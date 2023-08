Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung:

Deutsche Jugendmeisterschaften Dressur/Springen/Voltigieren vom 17. bis 20. August in München



Bundesnachwuchschampionat Dressur

1. Vivianne Mercker (München); 26,4

2. Leni-Sophie Gosmann (Bottrop); 25,9

3. Marie Bernhard (Ippingen); 25,1



Deutsche Meisterschaft Dressur Junge Reiter

Gold: Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron 321; 229,245 (1. Wertung 76,315/2. Wertung 75,605/Finale 77,325)

Silber: Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit DSP Lifestyle; 223,128 (75,552/76,526/71,050)

Bronze: Anna Derlien (Pattensen) mit Holly Golightly 20; 217,798 (71,552/71,421/74,825)



Deutsche Meisterschaft Dressur Pony

Gold: Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo callidus NRW; 243,309 (1. Wertung 78,282/2. Wertung 79,902/Finale 85,125)

Silber: Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go 3; 237,411 (77,000/78,561/81,850)

Bronze: Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Tovdal’s Golden Future Imperial; 228,720 (75,948/76,122/76,650)



Deutsche Meisterschaft Dressur Junioren

Gold: Josephine Ruppert (Wielenbach) mit Bella Donna 149; 226,913 (1. Wertung 73,567/2. Wertung 75,421/Finale 77,925)

Silber: Rose Oatley (Lütjensee) mit Sommernacht 7; 226,639 (76,459/75,605/74,575)

Bronze: Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Danubio OLD; 224,198 (71,729/73,394/79,075)



Deutsche Meisterschaft Springen Children

Gold: Brianne Beerbaum (Thedinghausen) mit Calucci 20; 0 (1. Wertung 0/2. Wertung 0/Finale 0)

Silber: Laura Hertz-Eichenrode (Wedemark) mit Forever 158; 1/Stechen 0/35,71 (0/0/0/1/35,71)

Bronze: Emma Hertz-Eichenrode (Wedemark) mit Vienna 103; 1/4/32,39 (0/0/0/1/4/32,39)



Deutsche Meisterschaft Springen Pony

Gold: Finja Mayleen Neubauer (Schloß Holte-Stuckenbrock) mit Sucato; 4 (1. Wertung 0/2. Wertung 4/Finale 0)

Silber: Antonia Häsler (Chemnitz) mit Berkzicht Rob 2; 6 (0/4/1)

Bronze: Leonie Pander (Bad Zwischenahn) mit Indimill A; 8 (0/0/8)



Deutsche Meisterschaft Springen Junioren

Gold: Max Merschformann (Laer) mit Dorotheental’s Classica; 4,83 (1. Wertung 4,83/2. Wertung 0/Finale 0)

Silber: Ava Ferch (Stegen) mit Chacco-Mo; 6,62 (6,62/0/0)

Bronze: Mathies Rüder (Fehmarn) mit For Freedom EKT; 8 (04/4)



Deutsche Meisterschaft Springen Junge Reiter

Gold: Alia Knack (Sauldorf) mit Clifton D’Argilla Z; 4 (1. Wertung 0/2. Wertung 4/Finale 0)

Silber: Eske Sophie Schierhold (Wardenburg) mit Chalyna; 6,04 (1,04/1/4)

Bronze: Lasse Nölting (Neustadt) mit Javall Ryal K.; 7,10 (2,1/1/4)



Deutsche Meisterschaft Voltigieren Damen

Gold: Amari Santamaria Diaz (Userin) mit Meran 39/Longenführer Hauke Thümmler; 8,155 (Pflicht 7,943/Kür 8,319/Kür 2 – 8,275)

Silber: Laura Seemüller (Bad Wörishofen) mit For Ever 60/Alexander Zebrak; 7,989 (7,572/8,258/8,276)

Bronze: Mirja Luise Krohne (Drochtersen) mit True Tempter/Gesa Bührig; 7,821 (7,651/7,727/8,143)



Deutsche Meisterschaft Voltigieren Herren

Gold: Arne Heers (Dörverden) mit Cleiner Onkel T OLD/Longenführer Sven Henze; 8,304 (Pflicht 7,911/Kür 8,504/ Kür 2 – 8,628)

Silber: Lukas Heitmann (Hamburg) mit Curt 19/Annika Wiemann; 8,192 (8,242/7,809/8,507)

Bronze: Ben Lechtenberg (Gladbeck) mit Little Jo 23/Stefan Lotzmann; 7,721 (7,948/7,633/7,508)



Deutsche Meisterschaft Doppelvoltigieren

Gold: Mia Valentina Bury (Garrel)/Arne Heers (Dörverden) mit Capitano 59/Longenführer Sven Heinze; 7,969 (Kür 7,598/Kür 8,339)

Silber: Felix Wöhe (Eberswald)/Greta Helene Liebig (Bernau) mit Longinus 4/Andrea Harwardt; 7,431 (7,397/7,464)

Bronze: Lisa Marie Wagner (Leipzig)/Jennifer Reichert (Zörbig) mit Cascais/Katja Wagner; 7,404 (7,123/7,685)



Deutsche Meisterschaft Junge Voltigierer Damen

Gold: Alice Layher (Brackenheim) mit Lambic van Strokappeleken/Longenführer Andrea Blatz; 8,382 (Pflicht 8,277/Tech Test 8,104/Kür 8,764)

Silber: Annemie Szemes (Baiersdorf) mit Herby 50/Nina Vorberg; 8,173 (7,888/8,160/8,471)

Bronze: Gianna Ronca (Monheim) mit Max 4060/Sarah Krauß; 7,972 (7,846/7,930/8,141)



Deutsche Meisterschaft Junge Voltigierer Herren

Gold: Bela Lehnen (Moers) mit Formel 1 d.C./Longenführer Alexandra Knauf; 8,338 (Pflicht 8,395/Tech Test 8,343/Kür 8,275)

Silber: Philip Goroncy (Drensteinfurt) mit Max 4060; 7,883 (7,794/7,712/8,144)

Bronze: Simon Stolz (Bodenheim) mit Candyman 155/Annika Dietrich; 7,492 (7,916/7,254/7,306)



Deutsche Meisterschaft Gruppen-Voltigieren

Gold: Fredenbeck Junior (Mila Koböck (Fredenbek)/Anetta Schwarze (Stade)/Mirja Luise Krohne (Drochtersen)/Lea Krohne (Drochtersen)/Henry Frischmuth (Fredenbek)/Hella Koböck (Fredenbek)) mit Captain Claus/Longenführer Gesa Bührig; 8.385 (Pflicht 7,274/Kür 9,132/Kür 9,119)

Silber: HWR Junior I (Johanna Timm (Wentorf)/Mia Kluge (Wentorf)/Lukas Heitmann (Hamburg)/Jessica Sievers (Hamburg)/Julietta Schega (Reinbek)/Kübra Mamedova (Wentorf)) mit Belvedere I/Emily Hengesbach; 8,065 (7,192/8,754/8,541)

Bronze: Juniorenteam VV Köln-Dünnwald I (Marie Ronca (Monheim)/Lina Altindagoglu (Leverkusen)/Jana Düllmann (Köln)/Leni Allinger (Heilbronn)/Fabio Ring (Bergisch Gladbach)/Luana Thämmig (Rheudt)) mit Ecuador 28/Alexandra Knauf; 7,711 (6,689/8,426/8,359)

Weitere Informationen unter https://www.die-meldestelle.de/termine/termine-2023/

Bundeschampionat des Deutschen Fahrpferdes und des Schweren Warmbluts sowie Fahrponychampionate vom 17. bis 20. August in Moritzburg



Bundeschampionat 4- und 5-jähriges Schweres Warmblut

1. Phil Teifel (Moritzburg) mit Lancelo; 28,58 (Richter 1 9,29/Richter 2 9,29/Fremdfahrer 10)

2. Lars Krüger (Grumbach) mit Valentino 429; 28,08 (9,14/9,14/9,8)

3. Friedrich-Wilhelm Müller (Kirchlengern) mit Vito ZH; 26,53 (8,51/8,51/9,5)



Bundeschampionat 6- und 7-jähriges Schweres Warmblut

1. Jessica Wächter (Aschaffenburg) mit Gucci FST; 17,57 (Dressur 9,07/Gelände 8,50)

2. Lars Krüger (Grumbach) mit Salome 332; 16,94 88,36/8,58)

3. André Stiller (Borken) mit Nice Girl A; 15,54 (7,79/7,75)



Deutsches Fahrponychampionat 4- und 5-jährige Fahrponys

1. Kathrin Karosser (Bad Feilnbach) mit DSP Daria OT; 28,08 (Richter 1 9,14/Richter 2 9,14/Fremdfahrer 9,8)

2. Ludwig Weinmayr (Fischbachau) mit Arkenstein 3; 25,48 (8,14/8,14/9,2)

3. Bernhard Baldauf (AUT) mit Morpheus 3; 24,36 (7,43/7,43/9,5)



Deutsches Fahrponychampionat 6- und 7-jährige Fahrponys

1. Fabian Gänshirt (Herbolzheim) mit Dominik L; 16,35 (Dressur 7,43/Gelände 8,92)

2. Kathrin Karosser (Bad Feilnbach) mit Noak B; 16,29 (8,29/8,0)

3. Dirk Hofmann (Bad Langensalza) mit Bugatti 58; 15,37 (7,29/8,08)



Bundeschampionat 4- und 5-jährige Fahrpferde

1. Lars Krüger (Grumbach) mit Fenne Lily; 28,28 (Richter 1 9,14/Richter 2 9,14/Fremdfahrer 10)

2. Christian Koller (Warendorf) mit Sir Escolar; 27,12 (8,66/8,66/9,80)

3. Jennifer Drees (Warendorf) mit Quandio; 24,80 (7,80/7,80/9,20)



Bundeschampionat 6- und 7-jährige Fahrpferde

1. Jessica Wächter (Aschaffenburg) mit Dream Catcher 19; 17,82 (Dressur 8,57/Gelände 9,25)

2. Christoph Dieker (Gescher) mit Siebenstein 19; 17,26 (8,43/8,83)

3. Christian Bodewei (Ballenstedt) mit Floristin 15; 15,49 (7,29/8,20)

Weitere Informationen unter https://pferde-sachsen-thueringen.de

Internationales Pferdefestival (CDI4*) vom 18. bis 20. August in Neustadt-Dosse



Grand Prix 4*

1. Emma Kanerva (FIN) mit Greek Air; 73,065 Prozent

2. Judy Reynolds (IRL) mit Rockman Royal Ng; 70,217

3. Kevin Kohmann (USA) mit Duenensee; 69,457

…

5. Hendrik Lochthowe (Butzbach) mit Bricco Barone; 68,674



Grand Prix Kür 4*

1. Benjamin Ebeling (USA) mit Indeed; 74,650 Porzent

2. Katharina Haas (AUT) mit Damon’s Dejaron; 72,975

3. Hendrik Lochthowe (Butzbach) mit Bricco Barone; 72,870



Grand Prix Special

1. Emma Kanerva (FIN) mit Greek Air; 73,489 Prozent

2. Katharina Haas (AUT) mit Let it be NRW; 70,043

3. Christian Reisch (AUT) mit Qattani FRH; 69,830

…

5. Dr. Simone Albeck (Berlin) mit Haya 23; 68,638



Grand Prix 3*

1. Maria von Essen (SWE) mit Invoice; 72,087 Prozent

2. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit De Lavega; 71,696

3. Christoph Koschel (Hagen) mit Eddieni; 71,522



Grand Prix Special 3*

1. Maria von Essen (SWE) mit Invoice; 75,255 Prozent

2. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit De Lavega; 72,787

3. Emma Kanerva (FIN) mit Mist of Titanium OLD; 71,489

Weitere Informationen unter www.escon-marketing.de

Internationales Springturnier (CSI5* GCT/GCL) vom 17. bis 20. August in Valkenswaard/NED



Großer Preis

1. Sanne Thijssen (NED) mit Con Quidam RB; 0/0/38,10

2. Max Kühner (AUT) mit Up Too Jacco Blue; 0/0/38,84

3. Ben Maher (GBR) mit Dallas Vegas Batilly; 0/0/39,33

…

13. David Will (Marburg) mit My Prins van Dorperheide; 4/71,98

Weitere Informationen unter www.gcglobalchampions.com

Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W) vom 17. bis 20. August in Wierzbna Bialy Las/POL



Grand Prix

1. Nicolas Wagner Ehlinger (LUX) mit Quater back Junior FRH; 70,978 Prozent

2. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s D’avie FRH; 70,630

3. Charlotte Lenherr (SUI) mit Sir Stanley W; 69,913



Grand Prix Special

1. Nicolas Wagner Ehlinger (AUT) mit Quater back Junior FRH; 73,191 Prozent

2. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s D’avie FRH; 72,213

3. Charlotte Lenherr (SUI) mit Sir Stanley W; 70,574



Grand Prix Kür

1. Franziska Stieglmaier (Roth) mit Samurai 504; 74,920 Prozent

2. Gilles Ngovan (SUI) mit Zigzag; 73,040

3. Pablo Gomez Molina (ESP) mit Ulises de Ymas; 73,025

Weitere Informationen unter https://www.fei.org/events/2022_CI_0513/Wierzbna-Bialy-Las

Internationales Dressurturnier (CDI4*) vom 17. bis 20. August in Dielsdorf – Zürich/SUI



Grand Prix

1. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Great Escape Camelot; 73,065 Prozent

2. Morgan Barbancon (FRA) mit Sir Donnerhall II OLD; 72,000

3. Alisa Glinka (MDA) mit Abercrombie; 69,783



Grand Prix Kür

1. Morgan Barbancon (FRA) mit Sir Donnerhall II OLD; 77,845 Prozent

2. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Great Escape Camelot; 76,830

3. Justina Vanagaite (LTU) mit Nabab; 73,490

Weitere Informationen unter www.zurichmasters.com

Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-S/CCI3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 17. bis 20. August in Arville/BEL



Nationenpreis

1. Deutschland; 103,2 (Julia Krajewski (Warendorf) mit Nickel 21/Calvin Böckmann (Warendorf) mit The Phantom of the Opera/Libussa Lübbeke (Wingst) mit Caramia 34/Emma Brüssau (Schriesheim) mit Dark Desire GS)

2. Belgien; 103,5

3. Frankreich; 112,3



CCIO4*

1. Julia Krajewski (Warendorf) mit Nickel 21, 27,1 (Dressur 24,3/Springen 0/Gelände 2,4)

2. Fouaad Mirza (IND) mit Seigneuer Medicott; 27,5 (25,5/0/2)

3. Lea Siegl (AUT) mit DSP Fighting Line; 29,7 (28,9/0/0,8)



CCI3*-S

1. Lara De Liederkerke-Meier (BEL) mit Formidable 62; 30,1 (Dressur 26,5/Springen 0/Gelände 3,6)

2. Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Ris de Talm; 30,7 (29,9/0/0,8)

3. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Lagona OLD; 31,4 (26,6/0/4,8)



CCI2*-S

1. Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Come On Lotti; 29,3 (Dressur 29,3/Gelände 0/Springen 0)

2. Lotta Mamberg (FIN) mit Come in Like a Rose; 33,4 (29,4/0/4)

3. Splinter Bergsma (NED) mit Vigo Key SR Z; 33,5 (33,1/0/0,4)



CCI1*-Intro

1. Jerome Robine (Warendorf) mit Finanzierungsstalls Sturmpfeil; 31,1 (Dressur 27,1/Springen 4/Gelände 0)

2. Ronny Smet (BEL) mit Sterre van het Beukelzhof; 32,0 (32,0/0/0)

3. Milla Staade (Düsseldorf) mit Piccasso; 32,1 (32,1/0/0)

Weitere Informationen unter www.arville.be

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 16. bis 20. August in Frickley/GBR

1. Abigail Tomlinson (GBR) mit PN Hugo; 38,60 (Dressur 37,8/Springen 0/Gelände 0,8)

2. Charlotte Donald (GBR) mit Maplevalleys Concorde; 39,80 (36,2/0/3,60)

3. Danielle Mccormack (IRL) mit Easton D’Eclipse; 41,70 (34,9/0/6,80)

…

15. Hedda Vogler (Verden) mit Niagara de Champenotte; 49,90 (34,7/12/3,20)

Weitere Informationen unter https://frickleypark.co.uk/