Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Verdener Championate sowie Piaff-Förderpreis vom 1. bis 6. August in Verden



Piaff-Förderpreis

1. Paulina Holzknecht (Solingen) mit Entertainer Win T; 72,302 Prozent

2. Lia Welschof (Paderborn) mit DSP First Class; 72,047

3. Anna Schölermann (Lichtenau) mit Bon Scolari; 70,558



Kurz Grand Prix

1. Carolin Miserre (Springe) mit Severino Hit; 72,721 Prozent

2. Andrea Timpe (Hattingen) mit Don Carismo FRH; 71,163

3. Meike Schmidt (Emsbüren) mit Tabaluga; 69,651 Weitere Informationen unter: www.verden-turnier.de Deutsche Meisterschaft Ponyfahrer (1-2-4) sowie Deutsche Meisterschaft Para-Fahren vom 3. bis 6. August in Emlichheim



Deutsche Meisterschaft Pony Einspänner

Gold: Anna Genkinger (Pfalzgrafenweiler); 116,24 (Dressur 51,24/Marathon 65,00/Hindernisfahren 0)

Silber: Niels Grundmann (Fredenbeck); 120 ,73 (54,77/65,96/0)

Bronze: Monika Hallasch (Ditzingen); 122,37 (50,11/68,12/4,13)



Deutsche Meisterschaft Pony Zweipänner

Gold: Rene Jeurink (Hoogstede); 123,09 (Dressur 47,14/Marathon 75,03/Hindernisfahren 0,92)

Silber: Christof Weihe (Minden); 124,53 (43,71/69,82/11,00)

Bronze: Nea-Renee Bonneß (Michaelisbruch); 126,76 (56,41/70,61/1,74)



Deutsche Meisterschaft Pony Vierspänner

Gold: Steffen Brauchle (Pfalzgrafenweiler); 121,38 (Dressur 42,62/Marathon 78,76/Hindernisfahren 0)

Silber: Niels Kneifel (Wunstorf); 135,71 (48,46/81,25/6)

Bronze: Patrick Harrer (Straubenhardt); 164,52 (57,58/93,77/13,17)



Deutsche Meisteschaft Para-Fahrer

Gold: Alexandra Röder (Swisttal); 103,26 (Dressur 48,40/Marathon 51,86/Hindernisfahren 3)

Silber: Paricia Großerichter (Steinfeld); 11252 (48,16/61,36/3)

Bronze: Heiner Lehrter (Mettingen); 116,23 (49,52/63,71/3) Weitere Informationen unter: www.facebook.com/RFVEmlichheim Internationales Springturnier "CSI Hof Waterkant" (CSI4*) vom 1. bis 6. August in Pinneberg/Waldenau



Großer Preis

1. Marco Kutscher (Bad Essen) mit Aventador S; 0/0/40,95

2. Christian Kukuk (Hörstel) mit Checker 47; 0/0/42,22

3. Gerben Morsink (NED) mit Navarone Z; 0/4/41,82



U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport

1. Henrike Ostermann (Löningen) mit Katrien; 0/0/43,40

2. Tjade Carstensen (Sollwitt) mit Capricioso VA; 0/4/41,41

3. Justine Tebbel (Emsbüren) mit Cote de Pablo; 0/4/43,24 Weitere Informationen unter: www.hofwaterkant.com Nationales Dressurturnier "Birkhof Dressurfestival" mit Louisdor-Preis vom 3. bis 6. August in Donzdorf



Grand Prix

1. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Lord of Dance; 70,000 Prozent

2. Anna Casper (Donzdorf) mit Birkhof’s Bacardi; 69,500

3. Martina Steisslinger (Böblingen) mit Favory A.S.; 68,520



Louisdor-Preis

1. Ingrid Klimke (Münster) mit EQUITANAs Firlefranz; 75,851 Prozent

2. Yara Reichert (Buch a.E.) mit Springbanks II VH; 74,426

3. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Dieudonne; 72,638 Weitere Informationen unter: www.gestuetbirkhof.de Weltmeisterschaft Junger Dressurpferde und Internationales Dressurturnier (CH-M-YH-D/CDI3*) vom 3. bis 6. August in Ermelo/NED



Weltmeisterschaft 4-jährige Dressurpferde

Gold: Opoque; KWPN von All at Once/Davino V.O.D.; Reiter: Mette Sejbjerg Jensen (DEN); 85,600 Prozent

Silber: Josi; Westfale von Jovian/Samarant; Chiara Prijs Vitale (ITA); 85,000

Bronze: Elastic 11; Westfale von Escolar/Dimaggio; Maxi Kira von Platen (Wietze); 84,400



Weltmeisterschaft 5-jährige Dressurpferde

Gold: Quinn G; DWB von Quaterhit/Fassbinder; Reiter Betina Jaeger (DEN); 94,800 Prozent

Silber: No Limit; Westfale von Geniaal/Florestan I; Simone Pearce (AUS); 88,600

Bronze: Beck’s; Hannoveraner von Benicio/Desperados; Thomas Schulze (Neuenkirchen); 88,200



Weltmeisterschaft 6-jährige Pferde

Gold: My Toto; KWPN von Glock‘s Toto JR/Voice; Reiter Hans-Peter Minderhoud (NED); 88,600 Prozent

Silber: Vitalos FRH; Hannoveraner von Vitalis/De Niro; Leonie Richter (Bad Essen); 88,400

Bronze: Zuperman OLD; Oldenburger von Galleria’s Vincent Maranello/Destano; Beatrice Hoffrogge (Dorsten); 87,200



Weltmeisterschaft 7-jährige Pferde

Gold: Danciero; Hannoveraner von Dancier/Fuechtels Floriscount; Reiter Anna Kasprzak (DEN); 86,829 Prozent

Silber: Global Player OLD; Oldenburger von Grand Galaxy Win T/Blue Hors Don Schufro; Leonie Richter (Bad Essen); 83,129

Bronze: Lightning Star; KWPN von Ferguson/De Niro; Kirsten Brouwer (NED); 81,779 Weitere Informationen unter: www.ermeloyh.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 3. bis 6. August in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Leon Thijssen (NED) mit Faithless Mvdl; 0/0/39,00

2. Omer Karaevli (TUR) mit Avant Toi; 0/0/39,64

3. Mariano Ossa (ARG) mit Elton van het Exelhof Z; 0/0/40,98

…

27. Jana Wargers (Emsdetten) mit Chaccos’s Lady 2; 6/78,79 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Springturnier (CSIY/J/P/Ch) vom 3. bis 6. August in Valkenswaard/NED



Großer Preis Children

1. Chloé Hoste (BEL) mit Valeriane de Moyon; 0/0/37,22

2. Robin Vermeir (BEL) mit Copacabana of the Paddocks Z; 0/0/37,50

3. Ella Bomeré (BEL) mit Iwatch van T’ameldonk Z; 0/0/40,39

…

12. Emma Hertz-Eichenrode (Wedemark) mit Vienna; 4/75,56



Großer Preis Pony

1. Tabitha Kyle (GBR) mit Atomic du Bary; 0/0/39,29

2. Noa Fransen (NED) mit Pjotr van de Groenheuvel; 0/0/40,95

3. Carolina Fenocchio (ITA) mit Bout‘ Chou de la Lande; 0/0/44,68

…

10. Emma Hertz-Eichenrode (Wedemark) mit Bente; 8/74,93



Großer Preis Junioren

1. Lisa Maria Funke (Goldenstedt) mit Limbarto; 0/0/41,31

2. Olivia Banks (GBR) mit Geodina HS; 0/0/41,66

3. Lorenzo Privitera (ITA) mit Mr Uno-K van’t Kattenheye; 0/0/44,40



Großer Preis Junge Reiter

1. Aaron Tijskens (BEL) mit Hurricane; 0/0/44,78

2. Emma Bocken (NED) mit Kadessa Z; 0/8/41,71

32. Britt Schaper (NED) mit Guidam Sohn the Second Z; 4/70,60

…

5. Charlotte Höing (Warendorf) mit Caboom; 6/74,42 Weitere Informationen unter: www.topsinternationalarena.com Internationales Dressurturnier (CDI5*/3*/U25/YH) vom 2. bis 6. August in Crozet/FRA



Grand Prix 5*

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Thiago GS; 74,913 Prozent

2. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Matchball OLD; 73,413

3. Morgan Barbancon (FRA) mit Habana Libre A; 72,326



Grand Prix Special 5*

1. Patrik Kittel (SWE) mit Bonamour; 74,021 Prozent

2. Morgan Barbancon (FRA) mit Habana Libre A; 73,511

3. Pauline Basquin (FRA) mit Sertorius de Rima Z IFCE; 72,958

…

10. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Thiago GS; 67,766



Grand Prix Kür 5*

1. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Matchball OLD; 80,765 Prozent

2. Alexandre Ayache (FRA) mit Jolene; 77,375

3. Charlotte Defalque (BEL) mit Botticelli; 76,725



Grand Prix 3*

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 75,000 Prozent

2. Larissa Pauluis (BEL) mit First-Step Valentin; 72,500

3. Patrik Kittel (SWE) mit Galleria’s Bohemian; 71,652



Grand Prix Kür 3*

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 78,125 Prozent

2. Maria Pais Do Amaral (POR) mit Hot Hit OLD; 73,400

3. Benjamin Ebeling (USA) mit Indeed; 73,205 Weitere Informationen unter: www.jivahillstables.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 3. bis 6. August in Strzegom/POL Aufgrund extrem starker Regenfälle wurde die Strzegom Summer Tour abgesagt. Weitere Informationen unter: www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) vom 4. bis 6. August in Nokere-Waregem/BEL



CCI3*-S

1. Julia Krajewski (Warendorf) mit Nickel 21; 27,7 (Dressur 24,9/Springen 0/Gelände 2,8)

2. Julia Krajewski (Warendorf) mit Ero de Cantraie; 34,7 (26,3/0/8,4)

3. Steve van Winkel (BEL) mit Glenkeeran Casanova; 41,6 (37,6/0/4)



CCI2*-S

1. Alexis Goury (FRA) mit Fara des Loges; 28,4 (Dressur 28,4/Springen 0/Gelände 0)

2. Caroline van Rossum (BEL) mit Dalva d’Enfer Z; 30,4 (30,0/0/0,4)

3. Calvin Böckmann (Warendorf) mit Dexter FRH; 32,8 (31,6/0/1,2) Weitere Informationen unter: www.lequino.be