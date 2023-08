Mailand. Einen Tag lang darf sich die deutsche Springreiter-Equipe bei der Europameisterschaft in Mailand als Titelgewinner fühlen. Das Team liegt vor der dritten und entscheidenden Runde am Freitagnachmittag an erster Stelle.

Jubel wäre verfrüht und auch nicht angepasst, doch Deutschlands Springreiter-Equope von Bundestrainer Otto Becker muss jedenfalls vor der dritten und letzten Runde um den Titel eines Mannschafts-Eiuropameisters in Mailand keinen Frust schieben. Die Equipe in der Bessetzung Marcus Ehning auf Stargold, Philipp Weishaupt auf Zineday. Jana Wargers auf Limbridge und Gerrit Nieberg auf Ben liegt vor dem Finale einen Tag später im San Siro-Stadion von Mailand mit insgesamt 9,31 Strafpunkten an erster Stelle vor Weltmeister und Olympiasieger Schweden (9,51), Titelverteidiger Schweiz (9,92) und Irland (10,00). Gold und Nichts trennt nicht einmal ein Strafpunkt. Das Hochrücken vom dritten an die erste Stelle war ein Präsent des Schimmels Leone Jei unter dem Schweizer Martin Fuchs, der am letzten Sprung eine Stange aus der Verankerung schob. Somit hatten die Eidgenossen nur den früheren Olympaisieger Steve Guerdat auf Dynamix de Betheme mit einem fehlerlosen Umlauf im Team, was bei einer solchen Meisterschaft nicht genügt.

Die herausragenden Reiter in der deutschen Mannschaft waren Philipp Weishaupt mit dem Westfalen-Wallach Zineday und Jana Wargers mit dem Hengst Limbridge, die beide fehlerlos blieben. Marcus Ehning kehrte mit einem Abwurf an der Maue mit dem Hengst Stargold zum Ausgang zurück, ganz schwer erwischte es wiederum Gerrit Nieberg, der wie schon in der Prüfung gegen die Uhr zum Auftakt der EM die „falschen Hosen“ an hatte, im Zeitspringen schob Ben mit dem Grand Prix-Sieger des letzten Jahres in Aachen mit seinem Reiter vier Stangen aus den Auflagen der Hürden, nun im zweiten Durchgang drei des wahrlich championatswürdigen Parcours von Designer Uliano Vezanni, der vor allem viel Buntes auf den Rasen stellte.

Für das Finale um die Team-Europameisterschaft, die seit 1975 nun zum 25. Mal entschieden wird, sind die zehn besten Teams von insgesamt 15 nach zwei Durchgängen startberechtigt, neben Deutschland, Schweden, der Schweiz, Irland auch Österreich, Italien, die Niederlande, Spanien, Frankreich und Großbritannien. Nicht mehr dabei sind Dänemark, Ungarn, Polen, Portugal und ganz überraschend Belgien. Sollte Deutschland Europameister werden, wäre es der neunte Titel.

In der Einzelwertung führt weiter der Schwede Jens Fredricson ohne Fehlerpunkt vor Philipp Weishaupt (0,31), Steve Guerdat (0,43), dem Franzosen Julien Epaillard (0,51), Weltmeister Henrik von Eckermann (Schweden), der 0,7 Miese aufweist, dem Italiener Emanuele Camilli (1,18), dem Niederländer Jur Vrieling (1,61), dem Franzosen Olivier Perreau (1,79), dem Riesenbecker Einzelstarter Christian Kukuk (2,04), dem Iren Michael Duffy (2,18) sowie Jana Wargers (2,28) als Elfte. Zwischen dem ersten und 14. Rang – Großbritanniens Olympiasieger Ben Maher (3,13 Strafpunkte - liegt nur ein Abwurf.

Das Siegerteam erhält als Prämie 58.500 Euro, an der Zehnte und damit Ltezte in der Mannschaftswertung kassiert noch 700 Euro. Insgesamt ist die Prüfung mit 220.000 € dotiert, davon entfallen auf die Einzelkonkurrenz 40.000.

Zwei Gewinner vor dem Ende hat die 37. Europameisterschaft seit 1957 bereits: Paul Schockemöhle als Züchter von mehreren Pferden seiner Zucht, die von Reitern verschiedener Nationen in den Parcours geschickt werden - und Ludger Beerbaum, der drei Angestellte am Start hat. Neben Christian Kukuk und Philipp Weishaupt auch im irischen Team Eoin McMahon, der nun seine Stute Mila reitet, die er noch selbst bei seinem Abschiedsturnier beim deutschen CHIO in Aachen vor einigen Wochen vorstellte.

