Warendorf. Der Springausschuss des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) hat die Paare für die Europameisterschaft im Springen nominiert. Die EM wird vom 29. August bis 3. September in Mailand/Italien ausgetragen.

Marcus Ehning (Borken) mit Stargold, André Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria, Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Zineday sollen das Team von Bundestrainer Otto Becker bei der Europameisterschaft der Springreiter in Mailand vom 29. August bis 3. September bilden.



Gerrit Nieberg (Sendenhorst) und Ben werden als fünftes Paar nach Mailand reisen und dort in der Einzelwertung an den Start gehen. Die Einzelreiter können, wie ihre Teamkollegen in allen fünf Prüfungen antreten und haben so die Möglichkeit, um die Einzelmedaillen mitzureiten.

Christian Kukuk (Riesenbeck) und Mumbai sind als erstes Reservepaar aufgestellt.



Folgende Paare sind zudem als Reservisten vorgesehen (in alphabetischer Reihenfolge): Daniel Deußer (Rijmenam/BEL) mit Killer Queen VDM, Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium, Richard Vogel mit Cepano Baloubet, Jana Wargers mit Dorette.

Die Europameisterschaft beginnt am Dienstag, 29. August, mit der Verfassungsprüfung. Es folgt das Zeitspringen am Mittwoch, 30. August. Der erste Umlauf der Mannschaftsentscheidung steht am Donnerstag, 31. August, an, die Mannschaftsmedaillen werden nach dem zweiten Umlauf am Freitag, 1. September, vergeben. Im Einzelfinale mit zwei Umläufen am Sonntag, 3. September, treten die besten 25, beziehungsweise die besten zwölf Paare über alle fünf Runden an.

Im Rahmen der EM-Nominierungen hat der Springausschuss des DOKR auch die Bundeskader im Springen aktualisiert:

Olympiakader:

Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator 2000 Z

Daniel Deußer (Rijmenam/BEL) mit Killer Queen VDM

Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium

Marcus Ehning (Borken) mit Stargold

Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai und Just be Gentle

Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Ben

André Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria

Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge und Dorette

Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Coby und Zineday

Richard Vogel (Mannheim) mit Cepano Baloubet und United Touch S

Perspektivkader (erfolgsorientiert):