Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung:

Deutsche Jugendmeisterschaft Fahren U25/U16 vom 27. bis 30. Juli in Meißenheim



Deutsche Meisterschaft U16 Einspänner Pony

Gold: Wiebke Wolters (Emsdetten); 86,49 (Dressur 47,65/Gelände 35,84/Hindernisfahren 3)

Silber: Vincent Bochnia (Marsfeld); 92,48 (62,59/29,39/0)

Bronze: Beeke Baackmann (Emsdetten); 92,84 (50,81/38,80/3,23)



Deutsche Meisterschaft U16 Zweispänner Pony

Gold: Michele Schildt (Behren-Lübchin); 70,62 (Dressur 31,60/Gelände 33,33/Hindernisfahren 5,69)

Silber: Clara Vetter (Ebersbach-Musbach); 78,25 (31,20/37,46/9,59)

Bronze: Gustav Abicht (Bad Düben); 81,46 (37,60/33,74/10,12)



Deutsche Meisterschaft U16 Einspänner Pferde

Gold: Zirfas Ruben Moron (Langen); 74,06 (Dressur 26,00/Gelände 34,06/Hindernisfahren 3)

Silber: Marvin Schildt (Behren-Lübchin); 79,91 (40,40/35,42/4,09)

Bronze: Lana Zerweck (Reilingen); 85,40 (32,40/42,67/10,33)



Deutsche Meisterschaft U25 Einspänner Pony

Gold: Philipp Stolzenberger (Sandhausen); 99,00 (Dressur 44,00/Gelände 55,0/Hindernisfahren 0)

Silber: Zoe Fajar-Hellegers (Kempen); 107,79 (49,73/57,43/0,63)

Bronze: Luisa Dietrich (Langenbrettach); 108,72 (42,27/60,45/6)



Deutsche Meisterschaft U25 Zweispänner Pony

Gold: Lea Schröder (Sehnde); 103,98 (Dressur 48,00/Gelände 55,98/Hindernisfahren 0)

Silber: Max Andrew (Schriesheim); 113,91 (48,80/60,09/5,02)

Bronze: Konrad Gerweler (Neuenkirchen); 114,99 (52,40/59,59/3)



Deutsche Meisterschaft U25 Vierspänner Pony

Gold: Ferdinand Grams (Osterburg); 131,46 (Dressur 62,93/Gelände 68,53/Hindernisfahren 0)

Silber: Michael Kolata (Schönebeck); 137,00 (54,93/73,07/9)

Bronze: Marvin Vettermann (Mühlau); 138,17 (64,00/71,17/3)



Deutsche Meisterschaft U25 Einspänner Pferde

Gold: Ciara Schubert (Ketsch); 104,66 (Dressur 49,07/Gelände 55,59/Hindernisfahren 0)

Silber: Tom Stottmeister (Bösdorf); 112,83 (47,87/64,60/0,36)

Bronze: Florian Müller (Herford); 115,92 (55,07/57,85/3)



Deutsche Meisterschaft U25 Zweispänner Pferde

Gold: Leon Eisenbarth (Weitersweiler); 135,47 (Dressur 52,80/Gelände 77,54/Hindernisfahren 5,13)

Silber: Lukas Stahl (Kleinwallstadt); 148,56 (55,07/81,54/11,95)

Bronze: Mara Hörer (Markgröningen); 148,61 (61,20/72,77/14,64)

Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/spitzensport/jugendchampionate/deutsche-jugendmeisterschaften-fahren

Deutsche Meisterschaften Distanzreiten vom 27. bis 30. Juli in Bitz

Gold: Mareike Messner (Nürtingen) mit Nabeel Ibn Prospekt; Reitzeit: 11 Stunden/2 Minuten/46 Sekunden

Silber: Bernhard Dornsiepen (Balve) mit Bekele El Djem; 11:21:19

Bronze: Tatjana Stammen (Balve) mit Black Vision; 12:08:25

Weitere Informationen unter: www.endurance-bitz.de

Bundesnachwuchschampionat Vielseitigkeit vom 28. bis 30. Juli in Warendorf



Mannschaftswertung Pony

1. Weser-Ems; 372,8 (Cosima Nike Schmedt (Rödinghausen) mit Double Blue/Rieka Marie Gerda Schnier (Ganderkesee) mit Chefassistent/Anna Katharina Thomasmeyer (Bissendorf) mit Quatman’s Boy B)

2. Schleswig-Holstein; 365,4 (Finja Maaser (Warnau) mit Petit Rock the Moment/Leni Hansen (Süderheistedt) mit Mentano K/Clara Gretha Konopka (Hoffeld) mit From Dusk till Dawn 7/Johanna Rohde (Molfsee) mit Kentstown Little Baloo/Lukas Goertz (Schwentinental) mit Rum Key).

3. Westfalen; 358,0 (Imke Schlütter (Bocholt) mit Rathcline Dream/Clara Marie Schmitz (Greven) mit Morton D/Mayla Lynn Langer (Rhede) mit Appelschnut 3/Mathilda van Dillen (Bielefeld) mit Lichtenstein 7/Wilma Ostholt (Warendorf) mit It’s Time Out)



Einzelwertung Pony

1. Cosima Nike Schmedt (Rödinghausen) mit Double Blue; 132,5 (Dressur 365,2/Springen 36,8/Gelände 42,0/Vormustern 8,5/Theorie 10,0)

2. Clara Gretha Konopka (Hoffeld) mit From Dusk till Dawn 7; 128,1 (34,4/33,2742,5/10,078,0)

3. Mathilda van Dillen (Bielefeld) mit Liechtenstein 7; 124,7 (32,0/31,2/43,5/9,5/8,5)



Mannschaftswertung Pferde

1. Hessen; 382,1 (Carl Voigt (Neu-Anspach) mit Descasando/Jan Erik Schlaudraff (Wartenberg) mit Cecile 17/Marlene Busch (Schwalmstadt) mit La Shalla/Tessa Biermann (Twistetal) mit Le Monde 6/Antonia Madeleine Rehhausen (Wetter) mit Phillinah)

2. Schleswig-Holstein; 378,7 (Leni Elisa Weist (Süsel) mit Cassita 15/ Pia Sophie Haensel (Krumstedt) mit Ripieno/Illane Hannalisa Hein (Akeby) mit Akeby’s Quemiro Silla/ Mathilda Roskothen (Satrup) mit Congistador de la Nee/Jona Isabell Heine (Ammersbek) mit Cero Song)

3. Weser-Ems; 378,3 (Hannah Triphaus (Bippen) mit Lyjanera/Evageline Summer Jejkal (Walchum) mit Pacon/Louis Brinkmann (Dinklage) mit Duke Diamond Eye/Johanna Schumacher (Haren) mit Deep Connection K/Jona Sofie Schnier (Ganderkesee) mit Rieemaars Finnegan)



Einzelwertung Pferde

1. Jona Isabell Heine (Ammersbek) mit Cero Song; 133,0 (Dressur 36,0/Springen 30,0/Gelände 48,5/Theorie 9,0/Vormustern 9,5)

2. Louis Brinkmann (Dinklage) mit Duke’s Diamond Eye; 131,3 (34,4736,4744,0/7,0/9,5)

3. Carl Voigt (Neu-Anspach) mit Descansado; 129,7 (35,2/32,0746,0/7,0/9,5)

Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/spitzensport/jugendchampionate/bundesnachwuchschampionat-vielseitigkeit

Weltmeisterschaften Voltigieren Junge Voltigierer und Junioren und Europameisterschaften Voltigieren Senioren (CH-M-Y-V/CH-M-J-V/CH-EU-V) vom 26. bis 30. Juli in Flyinge/SWE



Mannschaftswertung

Gold: Deutschland; 8,719 (Kathrin Meyer (Hamburg) mit San Classico S/Longenführer Sonja Meyer/Jannik Heiland (Wulfsen) mit Dark Beluga FRH/Barbara Rosiny/NORKA des VV Köln-Dünwald (Gianna Ronca (Monheim)/Philip Goroncy (Drensteinfurt)/Larina Herpertz (Köln)/Mona Mertens (Korschenbroich)/Hannah Steverding (Herxheim)/Bela Lehnen (Moers) mit Calidor 10/Ines Nawroth)

Silber: Schweiz; 8,238

Bronze: Dänemark; 8,050



Senioren Damen

Gold: Kathrin Meyer (Hamburg) mit San Classico S/Longenführer Sonja Meyer; 8,516

Silber: Alina Ross (Userin) mit Baron R/Volker Ross; 8,327

Bronze: Ilona Hannich (SUI) mit Rayon de la Luz/Monika Winkler-Bischofberger; 8,265

4., Julia Sophie Wagner (Leipzig) mit Giovanni 185/Katja Wagner; 8,214



Senioren Herren

Gold: Quentin Jabet (FRA) mit Ronaldo 200/Longenführer Andrea Boe; 8,890

Silber: Theo Gardies (FRA) mit Sir Sensation/Sebastien Langlois; 8,61

Bronze: Jannik Heiland (Wulfsen) mit Dark Beluga FRH/Barbara Rosiny; 8,543

4. Thomas Brüsewitz (Köln) mit Formel 1 D.C./Alexandra Knauf; 8,514

5. Viktor Brüsewitz (Wulfsen) mit Goldjunge/Jaqueline Schönteich; 8,377



Senioren Pas-de-Deux

Gold: Eva Nagiller/Romana Hintner (AUT) mit Idefix 25/Longenführer Klaus Haidacher; 8,696

Silber: Diana Harwardt (Bernau)/Peter Künne (Berlin) mit DSP Sir Laulau/Hendrik Falk; 8,406

Bronze: Li Laffer/Ilona Hannich (SUI) mit Gitano des Mondos/Alana Sohm; 7,979



Senioren Gruppen

Gold: NORKA des VV Köln-Dünwald; (Gianna Ronca (Monheim)/Philip Goroncy (Drensteinfurt)/Larina Herpertz (Köln)/Mona Mertens (Korschenbroich)/Hannah Steverding (Herxheim)/Bela Lehnen (Moers) mit Calidor 10/Longenführer Ines Nawroth; 8,261

Silber: Schweiz mit Acardi van de Kapel/Monika Winkler-Bischofberger; 8,173

Bronze: Schweden mit Havhojs Bellpo Nero/Ronja Persson; 7,659



Junge Voltigierer Damen

Gold: Alice Layer (Brackenheim) mit Lambic van Strokappeleken/Longenführer Andrea Platz; 8,606

Silber: Averill Saunders (CAN) mit Rockemotion/Nina Vorberg; 8,417

Bronze: Anna Weidenauer (AUT) mit Chivas 14/Maria Lehrmann; 8,146

4. Annemie Szemes (Baiersdorf) mit Herby 50/Nina Vorberg; 8,927



Junge Voltigierer Herren

Gold: Philip Clement (AUT) mit Louis Bonheur/Longenführer Lena Kalcher-Prein; 8,257

Silber: Bela Lehnen (Moers) mit Formel 1 D.C./Alexandrea Knauf; 7,974

Bronze: Philip Goroncy (Drensteinfurt) mit Max/Sarah Krauss; 7,835

4. Jonathan Geib (Zweibrücken) mit Royal Flash 103/Sophie Kuhn; 7,487



Junioren Damen

Gold. Clara Ludwiczek (AUT) mit Domino/Longenführer Klaus Haidacher; 8,244

Silber: Josephine Vedel Sondergaard Nielsen (DEN) mit Tophoejs Geleto Lieto/Hanne Haagen Hansen; 8,239

Bronze: Giorgia Varisco (ITA) mit Rosenstolz 99/Laura Carnabuci; 8,044

…

5. Mia Kluge (Wentorf) mit Diavolo of Farms End/Hendrik Brühl; 7,865

…

9. Mirja Luise Krohne (Drochtersen) mit True Tempter/Gesa Bührig; 7,722



Junioren Herren

Gold: Sam Dos Santos (NED) mit Chameur/Longenführer Rian Pierik; 8,424

Silber: Lukas Heitmann (Hamburg) mit Curt/Annika Wsiemann; 8,254

Bronze: Baptiste Terrier (FRA) mit Ultrachic/Sebastien Langlois; 7,958

4. Ben Lechtenberg (Gladbeck) mit Little Jo 23/Stefan Lotzmann; 7,953

…

6. Arne Heers (Dörverden) mit Cleiner Onkel T OLD/Sven Henze; 7,900



Junioren Gruppen

Gold: Fredenbeck (Mila Koböck (Drochtersen)/Charlotta Schrober ()/Mirja Luise Krohne (Drochtersen)/Lea Krohne (Drochtersen)/Henry Frischmuth (Fredenbeck)/Hella Koböck () mit Captain Claus/Longenführer Gesa Bührig; 8,512

Silber: Schweiz mit Lagrima/Corinne Bosshard; 7,802

Bronze: USA mit Drillian/Selena Brummund; 7,021

Weitere Informationen unter: www.vaulting2023.com

Europameisterschaften Pony Dressur, Springen und Vielseitigkeit (CH-EU-P-D/S/CCIP2-L/CDIP) vom 26. bis 30. Juli in Le Mans/FRA



Mannschaftswertung Dressur

Gold: Deutschland; 228,114 (Maria Teresa Pohl (Marburg) mit Der Kleine Sunnyboy WE/Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Tovdals Golden Future Imperial/Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Chilly Morning WE/Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW)

Silber: Dänemark; 217,772

Bronze: Belgien; 216,057



Team Test

1. Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 79,771 Prozent

2. Liezel Everars (BEL) mit FS Capelli de Niro; 74,7432

3. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Chilly Morning WE; 74,600

4. Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Tovdasl Golden Future Imperial; 73,743

…

6. Maria Teresa Pohl (Marburg) mit Der Kleine Sunnyboy WE; 73,514



Individual

Gold: Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 81,189 Prozent

Silber: Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Chilly Morning WE; 77,135

Bronze: Liezel Everars (BEL) mit FS Capelli de Niro; 76,405

4. Maria Teresa Pohl (Marburg) mit der Kleine Sunnyboy WE; 75,405

…

7. Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Tovdals Golden Future Imperial; 74,081



Kür

Gold: Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 86,960 Prozent

Silber: Liezel Everars (BEL) mit FS Capelli de Niro; 80,150

Bronze: Maria Teresa Pohl (Marburg) mit der Kleine Sunnyboy WE; 79,780

…

5. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Chilly Morning WE; 77,825



Mannschaftswertung Springen

Gold: Irland; 0

Silber: Schweden; 12

Bronze: Großbritannien; 16/0/89,18

…

6. Deutschland; 28 (Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Black Peral SH NRW/Leonie Pander (Bad Zwischenahn) mit Indimill A/Franca Clementine Kröly (Isernhagen) mit Karim van Orchid S/Leonie Assmann (Sigmarszell) mit Hankifax H/Hanna Bräuer (Wilnsdorf) mit Miss Mc Fly D NRW)



Einzelwertung Springen

Gold: Paddy Reape (IRL) mit Fernando; 0

Silber: Ellen Hammarström (SWE) mit Ocean des AS; 4/0/40,47

Bronze: Kian Dore (IRL) mit Sparkling Lackaghmore Joes; 4/4737,74

…

10. Leonie Pander (Bad Zwischenahn) mit Indimill A; 12

Teilgenommen:

29. Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Black Pearls SH NRW

30. Franca Clementine Kröly (Isernhagen) mit Karim van Orchid S

45. Leonie Assmann (Sigmarszell) mit Hankifax H

54. Hanna Bräuer (Wilsndorf) mit Miss Mc Fly D NRW



Mannschaftswertung Vielseitigkeit

Gold: Deutschland; 97,3 (Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina/Marlene Hayessen (Stauffenberg) mit Betty Boo 14/Nell Röming (Barsinghausen) mit Marlon 192/Sina Brügger (Ascheberg) mit Next Generation)

Silber: Frankreich, 112,6

Bronze: Irland; 129,2



Einzelwertung Vielseitigkeit

Gold: Nell Röming (Barsinghausen) mit Marlin 192; 31,5 (Dressur 31,5/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Sina Brügger (Ascheberg) mit Next Generation; 32,8 (28,8/0/4)

Bronze: Malene Hayessen (Stauffenberg) mit Betty Boo 14; 33,0 (33,0/0/0)

…

13. Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina; 45,5 (45,5/0/0)

Teilgenommen:

Diana Jakovlev (Hamburg) mit Ravella



Team Test CDIP

1. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go; 73,429 Prozent

2. Wilma Holmgren (SWE) mit HB Dancing Daylight; 71,286

3. Lotta Beckmanns (Holzkirchen) mit Grenzhoehes Dragon Kiss; 71,191



Individual CDIP

1. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go; 75,450 Prozent

2. Madlin Tillmann (Grevenbroich) mit Mister Prime Time; 70,270

3. Sophie van Norel (NED) mit Speycksbosch Dickens; 68,919



Kür CDIP

1. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go; 78,242 Prozent

2. Madlin Tillmann (Grevenbroich) mit Mister Prime Time; 74,475

3. Feline Verreet – De Booij (BEL) mit Pac Nikkei; 72,017

Weitere Informationen unter: pecinter.wixsite.com/le-mans-ponies

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*-NC) vom 26. bis 30. Juli in Hickstead/GBR



Nationenpreis

1. Großbritannien; 4

2. Irland; 12

3., Frankreich; 16

…

6. Deutschland; 36 (Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Blues D’Aveline/Jörne Sprehe (Fürth) mit Hot Easy/Marcus Ehning (Borken) mit DPS Revere/Richard Vogel (Marburg) mit United Touch S)



Großer Preis

1. Robert Whitaker (GBR) mit Vermento; 0/0/56,70

2. Pedro Veniss (BRA) mit Nimrod de Muze Z; 0/4/56,48

3. Amanda Landeblad (SWE) mit For Killy; 0/4/59,82

…

11. Jörne Sprehe (Fürth) mit Hot Easy; 4/82,05

Weitere Informationen unter: www.hickstead.co.uk

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO4*) vom 26. bis 30. Juli in Prag/CZE



Großer Preis

1. Matt Garrigan (IRL) mit Quantum Robin V; 0/0/46,74

2. Sara Vingralkova (CZE) mit Kas -Sini DC; 0/4/44,27

3. Wojciech Wojcianiec (POL) mit Chintablue; 0/4/46,36

…

15. Zoe Osterhoff (Hamm) mit Jaguar King WD; 4/76,72

Weitere Informationen unter: www.csiopraha.cz

Internationales Dressurturnier (CDIP) vom 27. bis 30. Juli in Kronenberg/NED



Team Test

1. Sophie van der Steen (NED) mit His Royal Badness DK; 75,190 Prozent

2. Kyra Hingstman (NED) mit Goldwyn; 72,286

3. Franziska Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 69,619



Individual

1. Sophie van der Steen (NED) mit His Royal Badness DK; 75,135 Prozent

2. Kyra Hingstman (NED) mit Goldwyn; 72,793

3. Dina van Persie (NED) mit Greenfield Proud; 70,405

4. Franziska Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 70,270



Kür

1. Sophie van der Steen (NED) mit His Royal Badness DK; 76,633 Prozent

2. Kyra Hingstman (NED) mit Goldwyn; 74,375

3. Franziska Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 73,583

Weitere Informationen unter: www.peelbergen.eu

Internationales Offizielles Fahrturnier (CAIO4*-H4/CAI3*-H1) vom 27. bis 30. Juli in Beekbergen/NED



Nationenpreis

1. Belgien; 312,30

2. Niederlande; 314,18

3. Frankreich; 317,47

4. Deutschland; 319,32 (Mareike Harm (Negernbötel)/Anna Sandmann (Lähden)/Georg von Stein (Modautal))



Kombinierte Wertung Vierspänner CAIO4*

1. Boyd Exell (AUS); 130,59 (Dressur 36,99/Marathon 93,60/Hindernisfahren 0)

2. Bram Chardon (NED); 149,61 (43,98/105,63/0)

3. Glenn Geerts (BEL); 150,55 (51,78/98,77/0)

…

5. Anna Sandmann (Lähden); 160,79 (47,38/104,57/8,84)



Kombinierte Wertung Zweispänner CAI3*

1. Martin Hölle (HUN); 123,17 (Dressur 35,68/Marathon 84,49/Hindernisfahren 3)

2. Dennis Schneiders (Rieste); 133,28 (53,06/80,22/0)

3. Ewoud Boom (NED); 141,22 (57,29/80,93/3)

Weitere Informationen unter: www.caibeekbergen.nl

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4/3*-H2/3*-H1) vom 27. bis 30. Juli in Altenfelden/AUT



Kombinierte Wertung Zweispänner

1. Thomas Blumschein (AUT); 141,31 (Dressur 50,47/Marathon 90,84/Hindernisfahren 0)

2. Vermon Helmuth (USA); 147,36 (55,78/91,58/0)

3. Oliver Böhme (Grumbach); 148,56 (56,58/91,56/0,42)



Kombinierte Wertung Einspänner

1. Leonhard Risch (SUI); 132,96 (Dressur 48,53/Marathon 81,43/Hindernisfahren 3)

2. Lea Spring (SUI); 138,59 (58,21/80,38/0)

3. Gabi Segmüller (SUI); 143,78 (58,82/84,96/0)

4. Anna Auburger (Bernhardswald); 156,66 (69,41/84,25/3)



Kombinierte Wertung Vierspänner

1. Daniel Schneiders (AUT); 143,82 (Dressur 49,73/Marathon 94,09/Hindernisfahren 0)

2. Jozsef Dobrovitz (HUN); 157,00 (52,07/95,93/9)

3. Maximilian Reith (Johannesberg); 160,10 (56,67/103,43/0)

Weitere Informationen unter: www.reitverein-altenfelden.at