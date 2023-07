Donaueschingen. Auch wenn nur noch relativ wenig über sie gesprochen wird, es gibt sie noch die deutsche Riders Tour der Springreiter, nun organisierte das Reitzentrum Frese auf den Immenhöfen in Donaueschingen das vierte von insgesamt acht Turnieren der Serie und hatte einen über sich selbst erstaunten Gewinner. “Wirklich?” Erstaunt fragte das Michael Vieweg, der neue Spitzenreiter der Riders Tour nach seinem Sieg auf der 4. Etappe beim „Fest der Pferde“ im RZ-Frese auf den Immenhöfen in Donaueschingen. Der 29-jährige Michael Viehweg aus Schrobenhausen konnte dank seines ersten Platzes weitere 20 Zähler zu seinem Riders Tour Konto addieren und steht nun mit insgesamt 26 Punkten an der Spitze. Platz zwei und drei im Preis der Fürstlich Fürstenbergischen Brauerei gingen in die Schweiz: Evelyne Bussmann und Virtuoso Semilly rangierten vor Adrian Schmid auf Chicharito. Es war ein schwerer Parcours, den Parcourschef Phil Schmauder im Großen Preis der Immenhöfe gebaut hatte. Insgesamt 40 Paare traten zur Wertungsprüfung an und ausgerechnet der Sieger des Vortages hatte Pech: Hans-Dieter Dreher (Weil am Rhein) und Cous Cous verpassten den zweiten Umlauf mit vier Fehlerpunkten. Laut Reglement gehen die besten 25 Prozent in die zweite Runde und damit starteten 10 Kombinationen im zweiten Umlauf. Hochspannender zweiter Umlauf Rebecca Hotz aus Schopfheim eröffnete die zweite Runde und legte auf der Holsteiner Stute Akatie gleich eine starke, fehlerfreie Runde hin. Dominik Fuhrer (Schweiz) und Ghost zeigten, dass es noch schneller ging, kassierten jedoch einen Abwurf. Seine Landsmännin Evelyne Bussmann auf Virtuoso Semilly übernahm gleich darauf die Führung mit einer neuen Bestzeit. Der für die Schweiz startende Oberschwabe Adrian Schmid und Chicharito gingen ebenfalls Null, kamen aber nicht an Bussmanns Zeit heran. Das Schweizer Jungtalent Edouard Schmitz im Sattel des Schimmels Karel Doorman hatte zwar keine Mühe, diese Bestzeit zu unterbieten, doch ein Abwurf verhinderte eine bessere Platzierung als den fünften Rang. Michael Viehweg und Contario gingen als vorletztes Paar in den Parcours und hauten eine Hammerrunde raus: 43,11 Sekunden bedeuteten den Sieg! Beflügelter Contario “Es ist ein super Abschluss zum Wochenende, dass ich jetzt hier den Großen Preis gewinnen konnte. Ich hatte einen Reiterkollegen gefragt, was ich noch in der Kombination machen kann mit den sieben Galoppsprüngen und das habe ich dann auch gemacht,” sagte ein glücklicher Viehweg und erklärte, dass sein Contario gerade fünf Wochen Sommerpause genießen konnte. Das Fest der Pferde war sein erstes Turnier. Eine Pause, die dem österreichischen Warmblut-Hengst von Contendro I offensichtlich Flügel verlieh. Der Jungprofi mit eigener Reitanlage in Schrobenhausen, Schüler von Markus Merschformann und ehemaliger Bayernmeister der Junioren, freut sich jetzt auf die kommende Etappe der BEMER Riders Tour im Rahmen des „Turnier der Sieger“ in Münster, „dort wollte ich schon immer mal reiten!” Preis der FÜRSTLICH FÜRSTENBERGISCHE BRAUEREI GmbH & Co KG, Großer Preis der Immenhöfe - BEMER Riders Tour Wertungsprüfung, CSI2* - Int. Springprüfung mit 2 Umläufen (1.45m) 1. Michael Viehweg (GER) & Contario, 0/43.11 2. Evelyne Bussmann (SUI) & Virtuoso Semilly, 0/43.50 3. Adrian Schmid (SUI) & Chicharito, 0/46.02 4. Rebecca Hotz (SUI) & Akatie, 0/47.94 5. Edouard Schmitz (SUI) & Karel Doorman, 4/43.26 6. Dominik Fuhrer (SUI) & Ghost, 4/44.05 7. Daniel Böttcher (GER) & Obora’s Little Richard, 4/47.02 8. Günter Treiber (GER) & Cassis S, 4/47.10 9. Detlef Kaiser Jun. (GER) & Jury Bleu K, 5/58.79 Gesamtwertung BEMER Riders Tour nach vier von acht Etappen: 1. Michael Viehweg (GER), 26 Punkte 2. Patrick Stühlmeyer (GER), 20 Michael Kölz (GER), 20 Jodie Hall Mcateer (GBR), 20 5. Evelyne Bussmann, 17 Eoin McMahon (IRE), 17 Penelope Leprevost (FRA), 17 Michael Greeve (NED), 17 9. Adrian Schmid (SUI), 15 Eiken Sato (JPN), 15 Maximilian Weishaupt (GER), 15 Harry Allen (IRL),15 Die Etappen der BEMER Riders Tour 2023/24 1. Hagen a.T.W. / GER Horses & Dreams 19. – 23. April 2023 2. München-Riem /GER Pferd International 18. – 21. Mai 2023 3. Ommen / NED CSI Ommen 06. – 09. Juli 2023 4. Donaueschingen-Immenhöfe / GER Fest der Pferde 27. – 30. Juli 5. Münster / GER Turnier der Sieger 24. – 27. August 2023 6. Lier / BEL Azelhof Horse events 31. August – 03. September 2023 7. Wiener Neustadt / AUT CSI Arena Nova 05 – 08 Oktober 2023 8. Neumünster / GER VR CLASSICS – 15. – 18. Februar 2024