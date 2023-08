Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Europameisterschaften Vielseitigkeit (CH-EU-CCI4*-L) vom 9. bis 13. August in Le Pin au Haras/FRA



Mannschaftswertung

Gold: Großbritannien; 103,9

Silber: Deutschland; 131,2 (Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Carlitos Quidditch K/Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan S/Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant Du Matz/Michael Jung (Horb) mit Fischerchipmunk FRH)

Bronze: Frankreich; 134,2



Einzelwertung

Gold: Rosalind Canter (GBR) mit Lordships Graffalo; 25,3 (Dressur 21,3/Gelände 0/Springen 4)

Silber: Kitty King (GBR) mit Vendredi Biats; 32,0 (27,2/0/1,2)

Bronze: Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant Du Matz; 34,6 (28,6/4/0)

4. Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatans S; 41,5 (28,3/13,2/0)

…

7. Jerome Robine (Warendorf) mit Black Ice; 46,0 (26,0/18,4/1,6)

…

19. Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Carlitos Quidditch K; 55,1 (31,5/18,4/5,2) Teilgenommen: Nicolai Aldinger (Egestorf) mit Timmo und Michael Jung (Horb) mit Fischerchipmunk FRH) Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/em2023/vielseitigkeit-in-le-pin-au-haras Deutsche Meisterschaft der Zweispänner vom 10. bis 13. August in Bösdorf



Deutsche Meisterschaft Zweispänner

Gold: Max Berlage (Nettetal); 129,08 (Dressur 42,69/Marathon 80,39/Hindernisfahren 6)

Silber: Marco Freund (Dreieich) 130,81 (45,10/85,71/0)

Bronze: Jaqueline Walter (Petershagen); 146,20 (50,35/84,54/11,31



Kombinierte Wertung Einspänner

1. Lara Hahlbohm (Karwitz); 112,54 (Dressur 59,20/Marathon 50,34/Hindernisfahren 3)

2. Jörg Stottmeister (Bösdorf); 114,76 (45,65/61,89/7,22)

3. Lara Hahlbohm (Karwitz); 131,30 (58,56/66,74/6)



Kombinierte Wertung Pony-Einspänner

1. Anna-Lena Schulz (Arendsee-Mechau); 110,03 (Dressur 56,64/Marathon 50,32/Hindernisfahren 3,07)

2. Jan Schuster (Ziemendorf); 111,27 (46,93/49,34/15)

3. Lara Hahlbohm (Karwitz); 115,16 (57,92/50,24/7)



Kombinierte Wertung Pony-Zweispänner

1. Martin Stübing (Neustadt); 105,69 (Dressur 46,83/Marathon 53,29/Hindernisfahren 5,57)

2. Denny Fiedler (Arendsee/Altmark); 106,25 (50,77/55,48/0)

3. Simona Mückter (Borsdorf); 109,50 (48,75/56,90/3,85)



Kombinierte Wertung Pony-Vierspänner

1. Nicky Paluszek (Borsdorf); 125,60 (Dressur 60,93/Marathon 64,67/Hindernisfahren 0)

2. Friederike Vogel (Reinersdorf); 135,47 (63,20/72,27/0)

3. Andre Frank (Langenwolschendorf); 137,07 (64,0/67,07/6) Weitere Informationen unter: www.facebook.com oder www.hippoevent.at Internationales Springturnier (CSI5* GCT/GCL) vom 9. bis 13. August in London/GBR



Großer Preis

1. Jessica Springsteen (USA) mit Don Juan van de Donkhoeve; 0/0/43,01

2. Olivier Philippaerts (BEL) mit H&M Miro; 0/0/43,90

3. Harrie Smolders (NED) mit Monaco N.O.P.; 0/0/43,92

…

16. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium; 4/74,25 Weitere Informationen unter: www.globalchampionstour.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 10. bis 13. August in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Jana Wargers (Emsdetten) mit Dorette; 0/0/34,12

2. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) mit Deesse de Coquerie; 0/0/34,53

3. Emanuele Camilli (ITA) mit Odense Odeveld; 0/0/36,81 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Fahrturnier (CAI3*-H2/3*-H1/2*-H1/J2*-P1) vom 10. bis 13. August in St. Margarethen/AUT



Kombinierte Wertung CAI3* Zweispänner

1. Alexander Bösch (AUT); 130,38 (Dressur 46,85/Marathon 80,53/Hindernisfahren 3)

2. Thomas Blumschein (AUT); 140,48 (48,82/88,66/3)

3. Anna Sandmann (Lähden); 156,44 (51,30/88,34/16,80)



Kombinierte Wertung CAI3* Einspänner

1. Kelly Houtappels-Bruder (CAN); 119,30 (Dressur 40,12/Marathon 79,18/Hindernisfahren 0)

2. Laure Philippot (BEL); 133,87 (46,45/80,66/6,76)

3. Martin Stötzer (Erfurt); 143,38 (50,44/82,15/10,79)



Kombinierte Wertung CAI2* Einspänner

1. Natascha Hudl (AUT); 134,62 (Dressur 58,67/Marathon 72,95/Hindernisfahren 3)

2. Natalie Bader (SUI); 135,61 (50,69/84,01/0,91)

3. Ursula Hüsges (Willich); 141,78 (58,67/75,02/8,09)



Kombinierte Wertung CAIJ2* Pony-Einspänner

1. Bice Castelli (ITA); 126,20 (Dressur 51,33/Marathon 74,87/Hindernisfahren 0)

2. Laura Hüsges (Willich); 127,82 (51,73/76,09/0)

3. Kay Goossenaerts (BEL); 129,60 (58,93/70,67/0) Weitere Informationen unter: www.reiterhof-stueckler.at