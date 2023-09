Hagen a.T.W. Statt Turnier vor dem Schloss Monrepos in Ludwigsburg – nun eben Dressurturnier mit gleicher Stärke und Teilnehmerzahl auf dem Kasselmannhof in Hagen am Tuetoburger Waldf in der nächsten Woche. Auftakt ist der 21. September. Aus verschiedenerlei Gründen gibt es zunächst keine Fortsetzung des Internatioonalen Dressurturniers vor dem Schloss Monrepos in Ludwigsburg bei Stuttgart. Ulli Kasselmann als Miterfinder des CDI im Schwabenland zog sich deshalb nicht schmollend zurück, er macht das gleiche statt vor dem Schloss nun auf seinem eigenen Hof in Hagen auf dem Borgberg, wo auch für die Geselligkeit mehr Platz und Raum ist. Und die vor Monrepos ins Viereck ziehen wollten, kommen nun zum Kasselmannhof, wo ihnen allen wie bekannt der Rote Teppich ausgerollt wird. Die Kasselmanns können Turniere aufziehen und müssen keine Vergleiche scheuen. Wer nach den tollen Europameisterschaften in Riesenbeck noch mehr internationalen Dressursport erleben möchte, plant nun einen Besuch zum Viersterne-Turnier in Hagen (21. bis 24. September). Reiterinnen und Reiter aus 25 Nationen haben sich angesagt. Neben dem Sport sorgt das beliebte Hagener Restaurant ‘FachWerk’ für kulinarische Untermalung, während bei der Auktion ‘Ihre Majestäten’ des DSP Zuchtverbandes 16 ausgewählte Dressurfohlen ihre neuen Förderer suchen. 55 Teilnehmer haben sich für die CDI4* Tour angekündigt, einer von ihnen ist der schwedische Grand Prix-Starter Patrik Kittel, für den ein Start auf dem Hof Kasselmann fast einem Muss gleicht. Er bringt seine Stute Forever Young HRH und den prominenten Neuzugang Galleria’s Bohemian mit. Wie Kittel ist auch seine Landsfrau Tinne Vilhelmson-Silfvén schon mehrmals Mitglied der schwedischen Mannschaft bei internationalen Championaten gewesen. Zu ihren größten Erfolgen zählen Mannschafts-Bronzemedaillen bei den Europameisterschaften 2005 und 2007 sowie ein fünfter Platz in der Einzelwertung der Weltreiterspiele 2014. Mit dem Holsteiner Devanto hat sie in diesem Jahr bei den Schwedischen Meisterschaften Silber gewonnen.. Die Österreicherin Diana Porsche kommt mit zwei Pferden und vielen guten Erinnerungen auf den Borgberg und verkündete bereits auf Social Media: “Wir sparen unsere Energie für das CDI Hagen im September. Ich war schon ein paar Mal auf dem Hof Kasselmann am Start und konnte dort die Bronzemedaille bei der U25-Europameisterschaft von 2016 gewinnen. Ich verbinde viele schöne und emotionale Momente damit, deshalb freue ich mich sehr darauf.” Die deutschen Farben werden unter anderem von Bianca Nowag-Aulenbrock (Ostbevern), Evelyn Eger (Hagen a.T.W.), Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) und Michael Klimke (Münster) sowie von Frederic Wandres vertreten. Wandres gehörte zur Equipe bei den Europameisterschaften vor wenigen Tagen in Riesenbeck, wo er mit der Mannschaft und im Sattel von Bluetooth OLD zu Silber ritt. Höhepunkte der Vier-Sterne-Tour sind die Kür am Samstagnachmittag und der Grand Prix Special am Sonntagmittag. Ein interessantes Paar ist auch die dänische Olympionikin und ehemalige Nationaltrainerin Nathalie zu Sayn-Wittgenstein mit ihrem eigenen Pferd Blue Hors Fifty Cent. Stark besetzt mit insgesamt 58 Teilnehmern sind auch die nationalen Prüfungen für Amateure und der CDI-U25 für Nachwuchstalente unter 25 Jahren. Hier reiten die Britin Emily Bradshaw und die Französin Carla Marie Dufil und das deutsche Kontingent bestehend aus Jeannine Merit Pelzer, Anna Schölermann, Victoria Marie Schönhofen, Cosima von Fircks und Lia Welschof um den Sieg in Grand Prix und Kür. Auftakt der Konkurrenzen ist am Donnerstag, 21.September, ab 08.30 Uhr. Das Streaming-Portal ClipMyHorse.TV übertragt live. Weitere Informationen zum Zeitplan und den Teilnehmerlisten, hier: psi-events.de/portfolio/cdi-hagen-2023/ .