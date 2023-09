Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Amateurmeisterschaft Springen/Dressur vom 22. bis 24. September in Münster-Handorf



Deutsche Amateur-Meisterschaft Springen

Gold: Christin Lehrfeld (Rathenow OT Semlin) mit Pleyada; 184,5

Silber: Veronika Müller (Zeitlofs) mit Kalence Flying; 179,25

Bronze: Thomas Miesner (Scheeßel) mit Comedian P; 177,5



Deutsche Amateur-Meisterschaft Dressur

Gold: Johanna Horstmann (Bad Bramstedt) mit Daily Harbour; 99

Silber: Marie-Christin Kogel (Sindelfingen) mit Doc-Holliday 3; 94,5

Bronze: Carolin Kilian (Traunstein) mit Sarotti N; 93



Länderwertung – Deutsche Amateur-Meisterschaft

1. RV Bremen; 17,500

2. LV Hannover; 19,556

3. LV Sachsen; 19,600



Deutsches Amateur-Championat Springen

1. Dominique Schott (Tiefenthal) mit Cristallino S; 127,25

2. Anke Harz (Heusweiler) mit La Lotta 9; 113,75

3. Alexandra Tebbe (Ibbenbüren) mit Skala ST; 111,75



Deutsches Amateur-Championat Dressur

1. Anna-Katharina Tepel (Hamm) mit Rock Amour AT; 68,75

2. Fabienne Böckmann (Eppelheim) mit Lilienhofs Donelli; 66

3. Helena Kamper (Hamminkeln) mit Donna Bella DB; 65,25



Länderwertung – Deutsches Amateuer-Championat

1. LV Sachsen; 5,500

2. LV Saarland; 8,500

3. LV Mecklenburg-Vorpommern; 12,333 Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/dam Bundesweites Championat des Freizeitpferdes und -ponys vom 23. bis 24. September in Hannover



Geschlossene Wertung vier- bis siebenjährige Pferde und Ponys

1. Alke Hillebrandt (Geestland) mit Fix 33, Gesamt-Punktzahl 84,0

2. Celina Weis (Zeven) mit Cornet’s Cylano; 83,3

2. Mechtild Marschke (Bergisch-Gladbach) mit Bruna; 83,3



Offene Wertung acht- bis zwanzigjährige Pferde und Ponys

1. Linda Röhling (Lemförde) mit Romyreen; Geamt-Punktzahl 87,0

2. Jana Schmitz (Odenthal) mit Sirko; 84,9

3. Katja Schneider (Rastede) mit Lukida; 84,8



Freizeitpferde-Championat des Hannoveraner Verbandes

1. Alke Hillebrandt (Geestland) mit Fix 33; Gesamt-Punktzahl 84,0

2. Celina Weis (Zeven) mit Cornet’s Cylano; 83,3

3. Dominique Meyer (Wardenburg) mit Otto 211; 79,9 Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/freizeitpferdechampionat Internationales Dressurturnier (CDI4*) vom 21. bis 24. September in Hagen a.T.W.



Grand Prix

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Duke of Britain FRH; 77,522 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Forever Young HRH; 75,087

3. Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer) mit Queolito; 72,652



Grand Prix Kür

1. Patrik Kittel (SWE) mit Forever Young HRH; 81,665 Prozent

2. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valencia AS; 78,080

3. Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer) mit Queolito; 77,595



Grand Prix

1. Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer) mit Florine OLD; 74,804 Prozent

2. Patrick Kittel (SWE) mit Galleria’s Bohemian; 72,978

3. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s D’avie FRH; 71,935



Grand Prix Special

1. Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer) mit Florine OLD; 75,660 Prozent

2. Christoph Koschel (Hagen) mit Eddieni; 72,341

3. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s D’avie FRH; 71,659



Grand Prix U25

1. Anna Schölermann (Lichtenau) mit Triple A; 72,077 Prozent

2. Lia Welschof (Paderborn) mit GB Dolcino; 71,000

3. Cosima von Fircks (Bad Zwischenahn) mit Nymphenburg’s Easy Fellow; 70,025



Grand Prix Kür U25

1. Lia Welschof (Paderborn) mit GB Dolcino; 76,025 Prozent

2. Anna Schölermann (Lichtenau) mit Triple A; 75,980

3. Cosima von Fircks (Bad Zwischenahn) mit Nymphenburg’s Easy Fellow; 73,845 Weitere Informationen unter: https://hof-kasselmann.de/event/cdi-hagen-2023 Weltmeisterschaft Junger Springpferde (CH-M-YH-S) vom 20. bis 24. September in Lanaken/BEL



Finale 5jährige Springpferde

Gold: HHS Ocala; ISH von Urano de Cartigny/Wandor van de Mispelaere; Reiter Michael Pender (IRL); 0/0/37,22

Silber: Boleybawn Alvaro; ISH von Dominator 2000 Z/Crown Z; Niamh McEvoy (IRL); 0/0/37,72

Bronze: Ballyshan B F Super Hero; ISH von Celtic Hero B Z/Lux Z; Gerard O’Neill (IRL); 0/0/39,21

…

10. BP Millionaire; Holsteiner von Million Dollar/Centurion; Emma O’Dwyer; 0/8/38,72



Finale 6jährige Springpferde

Gold: Cascajall; Westfale von Casallco/Comme Il Faut; Reiter Katrin Eckermann (Sassenberg); 0/0/34,06

Silber: Laurina; ISH von Stakkato Gold/Cruising; Leah Stack (IRL); 0/0/35,75

Bronze: Maddox vh Haringvliet Z; Zangersheide von Monte Bellini/Ogano Sitte; Jelmer Hoekstra (NED); 0/0/35,79



Finale 7jährige Springpferde

Gold: Kumina Della Caccia; Italian Sport Horse Studbook von Kannan/Toulon; Reiter Harry Allen (IRL); 0/0/35,30

Silber: Casanina PS; Oldenburger von Casallco/Chacco-Blue; Philip Rüping (Mühlen); 0/0/35,90

Bronze: Labantrix; KWPN von Eldorado van de Zeshoek/Abantos Nra STB 83 4; Renee de Weert (NED); 0/0/38,55



Sires of the World

1. Denis Lynch (IRL) mit Cornets Iberio; 0/0/36,00

2. Gilles Thomas (BEL) mit Feromas van Beek Z; 0/0/36,39

3. Jens Vandenberk (BEL) mit Faldiano; 0/0/37,05

4. Philip Rüping (Mühlen) mit Casallco; 0/0/38,75 Alle qualifizierten Pferde mit Abstammung und weitere Infos unter www.pferd-aktuell.de/news/aktuelle-meldungen/springen/wm-junge-springpferde-das-deutsche-kontingent Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro) vom 22. bis 24. September in Varsseveld (NED)



CCI3*-S

1. David Doel (GBR) mit Kenzo Power B; 33,7 (Dressur 33,7/Springen 0/Gelände 0)

2. Senne Vervaecke (BEL) mit Jeno; 36,0 833,6/0/2,4)

3. Sophie Leube (Hamm) mit Sweetwaters Ziethen TSF; 36,6 (26,2/0/10,4)



CCI3*-L

1. Louise Romeike (SWE) mit Madame D’Engelbourg Z; 24,4 (Dressur 22,4/Gelände 2/Springen 0)

2. Konstantin Harting (Königswinter) mit Caspara 6; 28,4 (24,0/4,4/0)

3. Arne Bergendahl (Hamminkeln) mit Carrigane Dahlia; 34,0 (28,8/5,2/0)



CCI2*-S

1. Arthur Dehoorne (BEL) mit Dalton de La Vie Z; 31,5 (Dressur 31,5/Springen 0/Gelände 0)

2. Janneke Boonzaaijer (NED) mit Moreno Grove; 32,2 (25,8/0/6,4)

3. Maxime Karman (NED) mit Dupon; 32,7 (27,5/4/1,2)

…

6. Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf) mit Livya EA; 37,3 (33,3/0/4)



CCI2*-L

1. Patrick Verbakel (NED) mit Marvelous Coconut; 34,5 (Dressur 34,5/Gelände 0/Springen 0)

2. Lara Smeets (NED) mit Lecce Balia RS; 34,7 (34,7/0/0)

3. Aline Stahn (Kassel) mit Clear Thing; 35,9 (35,9/0/0)



CCIP1*-L

1. Evie Tasseron (NED) mit Bloemendael’s Truffel; 35,6 (Dressur 31,6/Gelände 0/Springen 4)

2. Bregje Lont (NED) mit C’Est Moi; 37,8 (33,0/0,8/4)

3. Yentel Hamelink (NED) mit Limited Edition; 40,1 (30,9/4,8/4,4)

…

9. Paul Suttorp (Everswinkel) mit Mary Poppins 69; 73,4 (35,4/34/4)



CCI1*-Intro

1. Alexis Gomez (ESP) mit Quazal du Mont d’Anhee; 31,8 (Dressur 31,0/Springen 0/Gelände 0,8)

2. Splinter Bergsma (NED) mit Impresse; 33,1 (29,1/4/0)

3. Konstantin Harting (Königswinter) mit Auckland 7; 33,5 (31,1/0/2,4) Weitere Informationen unter: https://hippischfestijn.nl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) vom 22. bis 24. September in Ried am Riederberg/AUT



CCI3*

1. Charlotte Whittaker (Ampfing) mit Isa; 31,7 (Dressur 31,7/Gelände 0/Springen 0)

2. Lea Siegl (AUT) mit Lebenstraum; 35,6 (25,2/0,8/9,6)

3. Harald Ambros (AUT) mit Vitorio du Montet; 38,3 (35,9/2,4/09)



CCI2*

1. Harald Siegl (AUT) mit Cicero P; 35,2 (Dressur 28,0/Gelände 7,2/Springen 0)

2. Lea Siegl (AUT) mit Roxanne JE; 39,4 (25/2/12,40)

3. Amy Rose (AUT) mit Kelly Clarkson P; 44,4 (33,6/2,8/8)

…

10. Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen) mit Kookie P; 51,7 (35,3/12,4/4) Weitere Informationen unter: www.reitstall-neunteufel.at Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L/3*-S/2*-L/2*-S) vom 21. bis 24. September in Palmanova/ITA



CCI3*-S

1. Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal) mit Chanel 472; 32,0 (Dressur 29,6/Geläne 2/Springen 0,40)

2. Susanna Bordone (ITA) mit Walvis Bay; 36,6 ( 29,8/2,4/4,4)

3. Anna Baracca (ITA) mit Exclusief; 37,4 (28,6/4,8/4)



CCI3*-L

1. Susanna Bordone (ITA) mit Bolivar Gio Granno; 31,6 (Dressur 31,2/Gelände 0,4/Springen 0)

2. Robert Sirch (Pähl) mit Gortglas Diamonds in the Sky; 52,90 (34,30/19,60/0)

3. Matteo Arrighi (ITA) mit Picasso van Klapscheut; 61,40 (31,40/22/8)



CCI2*-S

1. Eveline Bodenmüller (SUI) mit Dark Gambler; 30,7 (Dressur 27,1/Gelände 3,6/Springen 0)

2. Rebecca Chiappero (ITA) mit Kassiopea Preziosa; 35,40 (30,6/4,8/0)

3. Sophie Grieger (Olfen) mit Ibiska 3; 39,0 (33/2/4)

…

6. Liv Elin Gunzenhäuser (Bruchsal) mit Callisto R; 41,4 (33/4,4/4)



CCI2*-L

1. Petra Glinski (München) mit Quaentchen 2; 35,2 (Dressur 35,2/Gelände 0/Springen 0)

2. Francesco Aondio Bertero (ITA) mit It’s Athene; 35,8 (34,6/1,2/0)

3. Riccardo Gandolfi (ITA) mit Calipso del Sasso; 36,6 (32,6/0/4) Weitere Informationen unter: www.eventing.it