3/Springen 0/Gelände 7,6)

2. Fabian Held (Massenhausen) mit Alisha 110; 38,4 (33,2/0/5,2)

3. Nina Schultes (Neuhütten) mit Zappelphilipp 2; 39,7 (33,3/4/2,4)



CCI2*-L

1. Ashish Limaye (IND) mit Willy Be Dun; 30,6 (Dressur 30,6/Gelände 0/Springen 0)

2. Bernd Knorr (Crailsheim) mit Hayvaras; 31,1 (31,1/0/0)

3. Lena Scheepers (Rheinberg) mit La Mum; 31,4 (31,4/0/0)



CCI1*-Intro

1. Lea Ruff (Magstadt) mit Lennard 43; 25,7 (Dressur 21,7/Gelände 0/Springen 4)

2. Daniela Czech-Ruff (Magstadt) mit Annyway 3; 27,5 (27,5/0/0)

3. Jeannette Chardon (NED) mit Kim la Sina; 27,7 (27,7/0/0) Weitere Informationen unter www.rechenstelle.de/en/agenda/2023/schwaiganger Internationales Springturnier (CSI3*) vom 20. bis 23. Juli in Samorin/SVK



Großer Preis

1. Tamas Mraz (HUN) mit Bn Silver; 0/0/42,10

2. Mathias Norheden Johansen (DEN) mit Franco 79; 0/0/44,33

3. Michol Del Signore (ITA) mit Irish Coffee; 0/0/45,77

…

15. Tobias Meyer (Löningen) mit Toys; 4/84,15 Weitere Informationen unter www.ridersanddreams.sk Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) vom 20. bis 23. Juli in Avenches/SUI



CCI3*-S

1. Evelina Bertoli (ITA) mit Fidjy des Melezes; 27,1 (Dressur 26,3/Gelände 0,8/Springen 0)

2. Maxime Livio (FRA) mit Vegas des Boursons; 33,1 (28,3/4,8/0)

3. Christopher Six (FRA) mit Undercover BHS Z; 38,8 (30,4/4,4/4)

…

16. Niklas Bschorer (Dinkelsbühl) mit Back in Time 2; 54,3 (31,1/19,2/4)



CCI2*-S

1. Christine Lang (SUI) mit Cooper; 27,2 (Dressur 27,2/Gelände 0/Springen 0)

2. Eveline Bodenmüller (SUI) mit Dark Gambier; 28,4 (26,0/2,4/0)

3. Federico Sacchetti (ITA) mit Larav Lord Tyson; 29,8 (29,4/0,4/0)

…

17. Silva Kelly (Engen) mit Passepartout 65; 41,1 (35,5/2,2/4,4) Weitere Informationen unter www.iena.ch