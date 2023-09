Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung:

Deutsche Meisterschaft Voltigieren vom 15. bis 17. September in Verden



Deutsche Meisterschaft Doppelvoltigieren

Gold: Diana Harwardt (Bernau)/Peter Künne (Berlin) mit DSP Sir Laulau/Longenführer Hendrik Falk; 8,790

Silber: Adele Schröder (Gladbeck)/Sophie Wegener (Herne) mit Hendrikx/Antje Döhnert; 8,162

Bronze: Gisa Sternberg (Osterholz-Scharmbeck)/Linda Otten (Lilienthal) mit Espresso 23/Cornelia Ammermann; 7,592



Deutsche Meisterschaft Herren

Gold: Bela Lehnen (Moers) mit Formel 1 d.C./Longenführer Alexandra Knauf; 8,820

Silber: Jannik Heiland (Wulfsen) mit Dark Beluga FRH/Barbara Rosiny; 8,714

Bronze: Julian Wilfling (Untermeitingen) mit Ronaldo 200/Andrea Boe; 8,607



Deutsche Meisterschaft Damen

Gold: Julia Sophie Wagner (Leipzig) mit Giovanni 185/Katja Wagner; 8,248

Silber: Alina Roß (Userin) mit Giovanni 185/Katja Wagner; 8,209

Bronze: Alice Layher (Brackenheim) mit Lambic van Strokappeleken/Andrea Blatz; 7,947



Deutsche Meisterschaft Gruppen

Gold: Team Norka Automation des VV Köln-Dünnwald (Gianna Ronca (Monheim)/Philip Goroncy (Drensteinfurt)/Larina Herpertz (Köln)/Mona Mertens (Korschenbroich)/Hannah Steverding (Herxheim)/Bela Lehnen (Moers)) mit Calidor 10/Longenführer Ines Nawroth; 8,701

Silber: VV Ingelsberg 1 (Sarah Liersch (Planegg)/Leon Hüsgen (Neuss)/Katharina Gschlößl (Marzling)/Marlene le Bris (Langenbach)/Annalena Pellegrini (Forstern)/Gregor Klehe (Grasbrunn)); 8,376

Bronze: Team Schenkenberg I (Leonel Gelke (Leipzig)/Lisa Marie Wagner (Leipzig)/Lilly Auerswald (Leipzig)/Julia Sophie Wagner (Leipzig)/Lilli Richter (Schkopau)/Jennifer Reichert (Zörbig)); 7,477

Weitere Informationen unter: www.verden-turnier.de

Europameisterschaft Vielseitigkeit Junioren/Junge Reiter (CH-EU-Y-CCI3*-L/J-CCI2*-L) vom 13. bis 17. September in Montelibretti/ITA



Mannschaftswertung Junioren

Gold: Deutschland (Smilla Maline Philipp (Elsdorf) mit Sir Boggles/Mathies Rüder (Fehmarn) mit Bon Ton/Emely Kurbel (Rüsselsheim am Main) mit Entertain You/Matti Garlichs (Salzhausen) mit Ludwig 282); 81,30

Silber: Großbritannien; 81,70

Bronze: Frankreich; 88,60



Einzelwertung Junioren

Gold: Smilla Maline Philipp (Esldorf) mit Sir Boggles; 23,50 (Dressur 23,50/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Leopoldo Petrini (ITA) mit Emerald Jonny; 24,80 (24,80/0/0)

Bronze: Jeanne Brunel (FRA) mit Dexter Z; 24,90 (24,90/0/0)

…

6. Mathies Rüder (Fehmarn) mit Bon Ton; 28,00 (28,00/0/0)

…

9. Emely Kurbel (Rüsselsheim am Main) mit Entertain You; 29,80 (25,80/0/4)

…

17. Mattis Garlich (Salzhausen) mit Ludwig 282; 33,80 (29,80/0/4)

…

52. Friedrich-Bernd Rehkamp (Bersenbrück) mit Feuertänzer; 47,90 (31,90/0/16)

…

55. Ella Krüger (Hamburg) mit Königsblauer; 49,40 (29,40/0/20)



Mannschaftswertung Junge Reiter

Gold: Italien; 122,60

Silber: Irland; 123,30

Bronze: Deutschland (Kaya Thomsen (Lindewitt) mit Cool Charly Blue/Carla Hansen (Wasserburg) mit Castagnola/Pia Schmülling (Großheide) mit For Ever Pleasure N/Paula Reinstorf (Neustadt) mit Ilara W); 125,20



Einzelwertung Junge Reiter

Gold: Charlotte Bordas (FRA) mit Firewall des Aucels Z; 28,60 (Dressur 28,60/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Kaya Thomsen (Lindewitt) mit Cool Charly Blue; 33,90 (29,90/0/4)

Bronze: Alannah Kelly (IRL) mit Cooley Bounce; 37,70 (32,50/1,20/4)

…

13. Carla Hanser (Wasserburg) mit Castagnola; 44,5 (32,50/0/12)

…

16. Pia Schmülling (Großheide) mit For Ever Pleasure N; 46,80 (30,80/0/16)

…

19. Isabella von Röder (Frankfurt) mit Bob; 50,70 (25,50/1,20/24)

Teilgenommen: Paula Reinstorf (Neustadt) mit Ilara W/Ben Philipp Knaak (Norderstedt) mit Cocolares

Weitere Informationen unter: www.greventing.com/european-championships.html

Internationales Offizielles Jugend-Springturnier Finale (CSIOY/J/P/Ch/CSIP/JYU25) vom 13. bis 17. September in Opglabbeek/BEL



Nationenpreis Finale Children

1. Niederlande; 0/222,12

2. Belgien; 4/212,90

3. Italien 8/222,07



Challenge Cup Children

1. Frankreich 0/211,26

2. Italien; 0/216,46

3. Schweiz; 0/218,38

…

9. Deutschland; 8/222,39 (Brianne Beerbaum (Thedinghausen) mit Carlucci 20/Colin Sorg (Fronhofen) mit Casillas 11/Luise Konle (Küps) mit Dressed For Success/Jolie Marie Kühner (Hadorf) mit Dialo)



Großer Preis Children

1. Mathilda Hansson (SWE) mit Hello HX; 0/0/35,80

2. Ruby Lily Gaines (IRL) mit Castle Lux Clover; 0/0/36,31

3. Chloe Hoste (BEL) mit Valeriane de Moyon; 0/0/37,13

…

7. Luise Konle (Küps) mit Dressed For Success, 0/0/39,13



Nationenpreis Finale Pony

1. Irland; 4/209,33

2. Niederlande; 10/204,86

3. Großbritannien; 12/206,28

…

6. Deutschland; 32/213,81 (Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Black Pearl SH NRW/Antonia Häsler (Chemnitz) mit Berkzicht Rob/Leonie Assmann (Sigmarzell) mit Hankifax H/Leonie Pander (Bad Zwischenahn) mit Indimill A)



Großer Preis Pony

1. Lily Tunney (IRL) mit Fireman; 0/0/32,33

2. Kian Dore (IRL) mit Sparkling Lackaghmore Joey; 0/0/32,78

3. James Derwin (IRL) mit Rincoola Babog; 0/0/33,24

…

7. Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Black Pearl Sh NRW; 0/0/37,82



Nationenpreis Finale Junioren

1. Niederlande; 4/99,28

2. Irland; 8/101,36

3. USA; 12

4. Deutschland; 15 (Max Paschertz (Cloppenburg) mit Sem Semper/Eva Kunkel (Langenselbold) mit DSP Anpowikapi/Emma Bachl (Postmünster) mit Classic White 2/Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Vino V’T Kosterhof Z)



Großer Preis Junioren

1. Tabitha Kyle (GBR)mit Desterly; 0/0/34,72

2. Nikita van der Meerschen (BEL) mit Impressario Vd Heffinck; 0/0/36,09

3. James Brennan (IRL) mit Mhs Im The One; 0/0/36,44

…

11. Eva Kunkel (Langeselbold) mit DSP Anpowikapi; 2/70,58



Nationenpreis Finale Junge Reiter

1. Schweden; 0/207,20

2. Dänemark; 1/213,58

3. Belgien; 6/213,42



Challenge Cup Junge Reiter

1. Deutschland; 4/84,40 (Marie Flick (Hagen) mit Ciro 7/Magnus Schmidt (Naumburg) mit Miss Balou/Lasse Nölting (Neustadt) mit Javall Ryal K./Johanna Beckmann (Löningen) mit Emelie van de Mirania Stam)

2. Polen; 4/86,89

3. Canada; 11/239,14



Großer Preis Junge Reiter

1. Gilles Müller (SUI) mit Giavanna CB; 0/0/36,84

2. Mathis Vallat (FRA) mit Elliot Majuscule; 0/0/37,48

2. Jennifer Billington (GBR) mit Flipper Darco Uk Z; 0/0/37,48

…

16. Magnus Schmidt (Naumburg) mit Sanchez K; 4/74,81



Großer Preis U25

1. Mathis Burnouf (FRA) mit Vivantessa; 0/0/35,49

2. Louis Lambrecht (BEL) mit Juristo van het Hagenhof; 0/0/35,52

3. Lauren Caroline (GBR) mit Elmira Mail;M 0/0/37,01

…

8. Hanna Bräuer (Steinfurt) mit Flash; 0/68,68



Großer Preis CSIP

1. Tabitha Kyle (GBR) mit Atomic du Bary; 0/0/34,85

2. Senan Reape (IRL) mit Catness 8; 0/0/35,50

3. Tabitha Kyle (GBR) mit Gangnam Style II; 0/4/34,63

4. Rafael Reichart-Eisenhardt (Berg) mit Casino Royale; 0/4/41,21

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 14. bis 17. September in Rom/ITA



Großer Preis

1. Henrik von Eckermann (SWE) mit King Edward; 0/0/41,26

2. David Will (Marburg) mit My Prins van Dorperheide; 0/0/41,46

3. Peder Fredricson (SWE) mit Catch me Not S; 0/0/42,27

Weitere Informationen unter: www.globalchampionstour.com

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*W) vom 13. bis 17. September in Samorin/SVK



Großer Preis

1. Steve Guerdat (SUI) mit Double Jeu d’Honvault; 0/0/42,57

2. Roberto Previtali (ITA) mit Conthargo-Blue; 0/0/42,75

3. Marco Kutscher (Bad Essen) mit Karajan; 0/0/43,45

Weitere Informationen unter: www.ridersanddreams.sk

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 14. bis 17. September in Strzegom/POL



CCI4*-S

1. Felix Etzel (Warendorf) mit TSF Polartanz; 38 (Dressur 31,6/Gelände 6,4/Springen 0)

2. Anna Siemer (Salzhausen) mit FRH Butt‘s Avondale; 41,2 (32,4/8,8/0)

3. Anna Siemer (Salzhausen) mit Lillybelle EA OLD; 44,5 (32,1 /12,4/0)



CCI3*-S

1. Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Lamango; 39,2 (Dressur 31,2/8/0)

2. Felix Vogg (SUI) mit Frieda; 41,2 (32,8/8,4/0)

3. Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Lagavulin 4; 44,2 (29,4/14,8/0)



CCI2*-S

1. Michael Jung (Horb) mit Palm Beach; 26 (Dressur 25,6/Springen 0/Gelände 0,4)

2. Michael Jung (Horb) mit Ignatz H; 31,3 (31,3/0/0)

3. Sven Lux (Horb-Talheim) mit Dzoker; 31,9 (31,9/0/0)



CCI1*-Intro

1. Mateusz Kiempa (POL) mit Crazy Fire; 29,4 (Dressur 29,4/Springen 0/Gelände 0)

2. Anna Siemer (Salzhausen) mit Kiss Me; 30,6 (30,6/0/0)

3. Dennis Huits (NED) mit Perseverance la Demada’s Diamant Star AK; 31,7 (31,7/0/0)

Weitere Informationen unter: www.strzegomhorsetrials.pl

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*) vom 13. bis 17. September in Blenheim/GBR



CCI4*-S

1. Oliver Townend (GBR) mit Colley Rosalent; 24,7 (Dressur 24,7/Springen 0/Gelände 0)

2. Piggy March (GBR) mit Brookfield Future News; 25,5 (24,7/0,8/0)

3. Tim Price (NZL) mit Jarillo; 28,7 (26,7/0/2)

…

9. Julia Krajewski (Warendorf) mit Nickel 21; 36,3 (29,5/6,8/0)



CCI4*-L

1. Rosalind Canter (GBR) mit Izilot DHI; 22 (Dressur 21,6/Gelände 0,4/Springen 0)

2. Yasmin Ingham (GBR) mit Banzai du Loir; 24,5 (20,5/04)

3. Harry Meade (GBR) mit Annaghmore Valoner; 30,6 (30,6/0/0)

…

25. Calvin Böckmann (Warendorf) mit The Phantom of the Opera; 43,8 (33,8/6/4)

Weitere Informationen unter: https://bpiht.co.uk/