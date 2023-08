Brüssel. Erstmals in dieser Saison gewann eine deutsche Springreiter-Equipe in Brüssel einen Preis der Nationen auf 5-Sterne-Niveau. Doch aus der Mannschaft ist in wenigen Tagen nur Jana Wargers im Aufgebot bei den Europameisterschaften in Mailand. Deutsche Springreiter-Equipen können doch auch noch siegen. Das Team von Equipechef Markus Döring gewann in Brüssel beim belgischen Internationalen Offiziellen Turnier (CSIO) den mit 200.000 Euro dotierten Preis der Nationen auf höchstem Schwierigkeitsgrad („5 Sterne“). Das Team in der Besetzung Jana Wargers (31) auf der Oldenburger Stute Dorette (4 und 0 Fehlerpunkte), Maurice Tebbel (29) auf dem Hengst Chacco`s Light (4 und 0), Christian Ahlmann (48) auf dem belgischen Wallach Mandato (8/ Streichresultat und 4/ Streichresultat) und Daniel Deußer (42) mit der belgischen Stute Killer Queen (4 und 0) gewann nach zwei Umläufen mit zwölf Strafpunkten dank der starken zweiten Runde und heimste eine Prämie von 74.000 Euro ein. Den zweiten Platz bei diesem "Stephex Masters" belegte die mexikanische Auswahl (24 Strafpunkte), dahinter folgte das sehr gut aufgestellte britische Quartett (15) mit Olympiasieger Ben Maher auf Remo, Harry Charles auf Aralyn Blue, John Whitaker auf Unique du Francport und Scott Brash mit Hello Valentino. Am Start waren neun Mannschaften. Auf den weiteren Rängen fanden sich Weltmeister Schweden (17), Argentinien (21) und Irland (24) wieder. Tebbel war zum 14. Mal nominiert worden, Ahlmann zum 58. Mal, und Daniel Deußer trug zum 30. Mal das offizielle Rote Jacket mit dem Bundesadler. Bei den in wenigen Tagen in Mailand beginnenden Europameisterschaften reitet aus der Brüssel-Mannschaft nur Jana Wargers in der deutschen Equipe, die nun zum 13. Mal einen Preis der Nationen bestritten hatte und in der italienischen Metropole den Hengst Limbridge sattelt. Die übrigen deutschen EM-Starter sind Marcus Ehning, Philipp Weishaupt, Gerrit Nieberg und Christian Kukuk. Brüssel - Preis der Nationen