Europameisterschaften Springen (CH-EU-S) vom 29. August bis 3. September in Mailand/ITA



Mannschaftswertung

Gold: Schweden; 9,51

Silber: Irland; 18,00

Bronze: Österreich; 22,77

4. Deutschland; 25,31 (Marcus Ehning (Borken) mit Stargold/Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Zineday/Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge/Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Ben 431)



Einzelwertung

Gold: Steve Guerdat (SUI) mit Dynamix de Belheme; 0,43 (Runde 1 0,43/Runde 2 0/0/Finale 0/0)

Silber: Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Zineday; 4,31 (0,31/0/4/0/0)

Bronze: Julien Epaillard (FRA) mit Dubai du Cedre; 4,61 (0,61/0/4/0/0)

14. Christian Kukuk (Hörsel) mit Mumbai; 15,04 (2,04/0/4/9)

26. Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge; 10,28 (2,28/0/8)

45. Marcus Ehning (Borken) mit Stargold; zurückgezogen (2,72/4/WD)

67. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Ben 431; 20,32 (8,32/12) Weitere Informationen unter: www.milanojumping2023.com Weltmeisterschaften der Ponyfahrer (CH-M-P-A 4/2/1) vom 30. August bis 3. September in Oirschot/NED



Mannschaftswertung

Gold: Niederlande; 454,38

Silber: Schweiz; 454,70

Bronze: Deutschland; 478,34 (Anna Genkinger (Pfalzgrafenweiler)/Niels Grundmann (Fredenbeck)/Tobias Fiefhaus (Wettringen)/Christof Weihe (Minden)/Steffen Brauchle (Pfalzgrafenweiler)/Niels Kneifel (Wunstorf))



Einzelwertung Pony-Einspänner

Gold: Cedric Scherrer (SUI); 143,94 (Dressur 43,92/Marathon 90,02/Hindernisfahren 10)

Silber: Berengere Cressent (FRA); 149,72 (46,85/90,96/11,91)

Bronze: Anna Genkinger (Pfalzgrafenweiler); 151,86 (54,71/94,15/3)

12. Sandra Schäfer (Nordwalde); 162,96 (54,84/94,22/13,90)

21. Niels Grundmann (Fredenbeck); 171,70 (61,03/96,43/14,24)



Einzelwertung Pony-Zweispänner

Gold: Rodinde Rutjens (NED); 146,00 (Dressur 44,37/Marathon 97,26/Hindernisfahren 4,37)

Silber: Melanie van de Bunt (NED); 151,25 (45,76/102,49/3)

Bronze: Cas Hendriks (NED); 153,99 (48,16/97,80/8,03)

8. Rene Jeurink (Hoogstede); 170,08 (47,95/112,52/9,61)

9. Christoph Weihe (Minden); 170,52 (43,42/122,13/4,97)

11. Tobias Fiefhaus (Wettringen) 177,15 (52,84/107,43/16,88)

15. Antonia Brechtken (Wuppertal); 183,51 (55,76/116,12/11,63)



Einzelwertung Pony-Vierspänner

Gold: Marijke Hammink (NED); 155,46 (Dressur 44,08/Marathon 108,05/Hindernisfahren 3,33)

Silber: Yannik Scherrer (SUI); 156,93 (45,97/106,47/4,49)

Bronze: Steffen Brauchle (Pfalzgrafenweiler); 170,66 (51,67/105,64/13,35)

7. Niels Kniefel (Wunstorf); 184,93 (54,81/115,50/14,62)

14. Patrick Harrer (Straubenhardt); 228,60 (64,52/140,45/23,63) Weitere Informationen unter: www.ponydrivingoirschot.com Deutsche Meisterschaft Einspänner-Fahrer (Pferde) vom 31. August bis 3. September in Gronau-Epe



Deutsche Meisterschaft Einspänner Pferde

Gold: Anne Unzeitig (Greifenstein) 113,83 (Dressur 49,22/Marathon 61,61/Hindernisfahren 3)

Silber: Lars Krüger (Grumbach); 122,42 (51,33/68,09/3)

Bronze: Martin Stötzer (Erfurt); 122,86 (51,00/68,86/3) Weitere Informationen unter: https://de-de.facebook.com/Reitverein.Epe/ Internationales Springturnier (CSI2*) vom 30. August bis 3. September in Ising am Chiemsee



Großer Preis

1. Jens Baackmann (Münster) mit Lorenz 86; 0/0/37,07

2. Ramzy Al Duhami (KSA) mit Adressee; 0/0/38,32

3. Laurenz Buhl (Münster) mit Exotik Sitte; 0/0/38,95 Weitere Informationen unter: www.chiemseepferdefestival.de Internationales Springturnier (CSI5*) vom 28. August bis 3. September in Bridgehampton NY/USA



Großer Preis

1. Daniel Bluman (ISR) mit Ladriano Z; 0/0/37,17

2. Adrienne Sternlicht (USA) mit Faquitol-S; 4/0/38,24

3. Luis Fernando Larrazabal (VEN) mit Condara; 4/79,70

29. Rene Dittmer (Stade) mit Cosica X; 16/78,30 Weitere Informationen unter: www.hamptonclassic.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 30. August bis 03. September in Lier/BEL



Großer Preis

1. Lorenzo de Luca (ITA) mit Promise Z; 0/0/44,82

2. Eduardo Pereira de Menezes (BRA) mit H5 Chacco’s Charlie PS; 0/0/46,30

3. Jeroen Appelen (BEL) mit Monte Blue PS; 0/0/48,11

9. Kendra Claricia Brinkop (Neumünster) mit Nector VD Bisshop; 0/4/50,27 Weitere Informationen unter: www.azelhof.be Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-L/2*-S) vom 31. August bis 03. September in Chvalsiny – Borova/CZE



CCI2*-L

1. Patrik Sukdolak (CZE) mit Quida; 27,6 (Dressur 27,6/Gelände 0/Springen 0)

2. Pita Schmidt (Neumark) mit Favorita V; 34,9 (34,9/0/0)

3. Kris Vervaecke (BEL) mit Rollo van Alsingen; 37,7 (34,1/3,6/0)



CCI2*-S

1. Lea Siegl (AUT) mit Lebenstraum; 26,1 (Dressur 24,9/Gelände 1,2/Springen 0)

2. Lea Siegl (AUT) mit Roxanne JE; 34,5 (23,3/11,2/0)

3. Jaroslav Abik (CZE) mit Bo Bop du Pestel; 37,1 (31,9/5,2/0)

9. Victoria Orterer (München) mit AD Rem Lancastrian; 48,0 (33,2/10,8/4) Weitere Informationen unter: www.borova-eventing.cz Dazu alles Wissenswerte zu den Bundeschampionaten