Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: „Turnier der Sieger“ (CSI4*/CDN) vom 24. bis 27. August in Münster



Großer Preis

1. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Vestmalle Des Cotis; 0/0/40,72

2. Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Checker 47; 0/0/42,30

3. Patrick Stühlmeyer (Steinfeld) mit Deako de Maugre; 0/0/43,11



Grand Prix

1. Patrik Kittel (SWE) mit Bonamour 2; 74,900 Prozent

2. Katharina Hemmer (Erwitte) mit Denoix PCH; 74,000

3. Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer) mit Florine OLD; 72,620



Grand Prix Special

1. Katharina Hemmer (Erwitte) mit Denoix PCH; 76,215 Prozent

2. Sandra Nuxoll (Dinklage) mit Bonheur de La Vie; 72,804

3. Dr. Annabel Frenzen (Hagen) mit SilberStern FRH; 72,667



Kür

1. Patrik Kittel (SWE) mit Bonamour 2; 315,30 Punkte

2. Maria Caetano (POR) mit Horizonte; 303,30

3. Ellen Richter (Bad Essen) mit Vinay NRW; 301,10 Weitere Informationen unter www.turnierdersieger.de Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*) vom 25. bis 27. August in Hambach



CCI3*-S

1. Janneke Boonzaaijer (NED) mit Coffee Ijs; 35,9 (Dressur 31,1/Gelände 0,8/Springen 4)

2. Fabian Held (Massenhausen) mit Alisha 110; 36,9 (36,1/0,8/0)

3. Alina Dibowski (Döhle) mit Little Princess; 37,5 (33,9/3,6/0)



CCI2*-S

1. Mathies Rüder (Fehmarn) mit Bon Ton; 28,2 (Dressur 25,8/Gelände 2,4/Springen 0)

2. Neele Sophie Wittkohl (Westergellersen) mit Dior de la Nee; 28,9 (28,9/0/0)

3. Ella Krueger (Hamburg) mit Koenigsblauer XX; 34,2 (20,3/0/4)



CCI1*-Intro

1. Sven Lux (Horb-Talheim) mit Dzoker; 26,3 (Dressur 26,3/Springen 0/Gelände 0)

2. Anna Siemer (Salzhausen) mit ShuggerSissi as Well; 26,8 (26,4/0,4/0)

3. Sara Algotsson Ostholt (SWE) mit Cracks Swea; 27,9 (27,9/0/0) Weitere Informationen unter www.pferdefreunde-lindenhof-hambach.de Internationales Springturnier (CSI2*) vom 23. bis 27. August in Lastrup (Klein Roscharden)



Großer Preis

1. Jack Ansems (NED) mit Fliere Fluiter; 0/0/39,95

2. Meshari Albarbi (KSA) mit Cascadello Boy RM; 0/0/41,85

3. Lennert Hauschild (Vierden) mit Chino 29; 0/0/44,60 Weitere Informationen unter https://equievents.de/ Europameisterschaft der Vierspänner und Weltmeisterschaft Para-Fahren (CH-EU-A 4/CH-M-PEA) vom 23. bis 27. August in Exloo/NED



Mannschaftswertung Europameisterschaft Vierspänner

Gold: Niederlande; 326,66

Silber: Deutschland; 331,01 (Michael Brauchle (Aalen)/Mareike Harm (Negernbötel)/Anna Sandmann (Lähden)

Bronze: Belgien; 358,09



Einzelwertung Europameisterschaft Vierspänner

Gold: Bram Chardon (NED); 164,48 (Dressur 39,52/Marathon 124,96/Hindernisfahren 0)

Silber: Koos de Ronde (NED); 169,10 (52,91/116,19/0)

Bronze: Michael Brauchle (Aalen); 169,21 (50,91/115,30/3)

4. Georg von Stein (Modautal); 172,45 (49,18/123,27/0)

5. Anna Sandmann (Lähden); 174,19 (42,58/131,61/0)

6. Mareike Harm (Negernbötel); 175,45 (38,52/133,93/3)

…

16. Rene Poensgen (Escheiler); 187,66 (56,97/130,69/0)



Mannschaftswertung Weltmeisterschaft Para-Fahrer

Gold: Deutschland; 273,67 (Heiner Lehrter (Mettingen)/Patricia Großerichter (Steinfeld)/Alexandra Röder (Swisttal))

Silber USA; 298,95

Bronze: Großbritannien; 299,69



Einzelwertung Weltmeisterschaft Para-Fahrer G1

Gold: Tracy Bowman (USA); 132,23 (Dressur 46,80/Marathon 85,43/Hindernisfahren 0)

Silber: Patricia Großerichter (Steinfeld); 140,76 (49,36/91,40/0)

Bronze: Jodie Mckeone (AUS); 146,86 (62,40/81,46/3)

…

6. Stefan Wortmann (Greven); 172,18 (56,96/111,82/3,40)

Teilgenommen: Heiner Lehrter (Mettingen)



Einzelwertung Weltmeisterschaft Para-Fahrer G2

Gold: Alexandra Röder (Swisttal); 132,91 (Dressur 48,96/Marathon 83,95/Hindernisfahren 0)

Silber: Ingmar Veneman (NED); 154,50 (58,32/96,18/0)

Bronze: Aad van Marwijk (NED); 155,59 863,28/89,31/3)

…

5. Ivonne Hellenbrand (Dillingen/Saar); 160,99 (56,40/104,59/0) Weitere Informationen unter www.hippischcentrumexloo.nl/ek-wk-mennen Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*/CSI3*) vom 22. bis 27. August in Brüssel/BEL



Nationenpreis

1. Deutschland; 12 (Jana Wargers (Emsdetten) mit Dorette/Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Chacco’s Light/Christian Ahlmann (Marl) mit Mandato van de Neerheide/Daniel Deusser (Reijmenam) mit Killer Queen VDM)

2. Mexiko; 14

3. Großbritannien; 15



Großer Preis 5*

1. Ben Maher (GBR) mit Dallas Vegas Batilly; 0/0/39,93

2. Jose Maria Larocca (ARG) mit Finn Lente; 0/0/41,49

3. Olivier Philippaerts (BEL) mit H&M Legend of Love; 0/4/40,63

4. Daniel Deusser (Deutschland) mit Killer Queen Vdm; 0/4/41,56



Großer Preis 3*

1. Richard Vogel (Dagobertshausen) mit Cepano Baloubet; 0/0/37,22

2. Ben Maher (GBR) mit Point Break; 0/0/37,24

3. Rik Hemeryck (BEL) mit Inoui du Seigneur; 0/0/39,52 Weitere Informationen unter www.stephexmasters.com Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOY/J/Ch/CSIU25) vom 23. bis 27. August in Zürich-Dielsdorf/SUI



Nationenpreis Children

1. Schweiz; 8/0/124,17

2. Deutschland; 8/4/121,36 (Collin Wenz (Sersheim) mit GRC Acapella/Philine Gröpper () mit Sky Way/Mia Cara Brugger (Ellwangen) mit Barry Brown Escaille/Marie Neukirch (Bayreuth) mit Top Ten Semilly)

3. Italien; 8/4/215



Großer Preis Children

1. Mohammad Saeed Al Ghurair (ARE) mit Ikaros; 0/0/40,06

2. Marquet Martinengo (ITA) mit Lemato Price; 0/0/40,17

3. Elodie Hanselmann (SUI) Mit Kaluno ter Dolen; 0/0/49,49

4. Marie Neukrich (Bayreuth) mit Top Ten Semilly; 0/0/41,05



Nationenpreis Junioren

1. Schweiz; 12/460,38

2. Deutschland; 16/459,17 (Julien Golle (Königs Wusterhausen) mit Santa Sophia/Ava Ferch (Stegen) mit Chacco-Mo/Vieca Sofie Bade (Braderup) mit Chades of Grey/Emile Baurand (München) mit Champ)

3. Monaco; 39/475,39



Großer Preis Junioren

1. Giulia Gatti Bardelli (ITA) mit Halos Kintos; 0/0/39,42

2. Vieca Sofie Bade (Braderup) mit Chades of Grey;M 0/0/41,64

3. Anastasia Nielsen (MON) mit Tailormade Contou; 0/0/41,76



Nationenpreis Junge Reiter

1. Schweiz; 4/449,47

2. Italien; 13/465,04

3. Deutschland; 17/450,63 (Johanna Zander-Keil (Berlin) mit Boleybawn Actor/Charlotte Grave (Tangermünde) mit Hella/Lilli Plath (Wismar) mit Zidane D/Alia Knack (Sauldorf) mit Clifton D’Argilla Z)



Großer Preis Junge Reiter

1. Thibaut Keller (SUI) mit Happy Girl T; 0/0/39,12

2. Gilles Müller (SUI) mit Giavanna CB; 0/0/40,72

3. Martina Simon (ITA) mit Dalvaro 2; 0/0/42,87



Großer Preis U25

1. Lou Puch (SUI) mit Vitalhorse un Amour La Goula; 0/0/43,12

2. Margault Blanchard (SUI) mit Clabautermann P; 0/0/45,35

3. Sophia Burgtorf (Holzkirchen) mit Constantin 88; 0/0/47,68 Weitere Informationen unter https://youth-masters.ch Internationales Vielseitigkeitsturnier – European Cup (CCI3*-S) vom 22. bis 27. August in Segersjö/SWE



CCI3*-S

1. Robbe Verlest (BEL) mit Minos van de Bram; 43,8 (Dressur 35,4/Gelände 8,4/Springen 0)

2. Tabea-Marie Meiners (Lastrup) mit Luc M; 44,5 (32,9/11,6/0)

3. Anika Möritz (Hartmannsdorf-Reichenau) mit Jamira; 45,4 (29,0/16,4/0)



CCI2*-L

1. Katrin Norling (SWE) mit Zixten af Tollstad; 40,7 (Dressur 29,5/Gelände 7,2/Springen 4)

2. Jenny Glebenius (SWE) mit Canela; 40,8 (36,8/0/4)

3. Filippa Wagtmnan (DEN) mit Follow Me Palija AA; 42,8 (38,8/0/4)

…

17. Sophie Vogg (Tasdorf) mit Guy de Beauvallon; 138,3 (27,7/8,6/22) Weitere Informationen unter E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/1*-Intro) vom 23. bis 27. August in Saulieu/FRA



CCI3*-S

1. Amaury Choplain (FRA) mit Doisy Daene D’Epte AA; 29,7 (Dressur 29,7/Gelände 0/Springen 0)

2. Clara Davoine (BEL) mit Crazy Ste Hermelle; 32,6 (32,6/0/0)

3. Felix Etzel (Warendorf) mit TSF Polartanz; 34,1 (26,1/0/8)



CCI1*-Intro

1. Victor Levecque (FRA) mit Honey Crunch Du Caire; 26,2 (Dressur 26,6/Gelände 0/Springen 0)

2. Elodie Sautenet (FRA) mit Ultra Hoy; 26,7 (26,7/0/0)

3. Melody Johner (SUI) mit Captain Thin Lizzy; 27,6 (27,6/0/0)

4. Felix Etzel (Warendorf) mit Coll Cat 11; 28,3 (28.3/0/0) Weitere Informationen unter www.saulieu-eventing.fr Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-L) vom 22. bis 27. August in Blair Castle/GBR



CCI2*-L

1. Hayden Hankey (GBR) mit Cartown Galaxy; 30,6 (Dressur 30,6/Gelände 0/Springen 0)

2. Morven Pringle (GR) mit Miss Contender; 31,8 (31,8/0/0)

3. Josephine Schnaufer (Neitersen) mit Viktor 17; 31,9 (31,9/0/0 Weitere Informationen unter www.blairhorsetrials.co.uk