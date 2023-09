Barcelona. Die deutsche Springreiter-Equipe hat das Finale der besten Nationen-Preis-Mannschaften einer Saison in Barcelona erreicht. Die lertzte Runde am Sonntag ist mit 1.250.000 Euro ausgeschrieben. Die deutsche Equipe von Bundestrainer Otto Becker in der Besetzung Jana Wargers auf Dorette (0 Fehlerpunkte), Christian Kukuk auf Chec ker (4), Hans-Dieter Dreher auf Elysium (0) konnte Richard Vogel als vierten Reiter für das Finale am Sonntag schonen, da die entscheidende Platzierung unter den besten acht Teams bereits vorzeitig feststand. Deutschland belegte mit insgesamt vier Strafpunkten den dritten Platz im Feld von 15 Mannschaften, Sieger wurde die Auswahl Großbritanniens (0 Strafpunkte) vor Brasilien (4/237,48 Sekunden), Deutschland hatte bei gleicher Fehlerzahl 240,03 Sekunden für den nur einen Umlauf benötigt. Ebenfalls das Finale am Sonntag im Real Club de Polo in Barcelona erreichten die Schweiz (4/ 244,90), Cupverteidiger Belgien 8/ 237,96), die USA (8/239,25), Irland (12/ 236,59) und Frankreich (12/ 237,10). Die Trostrunde um 300.000 Euro bestreiten am Samstag Mexiko, die Niederlande, Spanien, Italien, Australien, Argentinien und Usbekistan. Die Auftaktprüfung um die Nationen-Preis-Trophäe war nicht dotiert, im Finale werden an 1.250.000 € ausgeschüttet, davon gehen an die siegreiche Equipe 417.000, 251.000 an den Zweiten und 167.000 an den Dritten. Die achtplatzierte Mannschaft erhält noch 66.000 €. Insgesamt beträgt das Preisgeld im Poloclub 1.900.500 Euro. 1.Runde Nationen-Preis-Finale