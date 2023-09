Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Europameisterschaft Dressur und Para-Dressur vom 5. bis 10. September in Riesenbeck



Mannschaftswertung Para-Dressur

Gold: Niederlande; 232,637

Silber: Deutschland; 226,979 (Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy/Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Horse24 Dooloop/Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika/Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s)

Bronze: Großbritannien; 222,663



Einzelwertung Grade I

Gold: Rihards Snikus (LAT) mit King of the Dance; 75,250 Prozent

Silber: Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 74,833

Bronze: Gabby Blake (GBR) mit Strong Beau; 74,583



Team Grade I

1. Sara Morganti (ITA) mit Mariebelle; 78,250 Prozent

2. Rihards Snikus (LAT) mit King of the Dance; 77,583

3. Michael Murphy (IRL) mit Cleverboy; 75,792

4. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 75,333



Kür Grade I

Gold: Sara Morganti (ITA) mit Mariebelle; 81,640 Prozent

Silber: Michael Murphy (IRL) mit Cleverboy; 79,887

Bronze: Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 78,347



Einzelwertung Grade II

Gold: Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Horse24 Dooloop; 74,776 Prozent

Silber: Georgia Wilson (GBR) mit Sakura; 72,966

Bronze: Ann Cathrin Lübbe (AUT) mit La Costa Majlund; 72,724



Team Grade II

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Horse24 Dooloop; 77,567 Prozent

2. Georgia Wilson (GBR) mit Sakura; 74,167

3. Ann Cathrin Lübbe (AUT) mit La Costa Majlund; 72,667



Kür Grade II

Gold: Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Horse24 Dooloop; 80,353 Prozent

Silber: Georgia Wilson (GBR) mit Sakura; 79,367

Bronze: Ann Cathrin Lübbe (AUT) mit La Costa Majlund; 74,540



Einzelwertung Grade III

Gold: Tobias Thorning Joergensen (DEN) mit Jolene Hill; 77,767 Prozent

Silber: Chiara Zenati (FRA) mit Swing Royal Ifce; 72,900

Bronze: Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy; 72,633



Team Grade III

1. Tobias Thorning Joergensen (DEN) mit Jolene Hill; 77,434 Prozent

2. Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy; 73,933

3. Chiara Zenati (FRA) mit Swing Royal Ifce; 72,767



Kür Grade III

Gold: Tobias Thorning Joergensen (DEN) mit Jolene Hill; 83,833 Prozent

Silber: Chiara Zenati (FRA) mit Swing Royal Ifce; 77,773

Bronze: Lotte Krijnsen (NED) mit Rosenstolz N.O.P.; 75,680

…

5. Melanie Wienand (Osnabrück) mit Lemony’s Loverboy; 70,987



Einzelwertung Grade IV

Gold: Demi Haerkens (NED) mit EHL Daula N.O.P.; 77,556 Prozent

Silber: Sanne Voets (NED) mit Demantur RS2 N.O.P.; 75,916

Bronze: Manon Claeys (BEL) mit Katharina Sollenburg; 73,444



Team Grade IV

1. Demi Haerkens (NED) mit EHL Daula N.O.P.; 79,730 Prozent

2. Sanne Voets (NED) mit Demantur RS2 N.O.P.; 76,460

3. Vladimir Vinchon (FRA) mit Pegase Mayenne; 74,054



Kür Grade IV

Gold: Demi Haerkens (NED) mit EHL Daula N.o.P.; 82,070 Prozent

Silber: Sanne Voets (NED) mit Demantur RS2 N.O.P.; 81,595

Bronze: Manon Claeys (BEL) mit Katharina Sollenburg; 78,025



Einzelwertung Grade V

Gold: Michele George (BEL) mit Best of 8; 76,308 Prozent

Silber: Frank Hosmar (NED) mit Aplhaville N.O.P.; 76,000

Bronze: Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; 74,205



Team Grade V

1. Frank Hosmar (NED) mit Aplhaville N.O.P.; 76,447 Prozent

2. Michele George (BEL) mit Best of 8; 76,132

3. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; 74,079



Kür Grade V

Gold: Michele George (BEL) mit Best of 8; 81,275 Prozent

Silber: Frank Hosmar (NED) mit Aplhaville N.O.P.; 79,045

Bronze: Sophie Wells (GBR) mit LJT Egebjerggards Samoa; 76,550

4. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; 76,170



Mannschaftswertung Dressur

Gold: Großbritannien; 242,220

Silber: Deutschland; 239,674 (Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Thiago GS/Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz/Frederic Wandres (Hagen) mit Bluetooth OLD/Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB)

Bronze. Dänemark; 228,727



Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 84,612 Prozent

2. Charlotte Dujardin (GBR) mit Imhotep; 82,422

3. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 81,258

…

6. Frederic Wandres (Hagen) mit Bluethooth OLD; 77,888

7. Isbell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 77,174

…

11. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Thiago GS; 74,845



Einzelwertung Grand Prix Special

Gold: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 85,593 Prozent

Silber: Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zepter; 82,796

Bronze: Charlotte Dujardin (GBR) mit Imhotep; 82,583

…

6. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 78,252

7. Frederic Wandres (Hagen) mit Bluetooth OLD; 77,052

…

19. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Thiago GS; 72,994



Grand Prix Kür

Gold: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 92,818 Prozent

Silber: Charlotte Fry (GBR) mit Glamoudale; 92,379

Bronze: Charlotte Dujardin (GBR) mit Imhotep; 91,396

…

5. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 88,407

…

9. Frederic Wandres (Hagen) mit Bluetooth OLD; 84,568



Piaffe-Förderpreis

1. Helen Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH; 77,488 Prozent

2. Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch OLD; 76,116

3. Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Farrington; 75,767 Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/em2023 Europameisterschaft Senioren und internationales Distanzturnier (CH-EU-E/CEI3*/2*/1*) vom 4. bis 9. September in Ermelo/NED



Mannschaftswertung EM Senioren

Gold: Frankreich; Reitzeit 23 Stunden/42 Minuten/21 Sekunden

Silber: Spanien; 24:02:58

Bronze: Deutschland; 28:23:54 (Sabrina Arnold (Kirchheim) mit Easy El Boheira; Bernhard Dornsiepen (Balve) mit Bekele El Djem; Nico Helta (Warstein) mit White Pablo; Ursula Klingbeil (Buch) mit Aid Du Florival; Alexandra Weitz (Alheim Heinebach) mit Saiide Al Samarra)



Einzelwertung EM Senioren

Gold: Sabrina Arnold (Kirchheim) mit Easy El Boheira; Reitzeit; 7 Stunden/45 Minuten/50 Sekunden

Silber: Maria Alvarez Ponton (ESP) mit Bolchoi El Akim; 7:45:52

Bronze: Philippe Tomas (FRA) mit Biwaka de Chalendrat; 7:45:53 Weitere Informationen unter: www.ermeloendurance.com Europameisterschaft Springen Ambassador/Veteranen (CH-EU-V-S) vom 7. bis 10. September in Hardelot/FRA



Mannschaftswertung

Gold: Frankreich; 3,08

Silber: Großbritannien; 11,56

Bronze: Schweiz; 16,46

…

6. Deutschland; 31,98 (Udo Klötzel (Limburg) mit Sleeta/Silke Lehmann (Brokstedt) mit Calahary/Paul-Heinz Meier (Brokstedt) mit Chez Arco/Heike Willenberger (Wedemark) mit Baridos H.)



Einzelwertung

Gold: Diego Uson Olaso (ESP) mit Caravaggio de Lison Z; 1,90 (1,90/0/0/0/0)

Silber: James Loffet (GBR) mit Gaudi; 3,85 83,85/0/0/0/0)

Bronze: Nicola Frankland (GBR) mit Kings Welcome; 4,07 (4,07/0/0/0/0)

…

14. Silke Lehmann (Brokstedt) mit Calahary 2; 17,00 (8/0/4/4/1)

…

25. Paul-Heinz Meier (Brokstedt) mit Chez Arco; WD (8,84/0/4/WD)

…

28. Udo Kloetzel (Limburg) mit Sleeta; WD (4,46/4/4/WD)

…

30. Isabell Dehning (Miesbach) mit Lully Mae; WD (9,72/4/0/WD)

31. Heike Willenberger (Wedemark) mit Baridos H; 15,52 (7,52/8/0) Weitere Informationen unter: www.facebook.com/jumpinghardelot Deutsche Amateurmeisterschaft Vielseitigkeit vom 8. bis 10. September in Langenhagen



Deutsche Amateur-Meisterschaft CCI3*-S

Gold: Philine Ganders-Meyer (Ostbevern) mit Coromandel du Moulin; 28,7 (Dressur 28,7/Springen 0/Gelände 0)

Silber: Lena Scheepers (Rheinberg) mit La Mum; 33,1 (29,1/4/0)

Bronze: Elena Otto-Erley (Warendorf) mit Finest Fellow; 33,6 (31,6/0/2)



CCI3*-S – Reiter größer als 525 RLP

1. Philine Ganders-Meyer (Ostbevern) mit Coromandel du Moulin; 28,7 (Dressur 28,7/Springen 0/Gelände 0)

2. Nicolai Aldinger (Egestorf) mit Timmo; 29,8 (29,8/0/0)

3. Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit D’Accord 70; 32,0 (32,0/0/0)



CCI3*-S – Reiter kleiner als 526 RLP

1. Sophie Leube (Hamm) mit Sweetwaters Ziehten TSF; 22,3 (Dressur 22,3/Springen 0/Gelände 0)

2. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Fairytale 39; 24,0 (22,0/0/2)

3. Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf) mit Fräulein Frieda 10; 24,4 (24,4/0/0/)



Deutsches Amateur-Championat

1. Leonie Kuhlmann (Einbeck) mit Clarito Ju; 32,1 (Dressur 32,1/Springen 0/Gelände 0)

2. Christel Heyl (Uedem) mit Emey Thc; 34,8 (32,4/0/2,4)

3. Bernadette Kögel (Warmsen) mit Coco Diki; 35,8 (31,8/4/0)



CCI2*-S – Reiter größer 400 RLP

1. Torben Mölleken (Heidmühlen)mit Herzensbrecher 11; 24,3 (Dressur 24,3/Springen 0/Gelände 0)

2. Leni Lehnard (Warendorf) mit Cobec; 26,4 (26,4/0/0)

3. Lara Krueger (Hamburg) mit Lara’s Little Loretta, 30,5 (30,5/0/0)



CCI2*-S – Reiter kleiner 401 RLP

1. Ruiji Liang (CHN) mit Kiriaantje; 24,8 (Dressur 23,6/Springen 0/Gelände 1,2)

2. Sophie Leube (Hamm) Mit Heda; 25,8 (22,6/0/3,2)

3. Julia Krajewski (Warendorf) mit Chilli Morning II; 26,0 (26,0/0/0) Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/dam Internationales Springturnier (CSI**) OWL-Challenge vom 7. bis 10. September in Paderborn



Großer Preis

1. Marco Kutscher (Bad Essen) mit Outrageous Charmer; 0/0/38,14

2. Katharina von Essen (Senden) mit C – Loona NRW; 0/0/38,30

3. Omar Abdul Aziz Al Marzooqi (UAE) mit Dalida van de Zuuthoeve; 0/0/39,70 Weitere Informationen unter: www.owl-challenge.de Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 6. bis 10. September in Calgary/CAN



Nationenpreis

1. Irland

2. Deutschland; (Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium/Kendra Claricia Brinkop (Deutschland) mit /Jörne Sprehe (Fürth) mit /Richard Vogel (Marburg))

3. Canada



Großer Preis

1. Martin Fuchs (SUI) mit Leone Jei; 0/0/0/43,58

2. Tiffany Forster (CAN) mit Figor; 0/0/4/44,45

3. Bertram Allen (IRL) mit Pacino Amiro; 0/4/74,20

4. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium; 0/4/73,87 Weitere Informationen unter: www.sprucemeadows.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 6. bis 10. September in Ascona/SUI



Großer Preis

1. Gregory Cottard (FRA) mit Cocaine du Val; 0/0/34,78

2. Harry Charles (GBR) mit Aralyn Blue; 0/0/34,88

3. Eveleyne Bussmann (SUI) mit Tafila d’Urville; 0/0/35,75

…

26. Pia Reich (Bad Bellingen) mit PB Loewenherz; 4/78,08 Weitere Informationen unter: www.csi-ascona.ch Internationales Springturnier (CSI3*) vom 6. bis 10. September in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Fernando Martinez Sommer (MEX) mit Lady van de Haarterhoeve; 0/0/39,19

2. Koen Vereecke (BEL) mit Lector Vd Bisschop; 0/4/38,87

3. Andre Americo De Miranda (BRA) mit Hilfinger van de Zuuthoeve; 0/4740,64

…

17. Philip Rüping (Steinfeld) mit Chatolinue PS; 8/70,24 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Dressurturnier (CDIU25/Y/J/P/Ch) vom 7. bis 10. September in Waregem/BEL



Grand Prix U25

1. Anna Jesty (GBR) mit Commodore Platinum; 67,923 Prozent

2. Lana Raumanns (Frankfurt) mit Feodor Nymphenburg OLD: 67,257

3. Jeannine Merit Pelzer (Bempfingen) mit DSP Sammy Davis Jr.; 67,026



Grand Prix Kür U25

1. Jeannine Merit Pelzer (Bempfingen) mit DSP Sammy Davis Jr.; 73,870 Prozent

2. Lana Raumanns (Frankfurt) mit Feodor Nymphenburg OLD: 71,715

3. Anna Jesty (GBR)mit Commodore Platinum; 70,970



Children Team

1. Kendra Victoria Li (MLT) mit El Amore van de Kempenhoeve; 76,250 Prozent

2. Greta Louise Wagner (Vallendar) mit Fashion Rose; 74,175



Children Individual

1. Kendra Victoria Li (MLT) mit El Amore van de Kempenhoeve; 78,713 Prozent

2. Greta Louise Wagner (Vallendar) mit Fashion Rose; 77,815



Pony Team

1. Sarah Meurer (Münster) mit Cosmo 102; 70,047 Prozent

2. Britt Kikkert-Van Der Linde (NED) mit Nur Fuer Dich; 69,571

3. Wilma Holmgren (SWE) mit Hb Dancing Daylight; 68,524



Pony Individual

1. Sarah Meurer (Münster) mit Cosmo 102; 71,036 Prozent

2. Wilma Holmgren (SWE) mit Hb Dancing Daylight; 70,856

3. Kate Jansen (NED) mit Fs Mr. Magic; 70,405



Pony Kür

2. Wilma Holmgren (SWE) mit Hb Dancing Daylight; 74,667 Prozent

1. Sarah Meurer (Münster) mit Cosmo 102; 73,667

3. Kate Jansen (NED) mit Fs Mr. Magic; 73,650



Junioren Team

1. Xyliana de Rover (BEL) mit Hamlet; 70,000 Prozent

2. Kebie Raaijmakers (NED) mit Kevita; 68,333

3. Noemie Fostier (BEL) mit Eldorado OB; 68,081

…

9. Mia Klein (Arnsberg) mit de Laval K; 66,263



Junioren Individual

1. Kebie Raaijmakers (NED) mit Kevita; 71,029 Prozent

2. Liezel Everars (BEL) mit Vigo Gold NA; 69,657

3. Xyliana de Rover (BEL) mit Hamlet; 69,510

…

13. Mia Klein (Arnsberg) mit de Laval K; 64,167



Junioren Kür

1. Kebie Raaijmakers (NED) mit Kevita; 76,250 Prozent

2. Liezel Everars (BEL) mit Vigo Gold NA; 74,958

3. Amber Hennes (BEL) mit Keukens Geens Allegro V/H Trichelhof; 71,875



Junge Reiter Team

1. Maike Springmeier (Willich) mit Sempre Meo; 70,686 Prozent

2. Jette de Jong (BEL) mit Indini; 69,657

3. Athaline van Roey (BEL) mit Fugranda C; 68,480



Junge Reiter Individual

1. Maike Springmeier (Willich) mit Sempre Meo; 70,833 Prozent

2. Jette de Jong (BEL) mit Indini; 68,970

3. Athaline van Roey (BEL) mit Fugranda C; 68,284



Junge Reiter Kür

1. Maike Springmeier (Willich) mit Sempre Meo; 75,042 Prozent

3. Athaline van Roey (BEL) mit Fugranda C; 73,267

2. Jette de Jong (BEL) mit Indini; 72,183 Weitere Informationen unter: www.dressuurwaregem.be Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/1*-Intro/P1-S) vom 8. bis 10. September in Copenhagen/DEN



CCI2*

1. Filippa Wagtmann (DEN) mit Follow Me Palija AA, 32,7 (Dressur 32,7/Springen 0/Gelände 0)

2. Luna Richter (DEN) mit Frankie; 37,9 (34,7/3,2/0)

3. Marie Juul (DEN) mit Candida; 38,0 (28,8/4/5,2)

…

9. Justin Fischer (Norderstedt) mit Bart 18; 48,5 (37,7/6,8/4)



CCIP1*

1. Emma Fischer (Norderstedt) mit Mas Que Dos; 27,4 (Dressur 25,0/Springen 2,4/Gelände 0)

2. Anni Müller (Liebenburg) mit Nightys Flashlight; 39,3 (31,3/8/0)

3. Lenthel-Louise Desmedt (BEL) mit Tallyho The Mighty Quinn; 73,8 (39,4/5,2/29,2)



CCI1*-Intro

1. Anna Freskgard (SWE) mit Clawfinger; 36,1 (Dressur 32,1/Springen 4/Gelände 0)

2. Zenta Vinther (DEN) mit Hoejbo’s Zoe; 36,3 (32,3/4/0)

3. Iliane Hannalisa Hein (Boren) mit Akeby’s Quemiro Silla; 36,7 (32,7/4/0) Weitere Informationen unter: www.spr.dk Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCIY3*-S) vom 6. bis 10. September in Charlbury/GBR



CCI3*-S

1. Elizabeth Barratt (GBR) mit Dargun; 25,3 (Dressur 25,3/Springen 0/Gelände 0)

2. Jemima Stratton (GBR) mit Global Exotic; 31,9 (30,3/0/1,6)

3. Hedda Vogler (Verden) mit Niagara de Champenotte; 33,3 (25,7/4/0) Weitere Informationen unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Internationales Offizielles Fahrturnier (CAIO4*-H4/H2) vom 7. bis 10. September in Baborowko/POL



Nationenpreis Vierspänner

1. Deutschland; 313,47 (Rainer Duen (Brunsbüttel)/Georg von Stein (Modautal)/Christoph Sandmann (Lähden))

2. Österreich; 318,65

3. Ungarn; 336,46



Kombinierte Wertung Vierspänner

1. Boyd Exell (AUS); 152,39 (Dressur 40,25/Marathon 112,14/Hindernisfahren 0)

2. Christoph Sandmann (Lähden); 153,76 (46,25/105,95/1,56)

3. Daniel Schneiders (AUT); 157,63 (50,71/106,92/0)



Nationenpreis Zweispänner

1. Deutschland 298,88 (Anna Sandmann (Lähden)/Sandro Koalick (Drebkau)/Carola Slater-Diener (Stadtroda))

2. Tschechien; 325,38

3. Polen; 336,08



Kombinierte Wertung Zweispänner

1. Jacob Arnold (USA); 150,71 (Dressur 51,09/Marathon 95,84/Hindernisfahren 3,78)

2. Lars Schwitte (Stadtlohn); 152,88 (49,86/99,98/3,04)

3. Carola Slater-Diener (Stadtroda); 153,43 (54,29/96,14/3) Weitere Informationen unter: www.equestrian.baborowko.pl