Hans-Dieter Dreher und der 14 Jahre alte französische Fuchswallach Vestmalle des Cotis von Baloubet zu Rouet - das Siegerpaar im Grand Prix des "Turnier der Sieger" in Münster (Foto: Stefan Lafrentz) Münster. Er hatte die weiteste Anreise von rund 600 km, aber sie lohnte sich: Hans-Dieter Dreher aus dem südbadischen Eimeldingen sicherte sich in Münster den Großen Preis der Springreiter, leichzeitig die fünfte Etappe der Riders Tour. 42 Top-Reiter, ein Wolkenbruch, Blitz und Donner — die fünfte Etappe der BEMER Riders beim „Turnier der Sieger“ in Münster hatte ihre ganz eigene Dramatik. Dem guten Sport tat das Wetter allerdings keinen Abbruch: Hansi Dreher (51) und der brillante Fuchswallach Vestmalle Des Cotis schrieben ein weiteres Kapitel der Turnier-Geschichte, als sie vor dem Münsterschen Schloss den Sieg im Großen Preis holten. In einem packenden und bis zum Schluss völlig unvorhersehbaren Entscheidungsspiel in zwei Runden verwies das Paar aus dem Dreiländereck Deutschland-Schweiz-Frankreich den kommenden Europameisterschafts-Starter Christian Kukuk (Riesenbeck) und Checker mit 42.30 Sekunden auf den zweiten Platz. Patrick Stühlmeyer (Mühlen) mit Drako de Maugre und Mario Stevens (Molbergen) im Sattel von Starissa lagen zeitgleich auf Platz Drei (43.11). Dreher in einer anderen Liga “Es war der Hammer,” resümierte ein sehr glücklicher Hansi Dreher im Anschluss. “Ich wusste, ich muss alles geben, wenn ich gewinnen will. Und ich konnte auf das drittletzte Hindernis, den Steilsprung, nicht vorne herum reiten wie die anderen Teilnehmer. Aber die Taktik ging auf… Ich muss meinem Pferd danken, dass er alles gegeben hat. Die erste Distanz auf den Steilsprung war auch gleich ziemlich weit weg. Dann ging es mit sieben Galoppsprüngen auf den Oxer zu, und da wusste ich eigentlich schon, dass es reicht“, so der 28-malige deutsche Nationen-Preis-Starter. Mit dem 14 Jahre alten französischen Baloubet du Rouet-Sohn Vestmalle Des Cotis konnte Dreher schon einige Erfolge verbuchen, aber diesmal ritten sie in einer eigenen Liga und nahmen dem zweitplatzierten Paar fast zwei Sekunden ab. Christian Kukuk ritt mit dem Westfalen Checker wie die meisten Teilnehmer die engere Wendung auf den Steilsprung und freute sich über seinen zweiten Platz: “Hansi ist absolut der verdiente Sieger. Ich hatte eigentlich den Plan, so wie Hansi außen herum zu reiten, aber dann hat Checker da so einen kleinen Bocksprung eingebaut. Das macht er manchmal, wenn das Adrenalin hoch kocht im Stechen. Ich habe die Distanz nicht mehr gesehen und einen Galoppsprung mehr gemacht. Dann habe ich gedacht, ich könnte auch vorne herum gehen. Mein Pferd hat in dem Moment super mitgespielt. Ich habe alles versucht, ich hätte es nicht viel schneller hinkriegen können.” Stühlmeyer wieder Rankingspitze Das beste Viertel startete in umgekehrter Reihenfolge im zweiten Umlauf. Die Finalisten, allesamt Reiter der deutschen Top-Garde, gaben alles. Patrick Stühlmeyer und Drako de Maugre hatten schon bei der Auftaktetappe der Riders Tour in Hagen a.T.W. gezeigt, dass sie schnell sein können und übernahmen die neue Führung. Mario Stevens und Starissa, gestern noch Zweite in der Qualifikation, blieben ebenfalls fehlerfrei, die Uhr stoppte bei 43.11 Sekunden wie bei Stühlmeyer. Letzterer übernimmt die neue Führung in der BEMER Riders Tour und liegt nun mit 35 Punkten an der Spitze — Gute Vorraussetzungen also für seinen zweiten ‘Rider of the Year’ Titel nach der Saison 2021/22. “Mein Pferd ist in beiden Runden sehr gut gesprungen. Ich bin in der entscheidenden Runde nicht das allerletzte Risiko gegangen, aber ich freue mich riesig über den dritten Platz und darüber in der Gesamtwertung wieder vorne zu sein,” sagte der Springreiter aus Mühlen, der auf jeden Fall bei der Final-Etappe der Tour in Neumünster dabei sein will. Gute Stimmung und guter Sport “Das Münsteraner Publikum ist schon wirklich spitze. Wir sind froh, dass wir es geschafft haben, diesem Publikum auch etwas zu bieten. Ich möchte gute Stimmung und guten Sport sehen, alles andere brauche ich nicht, und das habt ihr Vier heute so toll gemacht. Besser konnte es nicht sein,” zollte Turnierchef Hendrik Snoek den vier Reitern auf dem Podium Respekt. Der bis Münster in der Gesamtwertung führende Michael Viehweg schonte seinen Contario für weitere Aufgaben und gab nach zwei Abwürfen im ersten Umlauf auf. Auch das Siegerpaar der Qualifikation, Philipp Schulze Topphoff mit Carla NRW, erreichte nicht den zweiten Umlauf. Aus dem westfälischen Münster geht es nun direkt zum belgischen CSI nach Lier (31. August bis 3. September), das zum zweiten Mal Gastgeber der Serie ist. Ergebnis PREIS DER AUTO NAGEL UNTERNEHMENS-GRUPPE - BEMER Riders Tour Wertungsprüfung, CSI4* - Int. Springprüfung mit 2 Umläufen (1.55m) 1. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) Vestmalle Des Cotis 0/40.72, 2. Christian Kukuk (Riesenbeck) Checker 0/42.30, 3. Patrick Stühlmeyer (Mühlen) Drako de Maugre 0/43.11, 3. Mario Stevens (Molbergen) Starissa 0/43.11, 5. David Will (Dagobertshausen) Zinedream 0/43.18, 6.Jörne Sprehe (Fürth) Hot Easy 0/45.14. Gesamtwertung: Ranking der BEMER Riders Tour nach fünf von acht Etappen: 1. Patrick Stühlmeyer (GER) 35 Punkte 2. Michael Viehweg (GER) 26 3. Hans Dieter Dreher (GER) 25 4. Michael Kölz (GER) 20 4. Jodie Hall Mcateer (GBR), 20 6. Eoin McMahon (IRE) 17 6. Penelope Leprevost (FRA), 17 6. Michael Greeve (NED) 17 6. Evelyne Bussmann (SUI) 17 6. Christian Kukuk (GER) 17. Die Etappen der BEMER Riders Tour 2023/24: Horses & Dreams meets Sweden, Hagen a.T.W. / GER, 19. - 23. April 2023 Pferd International, München-Riem / GER, 18. – 21. Mai 2023 CSI Ommen, Ommen / NED, 06. – 09. Juli 2023 Fest der Pferde, Donaueschingen-Immenhöfe / GER, 27. – 30. Juli 2023 Turnier der Sieger, Münster / GER, 24. – 27. August 2023 CSI Lier Azelhof Horse Events, Lier / BEL, 31. August – 03. September 2023 CSI Arena Nova, Wiener Neustadt / AUT, 05 – 08 Oktober 2023 VR CLASSICS, Neumünster / GER, 15. – 18. Februar 2024 "Turnier der Sieger" in Zahlen ­