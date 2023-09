Aubenhausen. Am 3. Oktober geben Jessica von Bredow-Werndl und ihr Bruder Benjamin Werndl Einblicke in ihre Trainingsarbeit zuhause, die live bei ClipMyHorse.TV miterlebt werden kann. “Dalera ist der Wahnsinn!” Jessica von Bredow-Werndl bringt es auf den Punkt. So beschreibt sie ihre Stute Dalera nach ihrem Erfolg in Riesenbeck auf der Europameisterschaft 2023. Nachdem Jessica im vergangenen Jahr aufgrund ihrer Schwangerschaft zum Beispiel nicht bei den Weltmeisterschaften in Herning startete, holte sie sich nun wieder Gold und das gleich zwei Mal: Im Grand Prix Special und der Kür.

Das Training der beiden zuhause macht diesen Erfolg möglich, und der Schlüssel dafür ist die korrekte Basisarbeit. Wie dieser Trainingsalltag bei einem Pferd in Aubenhausen eigentlich aussieht, zeigen Jessica und ihr Bruder Benjamin LIVE auf der Reitanlage in Aubenhausen am 03.Oktober. “Auch bei Dalera geht es immer wieder um die Basis. Denn erst wenn die Basis stimmt, kann man darauf aufbauen“, sagt Jessica. Eine korrekte Basisarbeit ist das Fundament für die Jungpferde-Arbeit und zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Ausbildung. Die Lektionen verbessern die Basisarbeit, und gleichzeitig verbessert die Basisarbeit die Lektionen. Oft sind es die vermeintlich kleinen Dinge,

die den entscheidenden Unterschied machen. Beim offenen Training ‘Aubenhausen LIVE’ zeigen Jessica und Benjamin, auf was sie bei der Ausbildung ihrer Pferde achten, was korrekte Basisarbeit für sie bedeutet und wie diese vom Youngster bis

zum ausgebildeten Grand Prix Pferd im täglichen Training integriert wird.

Zum ersten Mal kann jeder von überall auf der Welt dabei sein. Mit dem

LIVE-Stream präsentiert vom Aubenhausen Club, ClipMyHorse TV und den Persönlichen Mitglieder der FN kann man online aus der ersten Reihe dabei sein, selber Fragen stellen und sich jede Menge wertvolles Wissen von Jessica und Benjamin abholen. Mehr Infos zur LIVE-Übertragung gibt es unter

https://www.aubenhausen-club.de/aubenhausen-live/