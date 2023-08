Brüssel. Zum Abschluss des belgischen CSIO in Brüssel sicherte sich der Brite Ben Maher den Grand Prix, bester Deutscher war Daniel Deußer. Zum Abschluss des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) von Belgien in Brüssel gewann der britische Olympiasieger Ben Maher den Großen Preis. Im Stechen gegen den einzigen ebenfalls fehlerfreien Kollegen Jose Maria Larocca auf dem Wallach Finn Lente war er sieben Zehntelsekunden im Sattel der französischen Stute Dallas Vegas Batilly schneller, was ihm als Prämie neben einem fast 87.000 Euro teuren Audi-PKW noch Bares in Höhe von 78.305 € eintrug. Der Südamerikaner kassierte 100.000 €. Dahinter folgten mit je einem Abwurf in der Entscheidung der Belgier Olivier Philippaerts auf Legend of Love und der Hesse Daniel Deußer auf der Stute Killer Queen, mit der der 30-Malige Nationen-Preis-Reiter in Aachen im Vorjahr den Großen Preis des deutschen CSIO für sich entschieden hatte. Fünfter wurde Team-Olympiasieger Peder Fredricson (Schweden) auf Catch Me Not. Grand Prix von Brüssel